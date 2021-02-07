Мебельный интерьер жилого помещения и его функции

С нами не соскучишься!

Дом – это место, где можно найти уединение, забыть о трудностях, спрятаться от стрессов или пообщаться в непринужденной обстановке с близкими и друзьями.

Жилище является неотъемлемой частью проживающих в нем людей, а его меблировка максимально отражает привычки членов семьи, их стилистические предпочтения и наклонности. Поэтому необходимо с особой тщательностью относиться к выбору мебели в интерьере.

Функциональность жилых помещений

Жилые помещения условно можно разделить на две диаметрально противоположные группы.



Первая имеет сугубо личное предназначение – это детская, спальня, ванная.



Вторая (прихожая, гостиная, кабинет) представляет собой места соприкосновения внутреннего мира семьи и внешнего мира, проникновение которого в личную жизнь делает ее все более социальной.



Именно вторая группа побуждает современного человека к выработке индивидуального стиля, который отражает не только социальный статус собственника и уровень его доходов, но и заботится о престижности и внешней привлекательности создаваемого интерьера. Можно заказать производство мебели по индивидуальному проекту, чтобы учесть все пожелания.

Стили мебели в современном интерьере

Нет двух одинаковых людей. И даже члены одной семьи нередко имеют различные вкусы и пристрастия, которые необходимо учитывать при выработке собственного стиля жилища.

Кто-то отдает предпочтение классической мебели, кому нравится современная кровать чердак, как тут https://i-mebli.com/krovaty/krovat-cherdak . Дело это не простое и без помощи профессионального дизайнера тут не обойтись. Его знания и опыт помогут выбрать наиболее подходящий стиль мебельного интерьера помещений, учитывающий характер и личные пожелания всех проживающих.

Чаще всего основой такой работы становится один из уже существующих, ранее изобретенных и широко используемых стилей.



Барокко – стиль средневековой роскоши, используемый только в просторных помещениях. Его характерной особенностю является громоздкость и преувеличенная склонность к декорированию. Для мягкой мебели характерна дорогая обивка, дополняемая в интерьере тяжелыми портьерами и занавесями из аналогичной ткани. Спальни барокко невозможно представить без балдахина над ложем.



Рококо – этот стиль появился на пару веков позже, и его особенностью стала осознанная вычурность форм. Предпочтение при производстве мебели отдавалось не ее функциональности, а умению украсить предмет накладным декором, позолотой, уникальной резьбой. Секретеры и комоды с выпуклыми формами, стулья и пуфики с гнутыми ножками – вот образчики интерьера того времени.



Классицизм – его зарождение стало следствием пресыщенности вычурной декоративностью. Этот стиль словно стряхнул с себя все излишества, оставив лишь лаконичность и строгое следование классической пропорциональности, диктуемой античными канонами. На первое место вышли естественная красота применяемого материала и качество исполнения.



Ампир стал продолжением классицизма, придав ему роскошного убранства и поубавив строгости форм. Обилие света, зеркал и позолоты стало его основой и возвело в ранг дворцового стиля, что не утратило своей актуальности и в наше время.



Вышеперечисленные стили мебели – это история современного дизайна. История не забытая и повсеместно используемая, наравне с мотивами модерна, хай-тек и техно.

При создании индивидуального мебельного интерьера в жилище без взаимопроникновения стилей не обойтись. Оно позволяет учитывать пожелания каждого члена семьи, но при этом переход от одного направления к другому должен быть плавным и органично вписываться в создаваемую картину.