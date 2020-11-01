Чем кормили советских фронтовиков ВОВ

С нами не соскучишься!

Продовольственное обеспечение в Великую Отечественную играло большую роль. Военнослужащие подтвердят, что каша и махорка помогали побеждать. За годы войны издавались десятки приказов, касающихся фронтового питания. Рацион рассчитывался исходя из рода войск, боевых задач и расположений. Нормы детально анализировались и корректировались при строгом контроле реализации высших распоряжений.









Тяжелейший 1941-й и строгое соблюдение установленных квот

Что ели и особенности спецвойскового питания

Фронтовой ленд-лиз и трофейные продукты

Роль военной полевой кухни на передовой и подвиг повара