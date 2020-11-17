Детали, с которыми ваша ванная будет выглядеть как в дорогом отеле

В этом мире есть счастливчики, которые не снимают квартиры, а годами живут в отелях. Только представьте: красивый вид из окна, регулярная уборка, до мелочей продуманный интерьер, большая ванная и всегда чистые полотенца. Не жизнь, а сказка.

Мы и сами не прочь перекантоваться несколько лет в отеле Hilton, но подумали, что гораздо круче сделать собственное жилье более уютным и роскошным. Начать мы решили с ванной, а потому выведали, как отельерам удается превратить обычную комнату с умывальником и душем в произведение искусства.



1. Белые полотенца

2. Мощный душ

3. Качественный коврик

4. Функциональное зеркало

5. Красиво оформленное окно

6. Порядок возле умывальника

7. Правильное освещение

8. Внимание к мелочам

9. Светлый минимализм

10. Натуральные материалы и расцветки

11. Интерьерные акценты

12. Максимальная практичность

В большинстве отелей вы не увидите цветастого постельного белья, разномастных полотенец, халатов и тапочек. А все потому, что вещи белого цвета куда более практичны. Их можно стирать при высокой температуре, они не выгорают и не линяют, к тому же выглядят очень чистыми и свежими.Если не любите белый цвет, замените пестрые полотенца однотонными. Чтобы не запутаться, можно вышить на каждом полотенце первую букву имени владельца.Совсем не обязательно выкладывать стены дорогущей плиткой или менять всю сантехнику. Комната преобразится, если установить на душ современную дождевую лейку. Она и выглядит оригинально, и в использовании удобна.К тому же многие производители выпускают экономные модели, с которыми не придется переплачивать за воду.Дешевые и потрепанные жизнью коврики испортят вид даже самой модной ванной. Лучше купить новый, но сразу подумать, как гармонично вписать его в интерьер. Привычную махровую подстилку с прорезиненным низом можно заменить на турецкий или персидский коврик. Ухаживать за такими изделиями придется больше, зато выглядят они по-королевски.Большое зеркало визуально увеличивает пространство, подчеркивает дизайн и выглядит роскошнее, чем маленькое и невзрачное. К тому же в нем удобно себя рассматривать. Если большое зеркало некуда повесить, просто поставьте рядом еще одно — увеличительное. Этим лайфхаком пользуются многие отели.К сожалению, не из каждой ванной комнаты открывается панорама моря или гор. А когда вид из окна оставляет желать лучшего, нужно включать режим маскировки. На помощь придут непрозрачные стеклопакеты, шторы с интересными держателями и горшки с растениями. Тот же бамбук выглядит оригинально и прекрасно переносит повышенную влажность.Чтобы скрыть недостатки отделки и освежить комнату, повесьте на окно полупрозрачный тюль с драпировкой. Только следите, чтобы ткань не касалась пола и не контактировала с водой.Вместо кучи баночек в отелях ставят одноразовые упаковки с шампунями и красивые дозаторы. Дома мы держим куда больше вещей, но и их при желании можно красиво сложить. Предлагаем почерпнуть вдохновение в номерах фешенебельных отелей.В Hotel Californian используют латунные подставки, которые прекрасно сочетаются с теплой цветовой гаммой комнаты.А в The Vera моющие жидкости разливают по флаконам, подобранным под цвет и фактуру смесителей. Подставки выдержаны в том же стиле.Для удобства постояльцев в отелях используют основное и дополнительное освещение. Чаще всего светом выделяют зону у зеркала. Правда, делают это не при помощи стандартной круговой подсветки или рамки, а гораздо более интересным способом.Самый простой вариант — плоские светильники, встроенные в стену справа и слева от зеркала. Если хватает места, можно установить подвесные лампы с металлическими держателями.Обратите внимание на цветовую температуру приборов. Чем она выше, тем свет холоднее и тем больше ванная комната напоминает больничную палату. Специалисты советуют выбирать лампы с цветовой температурой до 3 000 К.Даже самая скромная комната заиграет новыми красками, если разбавить интерьер яркими деталями. Можно купить фигурное мыло и плетеную корзину для полотенец, перелить шампунь в красивую емкость или взять красивую подставку вместо обычного стакана для зубных щеток.Создать приятную атмосферу помогут ароматические свечи, вазы с живыми цветами или блюдце с лепестками роз возле умывальника. В некоторых отелях ванную украшают декоративными фигурками и даже антикварными предметами. Если у вас есть симпатичная статуэтка, почему бы не сделать так же?Отельеры стараются не перегружать интерьер обилием деталей и вычурным декором: все должно быть красиво и комфортно. Ванные часто оформляют в монохроме — такая отделка выглядит роскошно, но не навязчиво.Очень стильно может выглядеть прием «белый по белому», при котором вся мебель и сантехника выдержана в белом цвете, а мелкие детали других оттенков связывают дизайн воедино. Если у вас маленькая ванная или плохое освещение, это идеальный вариант. Белый цвет визуально расширяет и «подсвечивает» пространство.Самые крутые отели делают ставку на натуральные оттенки и природные элементы. Кричащие цвета и «вырвиглазные» текстуры используют только в арт-отелях, а уж в обычной квартире они будут тем более неуместны.Сохранить общую нейтральность дизайна, но не впасть в консерватизм поможет смешение минимализма и деревенского бохо. Во многих ванных отлично смотрятся столешницы под раковину из натурального дерева или камня. С декоративной функцией прекрасно справляются изделия из ротанга.Если минимализм и белый цвет кажутся слишком скучными, можно поэкспериментировать с отделкой. Например, покрасить в активный цвет не только стены, но и потолок. Пол при этом должен остаться нейтральным, иначе получится перебор. Еще один популярный прием — ванная, перекликающаяся по цвету и текстуре с плиткой на стенах или другими элементами интерьера.Выигрышно смотрятся креативные обои: с анималистичными принтами, экзотическими пейзажами или произведениями искусства. Только не забывайте, что мелкий симметричный принт визуально сужает пространство. Если комната небольшая, выбирайте обои с крупным рисунком.В декорировании можно использовать юмор и иронию. Например, в одном отеле обыграли охотничью тематику, скомбинировав обои с перепелками и крючки для полотенец в виде лисы.Еще один излюбленный прием отельеров — игра с узорами и мозаикой. При помощи плиток разного размера и цвета можно выкладывать целые композиции. Никто не запрещает использовать сразу несколько видов плитки для отделки. В одном французском отеле их аж 3, и выглядит это очень стильно.Жилое пространство в отелях подчиняется требованиям не только красоты, но и практичности. Ванную оформляют так, чтобы ее можно было быстро убрать перед приездом новых постояльцев. Такой подход облегчит жизнь и в собственном доме, поэтому стоит взять на вооружение несколько отельных лайфхаков.Для отделки стен берут плитку с ровными краями и маленькими промежутками: ее легче мыть. Для большего удобства плитку лучше класть от пола и до самого потолка.Навесные полки, которые занимают место и собирают пыль, прекрасно заменяются нишами в стенах.Подвесные тумбы и сантехника упрощают мытье полов.А у вас красивая ванная комната? Покажете фотографии отделки и своих дизайнерских решений?