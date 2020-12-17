«Татары»: почему этот народ стали так называть

Татарин – значит чужак

Есть версия, что так именовали иноземцев – китайцев и уйгуров тюркские народы, а на Востоке часто давали это же имя различным кочевым племенам, обитавшим на территории Монголии, Алтая и Саян.

Ещё одна версия, которую высказывал историк Лев Николаевич Гумилёв, напротив, говорит о том, что название «татары» было дано китайцами — так они называли воинственные северные племена, которые веками тревожили их, нападая на северные окраины и разоряя поселения. И именно из китайской литературы слово «татары» проникло в Иран, на Восток и далее — на Русь и в Европу.