Нашла тут у себя в холодильнике одинокий апельсин (остатки былой роскоши с Нового года) и вспомнила, что давно не пекла апельсиновый кекс. А он получается очень вкусный и ароматный.

Для теста потребуется:

- 1 стакан сахара,

- 1стакан кефира,

- 2 стакана муки,

- 2 яйца (категория со),

- 100 гр. сливочного масла,

- 1ст. л. разрыхлителя и цедра одного апельсина.

Лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры, тогда все хорошо смешается и тесто будет однородным.

для сиропа нужен будет сок апельсина и сахар, но об этом говорится ниже.

На фото забыла про главного героя:

Итак, приступает к замешиванию теста. Миксером хорошо смешиваем размягченное сливочное масло и сахар. Затем добавляем туда яйца и снова взбиваем.

Туда же отправляем кефир и цедру апельсина. Снова взбиваем.

Теперь к кефирно-масляной смеси добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.

Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово.

Берём НЕразъемную форму, и обязательно высокую. Смазываем маслом. Лучше использовать форму 20-22 см (У меня подходящей не оказалось, поэтому кекс не очень высокий, но все равно вкусный :) ). Ставим в разогретую до 180° духовку и выпекаем минут 40-50. Проверяем готовность как обычно, зубочисткой или ножом.

Пока кекс печëтся, готовим сироп. Берём полстакана апельсинового сока и полстакана сахара (Если вы суровый мужчина, можете выдавить сок вручную, но так как я девушка - я воспользовалась соковыжималкой). Пока кекс печëтся, готовим сироп. Берём полстакана апельсинового сока и полстакана сахара (Если вы суровый мужчина, можете выдавить сок вручную, но так как я девушка - я воспользовалась соковыжималкой).

Смешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. После чего остужаем до комнатной температуры.

После того, как кекс готов, достаëм его из духовки и остужаем минут 10, не вынимая из формы.

А теперь самое интересное. Берëм наш остывший сироп и выливаем в кекс. Именно поэтому форма нужна неразъемная, иначе сироп выльется. Кекс будет прям плавать в сиропе - не страшно, все впитается.