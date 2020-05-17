Натуральные средства от моли

Моль способна в кратчайшие сроки испортить добрую часть вашего гардероба — по крайней мере ту, что сделана из натуральных тканей. Даже если вы заметили всего одно насекомое, сразу же приступайте к решительным мерам. Эти натуральные средства могут быть вам полезны.





Индийская сирень



Лагерстремия или индийская сирень обладает нежным цветочным ароматом, который очень нравится людям, а моль буквально сводит с ума. Если вы сможете достать свежие листья растения, разложите их в шкафу, чтобы навсегда изгнать насекомых из вашего дома.

Эфирное масло лагерстремии работает не хуже. Обмакните кусочек ваты в эфир сирени и подвесьте в местах скопления моли.



Кедровая кора

Саше с ароматными травами

Домашний спрей от моли

Гвоздика

Лавровый лист

Моль не переносит хвойные растения — особенно, кедр. Его кора — прекрасный натуральный репеллент, способный выгнать из гардероба всех непрошеных гостей. Подвесьте в шкафу несколько тканевых мешочков с кедровой корой — и чем она свежее, тем лучше.Кстати, в шкафах из кедра моль никогда не заводится.УксусСмешайте белый столовый уксус с водой в равных пропорциях и обработайте им мебель, чтобы предотвратить распространение вредителей. Но будьте осторожны: уксус не должен попасть на одежду — на некоторых тканях он может оставить следы.Лаванда — одно из лучших растений для борьбы с молью. Чабрец и розмарин тоже прекрасно справляются с этой задачей. Поместите свежие или сушеные травы в саше из нетканого материала и разместите на полках в шкафу, чтобы предотвратить распространение насекомых.Палочки корицыКорица имеет стойкий и специфический запах, которые очень хорошо отпугивает моль. Разложите свежие палочки корицы по полкам в шкафу, а небольшую связку подвесьте на штангу для одежды. А чтобы защитить вещи, оберните специю в пергаментную бумагу.Если моль уже атаковала ваши вещи, отпугните ее домашним спреем на основе ненавистных ей эфирных масел. Налейте в пульверизатор 0,5 л чистой воды и добавьте в нее несколько капель масла — лавандовое и мятное подойдут лучше всего.ФенЯйца и личинки моли чувствительны к высоким температурам — уже при 50 °C большинство из них погибает. Продуйте места скопления насекомых горячим феном, а пораженную одежду постирайте в очень горячей воде. Спасти ее уже вряд ли получится, но от колонии новорожденных насекомых вы сможете избавиться с большой вероятностью.Моль (как и многие другие живые существа) терпеть не может гвоздику — что уж говорить, запах у пряности весьма специфичный. Виной тому — эвгенол, натуральный инсектицид, содержащийся в гвоздичном масле.Поставьте в шкаф контейнер с созвездиями гвоздики или воткните их в небольшой апельсин. Так можно усилить эффект — с цитрусовыми моль тоже не дружит.Липкая лентаВидели когда-нибудь специальную ленту-ловушку от мух? Ее можно использовать и для ловли моли. Только прежде нанесите на липкий слой немного рыбьего жира в качестве приманки — насекомые его обожают.Листья лавра издают сильный запах, который раздражающе действует на моль. Разложите их в гардеробном шкафу, чтобы отпугнуть насекомых. А для верности — закипятите воду с несколькими лавровыми листьями, наполнив дом ароматами.