Почему нельзя использовать дезодорант сразу после душа и ещё 7 типичных ошибок с дезом, которые хоть раз делал каждый

Ничто так не отдаляет людей друг от друга, как отсутствие дезодоранта. Серьёзно, какие там ссоры и расставания: проехаться в летний час пик в переполненном транспорте с кем-то, кто забыл об антиперсперанте – вот, где настоящая драма.

Заметили, что коллеги морщат нос при вашем появлении, а соседи в лифте стараются учтиво отодвинуться подальше? Возможно, виной всему одна из ошибок с дезодорантом, которую хотя бы раз совершал каждый.

Ну и что такого сложного в дезодоранте?

Дезодорант – штука крайне необходимая и, казалось бы, простая. Ну что сложного: намазался/набрызгался и пошёл. Но, как и у всякого продукта химпромышленности, у «деза» есть свои нюансы. Незнание которых не освобождает от ответственности за рецепторы окружающих. Если запах пота никак не уходит или подмышки атакуют неприятные раздражения, то самое время перестать:

1.Наносить дезодорант на мокрую кожу

Дезодорант на мокрой коже – деньги на ветер.

Подавляющее большинство людей пользуется дезодорантом сразу после душа. Что кажется вполне логичным: даже инструкция призывает наносить средство на чистую кожу. Но не просто чистую, а «чистую и сухую». Если после водных процедур подмышками всё ещё осталась влага, то она просто сотрёт защитный слой дезодоранта или втянет его в поры, что ещё хуже.

2.Пользоваться дезом сразу после бритья

В любом случае, эффективность средства снизится. Так что куда лучшим решением будет использовать его минут через 10-15 после ванны или душа.

Бритьё + дезодорант=раздражение.

Нет-нет и ещё раз нет: дезодорант после бритья – прямая дорога к раздражению и пересушиванию кожи. Чтобы не было стыдно поднять руки на пляже, после депиляции подождите хотя бы час, и только потом используйте защиту от пота.

3.Не видеть разницы между дезодорантом и антиперспирантом

Дезодорант – от запаха, антиперспирант – от пота.

Хотя мы часто используем слово «дезодорант» для обозначения любого средства от пота, на самом деле дезодорант и антиперспирант – это две большие разницы. Первый призван маскировать неприятный запах, а второй – препятствовать его появлению. Так что, если проблема потоотделения не стоит остро, то дезодоранта с приятным ароматом будет вполне достаточно. А вот если одежду подмышками всегда украшают не самые эстетичные круги, то лучше перейти на антиперспирант.

4.Не читать состав средства

Натуральные дезодоранты без алюминия могут стать хорошей альтернативой.

Конечно, в борьбе с запахом пота все средства хороши. Но от некоторых ингредиентов, всё же, лучше держаться подальше. Чего точно не должно быть в вашем дезодоранте/антиперспиранте, так это алюминия и всех его производных. Увы, именно этот компонент встречается в средствах повсеместно, так как он эффективно блокирует потовые железы. Вот только соединения алюминия быстро впитываются в кожу, повышая уровень эстрогена.Так как эстроген способствует росту раковых клеток молочной железы, то ученые предполагают, что использование дезодорантов на алюминиевой основе может быть одним из факторов риска возникновения рака груди. Прямых доказательств теория всё еще не имеет, но лучше избегать ненужных рисков, правда?

5.Использовать дезодорант вместо душа

Вместо душа? Не прокатит.

В утренней спешке «забить» на душ и просто воспользоваться дезом – хотя бы раз, но так делал каждый. Увы, но эффективности от этой акции – ровно никакой. В лучшем случае, выйдет ненадолго перебить неприятный запах. В худшем, вы любезно накроете слой пота на коже «защитным» экраном. Одним словом, фу.

6.Верить всему, что обещает производитель

Да хоть 100 часов защиты от пота пообещают, лишь бы купили.

Будем кратки: даже если на упаковке написано «защита на 48 часов», это не значит, что можно пользоваться средством раз в два дня. Редкий дезодорант продержится всю рабочую смену в летнюю жару, так что ждать от него подвигов и рекордов стойкости точно не стоит.

7.Использовать дезодорант утром

Вечер утра мудренее.

Невероятно, но факт: оказывается, пользоваться «дезиком» куда эффективнее не утром, а перед сном. Естественно, после душа, минут через 15. Фокус в том, что во время сна потовые железы менее активны, так что у средства будет время полностью впитаться и активировать защитный барьер на весь последующий день. Но речь идёт только об антиперспирантах – блокаторах пота. Средства же для маскировки неприятного амбре можно использовать в любое время суток.

8.Или не пользоваться дезодорантом вообще

Потеют все. Пахнут – тоже.

Пожалейте окружающих! Потеют все. Увы, но, если вы не чувствуете собственный «аромат», это вовсе не гарантирует, что его нет. Человеческое обоняние умеет адаптироваться к посторонним запахам и перестаёт замечать их. Это называется частичной аносмией. Именно благодаря ей мы часто не слышим на себе любимый парфюм, а хозяева домашних животных не замечают специфический запах в своей квартире. Вот и с потом та же песня. А потому пред выходом на улицу лучше перестраховаться, чем пребывать потом весь день в социальной изоляции по «загадочным» причинам.