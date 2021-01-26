Все тонкости уборки в домах, где появляется известковый налёт

Если на чистой посуде появляются мутные разводы, а на чайниках — известковый налёт, у вас жёсткая вода. Как поступать в таком случае?





Пятна, налёт и мутные разводы, которые остаются после использования жёсткой воды, не только выглядят неприглядно, но и портят приборы, смесители и сантехнику. Справиться с ними не так просто, но если знать некоторые правила и выбрать подходящие средства, проблему можно решить.



Как понять, что вода жёсткая?

Лучшие способы удаления пятен от жёсткой воды

Стенки душевой кабины и ванны

Душевая лейка

Унитаз

Способ с уксусом и содой

Как предотвратить образование налёта?

Когда вода содержит большое количество минералов, таких как магний, кальций и железо, она считается жёсткой. Капли воды высыхают, оставляя на стекле и других глянцевых поверхностях отложения кальция в виде разводов и пятен. Обычно пятна имеют меловой оттенок, но могут быть желтоватыми, рыжими и коричневыми. Это зависит от минералов, которые содержатся в воде.Если оставить такие пятна без внимания, они превращаются в стойкие отложения, приобретают ржавый оттенок и могут повредить стекло, металл и другие поверхности. Лучше удалять их сразу, как заметили появление, и запомнить первое правило: чем дольше откладывать, тем сложнее потом будет справиться с проблемой.У вас жёсткая вода, если: На поверхностях унитазов, раковин и душевых кабин быстро образуется ржавый налёт, который сложно очистить.Вам приходится использовать больше чистящих и моющих средств, потому что ни плохо образуют пену и хуже действуют.Гель для душа или шампунь плохо смываются, а кожа после купания часто раздражена и может шелушиться.На посуде остаются разводы даже после мытья в посудомоечной машине.Одежда после стирки быстрее выцветает и изнашивается, чистящие средства остаются на тканях, и одежда плохо отстирывается.Самый дешёвый и простой способ обработки поверхностей от пятен — это уксус, который есть в каждом кухонном шкафчике. Он подойдёт и для мутных стаканов, и для смесителей с хромированными деталями, и для душевой лейки. Для посудомоечных машин потребуется смягчающая соль, которая препятствует образованию накипи, продаётся в виде таблеток или порошка. Для унитазов — специальные таблетки, которые предотвращают известковые отложения.Мутные стаканы и другая стеклянная посудаЧтобы удалить следы жесткой воды со стаканов вручную, понадобится небольшой таз.Разогрейте уксус, пока он не станет тёплым: сделать это можно в микроволновой печи.Подождите 10 минут: опустите стаканы в таз с тёплым уксусом на 10 минут, поворачивая из стороны в сторону.Добавьте пищевую соду: через 10 минут выньте стаканы и обильно посыпьте питьевой содой.Прополоскайте: аккуратно потрите пищевую соду пальцами, чтобы удалить пятна, затем сполосните водой.Чтобы очистить душ или ванну, возьмите бутылку с распылителем и смешайте воду с уксусом в равных пропорциях. Распылите раствор на загрязнённые поверхности, оставьте на 15 минут и вытрите насухо.Если напор воды в душе стал слабеть, скорее всего, на отверстиях образовались минеральные отложения, которые засорили насадку. Чтобы очистить её от налёта, окуните в уксус старую зубную щётку, прочистите отверстия, а затем включите воду, которая смоет забившиеся частицы.Смесители и области вокруг нихПриготовьте раствор, смешав воду с уксусом 1:1, возьмите чистую тряпку, смочите в растворе и оберните ей загрязнённую поверхность, оставив на 10 минут. После этого возьмите чистую сухую салфетку и вытрите насухо. Если в кране засорился аэратор, его можно также смочить уксусом, однако сильно забитые детали лучше сменить на новые. При покупке нового аэратора обращайте внимание на резьбу (она бывает внутренней и внешней).Самый простой выход - использовать средство для чистки унитаза, предназначенное для удаления известкового налёта. Не забывайте, что для эффективного использования средств, необходимо соблюдать указанное время воздействия. Оставьте средство на 10-15 минут, а затем протрите хозяйственной губкой. Для стойких отложений может потребоваться повторное нанесение.Если же вы предпочитаете использовать простые домашние средства, то можно сделать раствор из уксуса с содой, который тоже неплохо справляется с проблемой.Вылейте стакан уксуса, распределив его по внутреннему ободку унитаза и дайте ему подействовать в течение 1-2 минут. Не смывая уксус, насыпьте сверху пищевую соду, а затем вылейте еще один стакан уксуса и оставьте на 10 минут. Протрите поверхность унитаза ершиком или губкой, стараясь уделять внимание проблемным местам, и дайте смеси подействовать еще 30 минут. Промойте поверхность и, если необходимо, повторите процедуру снова. Уксус с содой или профессиональные средства? Уксус и сода лучшеСредства чистят лучшеДля удаления труднодоступных отложений внутри унитаза можно использовать чистящие таблетки, которые специально разработаны для эффективного удаления известковых отложений и других загрязнений с внутренней поверхности.Таблетки для удаления известкового налёта на унитазахЧтобы пятна и отложения не появлялись на поверхностях, важно, чтобы эти поверхности оставались сухими. Просто протирайте влажную стеклянную посуду, стенки душевых кабин, смесители или мойку после использования или хотя бы в те моменты, когда надолго уезжаете из дома. Однако самый простой способ предотвратить проблемы, связанные с жёсткой водой, установить умягчитель жёсткости воды.Большинство из них работают с применением специальной соли, которую необходимо добавлять в систему время от времени .