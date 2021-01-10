Нашла тут у себя в холодильнике одинокий апельсин (остатки былой роскоши с Нового года) и вспомнила, что давно не пекла апельсиновый кекс. А он получается очень вкусный и ароматный.
Для теста потребуется:
- 1 стакан сахара,
- 1стакан кефира,
- 2 стакана муки,
- 2 яйца (категория со),
- 100 гр. сливочного масла,
- 1ст. л. разрыхлителя и цедра одного апельсина.
Лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры, тогда все хорошо смешается и тесто будет однородным.
для сиропа нужен будет сок апельсина и сахар, но об этом говорится ниже.
На фото забыла про главного героя:
Итак, приступает к замешиванию теста. Миксером хорошо смешиваем размягченное сливочное масло и сахар. Затем добавляем туда яйца и снова взбиваем.
Туда же отправляем кефир и цедру апельсина. Снова взбиваем.
Теперь к кефирно-масляной смеси добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.
Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово.
Берём НЕразъемную форму, и обязательно высокую. Смазываем маслом. Лучше использовать форму 20-22 см (У меня подходящей не оказалось, поэтому кекс не очень высокий, но все равно вкусный :) ). Ставим в разогретую до 180° духовку и выпекаем минут 40-50. Проверяем готовность как обычно, зубочисткой или ножом.
Пока кекс печëтся, готовим сироп. Берём полстакана апельсинового сока и полстакана сахара (Если вы суровый мужчина, можете выдавить сок вручную, но так как я девушка - я воспользовалась соковыжималкой).
Смешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. После чего остужаем до комнатной температуры.
После того, как кекс готов, достаëм его из духовки и остужаем минут 10, не вынимая из формы.
А теперь самое интересное. Берëм наш остывший сироп и выливаем в кекс. Именно поэтому форма нужна неразъемная, иначе сироп выльется. Кекс будет прям плавать в сиропе - не страшно, все впитается.
Где-то через час все должно впитаться и можно пить чай с ароматным апельсиновым кексом.
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