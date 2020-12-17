«Татары»: почему этот народ стали так называть

Татарин – значит чужак
Есть версия, что так именовали иноземцев – китайцев и уйгуров тюркские народы, а на Востоке часто давали это же имя различным кочевым племенам, обитавшим на территории Монголии, Алтая и Саян.
Ещё одна версия, которую высказывал историк Лев Николаевич Гумилёв, напротив, говорит о том, что название «татары» было дано китайцами — так они называли воинственные северные племена, которые веками тревожили их, нападая на северные окраины и разоряя поселения. И именно из китайской литературы слово «татары» проникло в Иран, на Восток и далее — на Русь и в Европу.
Ещё одна довольно достоверная версия происхождения названия восходит к древнему народу тохарам, которые имели свое государство Тохаристан западнее монгольских степей. Это государство просуществовало довольно долго – примерно с III века до.н.э. по IV век н.э., а потом распалось на 27 частей.
Живший в XI веке тюрский филолог Махмуд Хусейн аль-Кашгари в своих книгах писал, что пространство между Китаем и Восточным Туркестаном именуется не иначе как «Татарской степью».Возможно, со временем этноним тохары превратился в татар и покоряемые монголами народы приняли это название и стали союзниками монголов.
Татары – древний народ, живший в Монголии?
Впервые этноним «татары» появляется в VIII веке: в надписи на памятнике полководца Второго Тюрского каганата Кюль-тегина упоминаются два союза тюрских племен, один из них называется «отуз-татар», а второй – «токуз-татар», и наиболее вероятной становится версия постепенного распространения названия этих племен в Китае, Средней Азии и в Персии в течение X–XII веков.
Географический аргумент тоже говорит в пользу этой версии: Тюрский каганат находился на территории современной Монголии, правда, был чуть более обширен.
Согласно это версии, этноним «татары» является очень древним и ни коем образом не навязан ни русскими летописцами, ни европейцами и не придуман ими.
Как монголы стали татарами
Но как и почему империю Чингихана стали называть татро-монгольской или, как уточняют некоторые историки, монголо-татарской?
На момент рождения будущего императора Чингисхана в середине XII века территория Монголии была примерно такой же, как и сейчас, в её степях обитали разные кочевые племена: тайгиты, ойраты, унгираты, меркиты, кэриты, наймены, племена эти возглавляли князья — нойоны. Главным врагом монгольских племён были татары, и легенда гласит, что именно татары отравили отца Чингисхана – Есугая, подмешав ему отраву в еду.
Поэтому возмужавший Темучин (такое имя Чингисхану дали при рождении), овладев восточными районами Монголии и совершив победоносный поход на монгольские племена тайджуитов (тайчиутов) и меркитов, обратил свой грозный взгляд на татар. Те время зря не теряли, постаравшись объединиться с монгольскими племенами, еще не признавшими власть Темучина — с тайчиутами и ойратами, которые присягнули гурхану Джамухе.
Будущий император вселенной выступил против ненавистных ему татар в 1202 году и в жесточайшем сражении разбил их наголову, после чего татары были поголовно вырезаны, уцелели только дети «ростом ниже тележного колеса», – так пишет монголовед Сергей Андереевич Козин в труде «Сокровенное сказание монголов».
После полного уничтожения коварных татар, Тимучин хитростью и мечом продолжил объединение страны; именно тогда и возникло название «Монголия» – слово «могул», «могол» означало «великий», «большой», «здоровый».
Историк Лев Гумилев указывал, что маловероятно и почти невозможно, чтобы победитель Чингисхан мог бы назвать свой народ или даже большую часть своих союзников «татарами» в честь побежденного и уничтоженного им племени – это противоречит логике событий и психологии человека.
Скорее всего, название «татары», возникнув здесь же, в монгольских степях, либо на севере Китая, через Восток распространилось до Руси и до Европы, где татарами испокон веков называли дикие орды, обитающие где-то на востоке земли, и бумерангом вернулось монгольскому войску, когда русские, булгары, литовцы, поляки и другие народы стали именовать татарами надвигающееся на них громадное войско под предводительством хана Батыя.
До сих пор сохранились средневековые европейские карты, на которых все, что лежало западнее Карпат, именовалось «Татарией», именно поэтому много лет спустя мореплаватель Франсуа Лаперуз назвал пролив Татарским, искренне считая, что обитатели побережья Охотского моря являются, конечно же, татарами (там жили орочи и удэгейцы).
Есть и еще одна версия возникновения названия: не исключено, что истребив татар, Чингисхан оставил у себя их детей, и воспитав их в духе верности монголам, отдал им в распоряжение подчиненные ему небольшие племена, таким образом создав племенные союзы монголов и «татар».
Кем же были «татары» на самом деле?
На самом деле этнический состав татаро-монгольского войска был весьма разнообразен. К тому моменту, когда они напали на Русь. Под пятой монгольских ханов находилась огромная территория, простирающаяся от южных окраин Китая и бурятских степей, включая территории Алтая, побережья Енисея и Казахстан, до Средней Азии с ее богатыми городами Хорезмом и Бухарой.
В союз с монголами вступали тюркские племена, обитающие на территориях, Бурятии, Саян, Алтая, жители Хакасии и Тувы, половцы (кипчаки), племена, населявшие Казахстан и Киргизию, некоторое количество жителей Средней Азии. Если народы не покорялись ханам сами и не становились их союзниками, то монголы угоняли в плен большое количество рабов и использовали их в битвах и при осаде городов либо как живой щит, либо заставляя их первыми вступать в битву, подгоняя копьями и мечами.
По сути, это была действительно «татарская» орда, представлявшая собой смешение народов, одержимое жаждой добычи, которое устрашало оседлые народы и города и наводило ужас на государства.
Майя Новик
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