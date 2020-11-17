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Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле

В этом мире есть счастливчики, которые не снимают квартиры, а годами живут в отелях. Только представьте: красивый вид из окна, регулярная уборка, до мелочей продуманный интерьер, большая ванная и всегда чистые полотенца. Не жизнь, а сказка.
Мы и сами не прочь перекантоваться несколько лет в отеле Hilton, но подумали, что гораздо круче сделать собственное жилье более уютным и роскошным. Начать мы решили с ванной, а потому выведали, как отельерам удается превратить обычную комнату с умывальником и душем в произведение искусства.

1. Белые полотенца


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле

В большинстве отелей вы не увидите цветастого постельного белья, разномастных полотенец, халатов и тапочек. А все потому, что вещи белого цвета куда более практичны. Их можно стирать при высокой температуре, они не выгорают и не линяют, к тому же выглядят очень чистыми и свежими.
Если не любите белый цвет, замените пестрые полотенца однотонными. Чтобы не запутаться, можно вышить на каждом полотенце первую букву имени владельца.

2. Мощный душ


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Совсем не обязательно выкладывать стены дорогущей плиткой или менять всю сантехнику. Комната преобразится, если установить на душ современную дождевую лейку. Она и выглядит оригинально, и в использовании удобна.
К тому же многие производители выпускают экономные модели, с которыми не придется переплачивать за воду.

3. Качественный коврик


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Дешевые и потрепанные жизнью коврики испортят вид даже самой модной ванной. Лучше купить новый, но сразу подумать, как гармонично вписать его в интерьер. Привычную махровую подстилку с прорезиненным низом можно заменить на турецкий или персидский коврик. Ухаживать за такими изделиями придется больше, зато выглядят они по-королевски.

4. Функциональное зеркало


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Большое зеркало визуально увеличивает пространство, подчеркивает дизайн и выглядит роскошнее, чем маленькое и невзрачное. К тому же в нем удобно себя рассматривать. Если большое зеркало некуда повесить, просто поставьте рядом еще одно — увеличительное. Этим лайфхаком пользуются многие отели.

5. Красиво оформленное окно


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
К сожалению, не из каждой ванной комнаты открывается панорама моря или гор. А когда вид из окна оставляет желать лучшего, нужно включать режим маскировки. На помощь придут непрозрачные стеклопакеты, шторы с интересными держателями и горшки с растениями. Тот же бамбук выглядит оригинально и прекрасно переносит повышенную влажность.
Чтобы скрыть недостатки отделки и освежить комнату, повесьте на окно полупрозрачный тюль с драпировкой. Только следите, чтобы ткань не касалась пола и не контактировала с водой.

6. Порядок возле умывальника


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Вместо кучи баночек в отелях ставят одноразовые упаковки с шампунями и красивые дозаторы. Дома мы держим куда больше вещей, но и их при желании можно красиво сложить. Предлагаем почерпнуть вдохновение в номерах фешенебельных отелей.
В Hotel Californian используют латунные подставки, которые прекрасно сочетаются с теплой цветовой гаммой комнаты.
А в The Vera моющие жидкости разливают по флаконам, подобранным под цвет и фактуру смесителей. Подставки выдержаны в том же стиле.

7. Правильное освещение


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Для удобства постояльцев в отелях используют основное и дополнительное освещение. Чаще всего светом выделяют зону у зеркала. Правда, делают это не при помощи стандартной круговой подсветки или рамки, а гораздо более интересным способом.
Самый простой вариант — плоские светильники, встроенные в стену справа и слева от зеркала. Если хватает места, можно установить подвесные лампы с металлическими держателями.
Обратите внимание на цветовую температуру приборов. Чем она выше, тем свет холоднее и тем больше ванная комната напоминает больничную палату. Специалисты советуют выбирать лампы с цветовой температурой до 3 000 К.

8. Внимание к мелочам


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Даже самая скромная комната заиграет новыми красками, если разбавить интерьер яркими деталями. Можно купить фигурное мыло и плетеную корзину для полотенец, перелить шампунь в красивую емкость или взять красивую подставку вместо обычного стакана для зубных щеток.
Создать приятную атмосферу помогут ароматические свечи, вазы с живыми цветами или блюдце с лепестками роз возле умывальника. В некоторых отелях ванную украшают декоративными фигурками и даже антикварными предметами. Если у вас есть симпатичная статуэтка, почему бы не сделать так же?

9. Светлый минимализм


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Отельеры стараются не перегружать интерьер обилием деталей и вычурным декором: все должно быть красиво и комфортно. Ванные часто оформляют в монохроме — такая отделка выглядит роскошно, но не навязчиво.
Очень стильно может выглядеть прием «белый по белому», при котором вся мебель и сантехника выдержана в белом цвете, а мелкие детали других оттенков связывают дизайн воедино. Если у вас маленькая ванная или плохое освещение, это идеальный вариант. Белый цвет визуально расширяет и «подсвечивает» пространство.

10. Натуральные материалы и расцветки


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Самые крутые отели делают ставку на натуральные оттенки и природные элементы. Кричащие цвета и «вырвиглазные» текстуры используют только в арт-отелях, а уж в обычной квартире они будут тем более неуместны.
Сохранить общую нейтральность дизайна, но не впасть в консерватизм поможет смешение минимализма и деревенского бохо. Во многих ванных отлично смотрятся столешницы под раковину из натурального дерева или камня. С декоративной функцией прекрасно справляются изделия из ротанга.

11. Интерьерные акценты


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Если минимализм и белый цвет кажутся слишком скучными, можно поэкспериментировать с отделкой. Например, покрасить в активный цвет не только стены, но и потолок. Пол при этом должен остаться нейтральным, иначе получится перебор. Еще один популярный прием — ванная, перекликающаяся по цвету и текстуре с плиткой на стенах или другими элементами интерьера.
Выигрышно смотрятся креативные обои: с анималистичными принтами, экзотическими пейзажами или произведениями искусства. Только не забывайте, что мелкий симметричный принт визуально сужает пространство. Если комната небольшая, выбирайте обои с крупным рисунком.
В декорировании можно использовать юмор и иронию. Например, в одном отеле обыграли охотничью тематику, скомбинировав обои с перепелками и крючки для полотенец в виде лисы.
Еще один излюбленный прием отельеров — игра с узорами и мозаикой. При помощи плиток разного размера и цвета можно выкладывать целые композиции. Никто не запрещает использовать сразу несколько видов плитки для отделки. В одном французском отеле их аж 3, и выглядит это очень стильно.

12. Максимальная практичность


Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле
Жилое пространство в отелях подчиняется требованиям не только красоты, но и практичности. Ванную оформляют так, чтобы ее можно было быстро убрать перед приездом новых постояльцев. Такой подход облегчит жизнь и в собственном доме, поэтому стоит взять на вооружение несколько отельных лайфхаков.
Для отделки стен берут плитку с ровными краями и маленькими промежутками: ее легче мыть. Для большего удобства плитку лучше класть от пола и до самого потолка.Навесные полки, которые занимают место и собирают пыль, прекрасно заменяются нишами в стенах.Подвесные тумбы и сантехника упрощают мытье полов.А у вас красивая ванная комната? Покажете фотографии отделки и своих дизайнерских решений?
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