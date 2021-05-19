Как создавали мультфильм «Бременские музыканты»

Более 45 лет назад на экраны Советского Союза вышел абсолютно нетипичный для того времени мультфильм – «Бременские музыканты».
Смелая история четырех музыкантов а-ля «Битлз», которые во главе со своим руководителем — Трубадуром колесили по всему королевству, была «глотком свободы» не столько для детей, сколько для советских взрослых.
По словам поэта Юрия Энтина, который сочинил стихи ко всем песням, звучащим в «Бременских музыкантах», идея создать этот «мульт-мюзикл» пришла создателям внезапно и совершенно спонтанно: «На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы.
А еще мы были очень молоды, и нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь разэдакое.» И сегодня, спустя уже почти полвека с момента появления мультфильма, можно смело утверждать, что творческий «порыв души» удался на все 100%.
Сначала сценарий мультфильма вызывал ужас. Режиссер мультфильма, Инесса Ковалевская рассказывает: «Когда я прочитала сценарий о четырех зверях, которые бродят по миру, встречают разбойников, пугают их, а затем поселяются в их домике, я пришла в ужас.
Зато такой бред еще не экранизировали, да и мультфильм предполагалось сделать необычный — в форме мюзикла.
А композитора Геннадия Гладкова вдруг осенило: «В сказке должна быть любовь!» Так в мультфильме появилась Принцесса. Ну, а как же Принцесса да без Короля, его свиты и Охраны? Так постепенно и родились все персонажи этой истории. Когда уже готовый сценарий показали руководству «Союзмультфильма», ничего из ряда вон выходящего оно не заметило и мультфильм пошел в работу.
Как рисовали Трубадура
В черновом варианте все герои мультфильма выглядели более чем прилично. Принцесса в пышных кружевах, Трубадур в шутовском колпаке, вычурные дворцовые палаты. Но вскоре витавший в воздухе в то время «дух хиппи» сделал свое дело, и облики главных героев претерпели значительные изменения. Ковалевская вспоминает: «В каком-то заграничном журнале я увидела блондина с прической под «Битлз» и джинсах-клеш.
И там же — девочку в ультракоротком красном платьице. Они настолько потрясли мое воображение, что через несколько дней я чуть ли не в ультимативной форме заявила нашему художнику: «Вот какими должны быть Трубадур и Принцесса!» К счастью, он радостно меня поддержал». Интересно, что Принцесса имеет свой, вполне реальный прототип.
Ее рисовали с супруги Юрия Энтина. Как рассказывает сам поэт: «То самое красное платье, которое вы видите в мультфильме, я ей купил за сорок рублей, в нем она и была на свадьбе. А Гладков и Ливанов были нашими свидетелями». Художники-мультипликаторы долго ломали голову над образами разбойников. Ну, никак они не могли подобрать достойных персонажей.
Разбойников рисовали и косыми, и хромыми, и рыжими и одноглазыми – все не то. А как-то раз в студию попал календарь с изображением знаменитой кино-троицы: Вицин, Моргунов и Никулин. С того самого момента «судьба» разбойников была решена.
Почему Анофриев?
Голосом Трубадура по планам создателей мультфильма должен был стать Олег Анофриев. Озвучивать Принцессу предложили солистке популярного в то время квартета «Аккорд» — Зое Харабадзе, а петь за Атаманшу – Зиновию Гердту. Но, в назначенное время в студии звукозаписи появился лишь Олег Анофриев и то, для того чтобы предупредить операторов, что он заболел и не сможет записываться.
Гораздо позже в студию дозвонился Зиновий Гердт и попросил перенести запись, так как сегодня он не сможет работать. А Зоя Харабадзе вообще отказалась от участия в работе над мультфильмом, не сочтя нужным даже дать какие-либо объяснения. Режиссер не могла переносить озвучивание мультика, сроки сдачи уже «горели» и Ковалевская с трудом уговорила Анофриева петь одного.
Певец рассказывает: «Я сперва посопротивлялся, но мне и самому вдруг стало интересно: смогу ли я один озвучить всех героев. Мы попробовали, и я настолько вошел во вкус, что хотел спеть даже за Принцессу! Жаль, авторы не дали: они, оказывается, по-быстрому договорились со знакомой певицей Эльмирой Жерздевой.
Мы работали всю ночь. А когда под утро я измерил температуру, градусник показал 36,6. Вот она, великая сила искусства!»
«Бременские музыканты» виноваты в развале страны?
Мультфильм с ярко выраженным «хипповским» сюжетом на удивление легко прошел строгую цензуру «Союзмультфильма». Но потом начались сложности. «Как можно показывать детям мультики, в которых поют: «Мы — разбойники, разбойники, разбойники. Пиф-паф — и вы покойники, покойники, покойники!» — возмущались зрители старшего поколения.
А некоторые режиссеры даже утверждали, что «Бременские музыканты» пагубно влияют на советскую молодежь и даже (!) приближают развал страны. И, как и следовало ожидать, творческий коллектив «Бременских музыкантов» обвинили в пропаганде «тлетворного влияния Запада» официально, и мультфильм, несмотря на всю свою популярность, не удостоился ни одной награды.
А режиссера Инессу Ковалевскую из-за «ужасного видеоряда и ярко проявленного непрофессионализма» даже не приняли в Союз кинематографистов. Юрий Энтин рассказывает: «Камни в наш огород швыряли все кому не лень. Помню, мы очень болезненно воспринимали критику. Но прошли годы — и теперь я вспоминаю время нашей шальной молодости и бунтарства с нежностью».
«Нам дворцов заманчивые своды»…
Олег Анофриев тоже пострадал от бунтарского духа «Бременских музыкантов». Дело в том, что вскоре после выхода мультфильма, он был приглашен в Кремлевский дворец съездов, выступить в большом правительственном концерте. Песни из мультфильма не были включены в концертный репертуар.
Но тут, войдя в образ, Анофриев, указывая рукой на правительственные трибуны, прямо со сцены пропел: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!». Чиновники оскорбились. В итоге, следующие несколько лет Олег Анофриев нигде не записывался и не выступал. Гнев власть имущих был очень силен. Певца даже отстранили от озвучивания продолжения мультфильма «По следам бременских музыкантов». Во второй части Трубадура и других персонажей озвучивал уже Муслим Магомаев.
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