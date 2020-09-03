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Марутаро — самый эмоциональный ежик

Конечно, все в интернетах без ума от котиков, но иногда появляются фавориты и другого плана. Знакомьтесь, это — еж Марутаро из Японии, который стал невероятно популярным в сети благодаря креативности своих хозяев.

Теперь у него несколько сетевых каналов, где регулярно публикуются фото Марутаро то со смешными мордочками, нарисованными на клочках бумаги, то на фоне разнообразных натюрмортов, то в виде «ежиных календариков». Известность Марутаро стремительно растет, каждый день на его аккаунты подписывается несколько тысяч человек.

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Еж Марутаро стал знаменитостью в японском интернете после того, как хозяин начал выкладывать в сеть его забавные портреты и короткие ролики в Vine.

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Известность же на Западе ежику принесла серия фотографий с мордочками из бумаги, опубликованных в твиттере.

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Каждый твит с новым снимком серии собирал сотни ретвитов, из-за чего на аккаунт обратили внимание сперва японские, а затем и американские СМИ.

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро регулярно появляется на фото со всё новыми выражениями мордочки, на разнообразных фонах и декорациях, а его владельцы даже ведут фотографический «ежиный календарь».

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

Марутаро — самый эмоциональный ежик

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