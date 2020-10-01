Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океана

35 лет назад батискафы впервые увидели на дне легендарный «Титаник». Попытки поднять судно на поверхность обсуждались неоднократно. Сравнительно недавно группа энтузиастов предложила очередной метод поднять затонувшего корабля и даже сделала обоснование процесса.







Первые проекты спасения «Титаника» предлагались еще до того, как был обнаружен сам корабль.







Ученые собирались применить жидкий азот, чтобы заморозить сломанный пополам корпус, подвести под обломки специальные понтоны, использовать электричество. В кино неоднократно показывался процесс подъема:







К сожалению, показанное в ролике вряд ли когда-то произойдет в реальности. На данный момент эксперты считают, что легендарный корабль распадется еще на несколько частей к 2032 году.



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