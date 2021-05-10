Зачем джигиту «папиросы» на груди: что за странный элемент одежды и для чего он нужен

Каждому соотечественнику хотя бы раз приходилось видеть традиционную мужскую одежду кавказских народов. Безусловно ее существует огромное многообразие. Однако, есть по крайней мере один примечательный элемент, который то и дело появляется на мужском кафтане. На вид – это какие-то странные, маленькие и продолговатые кармашки. Выглядят они так, как будто создавались специально для укладки папирос или сигар. Самое время выяснить, чем же они являются на самом деле и для чего нужны.
Кармашки называются газырницей. |Фото: twstalk.com.
Помните добротную старую советскому комедию «Кавказская пленница»? Там в нескольких сценах герой Юрия Никулина – «Балбес» носил кафтан с этими самыми кармашками в которые как раз и были вложены папиросы. Правда, не нужно думать, что настоящие джигиты так и делали. В фильме Леонида Гайдая подобное оформление «Балбеса» носила сатирический характер, как бы указывая на то, что этот авантюрист только притворяется джигитом и даже не знает для чего на самом деле нужны кармашки на кавказском мужском платье.
Балбес носил в газырнице папиросы. |Фото: demotivation.ru.
Так вот называются эти кармашки «газырница» или «хазырница». Происходит название от арабского слова «газырь» (ну, или «хазыр»), что переводится на русский язык как «готовый». Под странным названием скрывается подготовленный ряженый заряд. Таким образом несложно догадаться, что если газырь – это, по сути, боеприпас, то газырница является всего-навсего патронташем для удобной переноски патронов. Своеобразная джигитская «разгрузка» для боеприпасов из позапрошлого века.
Появились газыри во время кавказских войн. |Картина: Штурм укреплений Гуниба. Теодор Горшельт.
Когда именно появились газыри и газырницы на Кавказе, сказать сложно. Скорее всего это произошло где-то в середине XIX века, когда в регион попало новое огнестрельное оружие. С 1817 по 1864 год на Кавказе шла серия войн с Российской Империей, по итогам которых данный регион был присоединен к ее составу. Нужно ли говорить, что после официального поражения в войне регион еще очень долго оставался для империи откровенно неспокойным? Впрочем, таковым он был и до прихода России: местные народы и кланы с древних времен охотно выясняли отношения друг с другом при помощи кровопролития. Все это сформировало у многих народов Кавказа весьма специфический менталитет, отношение к силовым приемам решения вопросов, а самое главное воспитало не менее специфическую воинскую традицию, на которую сильнейший отпечаток наложили местные природные условия: климат и рельеф.
Элемент костюма отлично прижился. |Фото: arkhyz24.ru.
Собственно, необходимость носить патроны на груди прямо проистекает из специфики местного воинского дела. Сам по себе газырь – это бумажный патрон с порохом и пулей. Такие создавались во всех странах до появления металлических гильз. Бумажный патрон существенно ускорял перезарядку оружия, однако был весьма привередлив в вопросах хранения и переноски. Для этого кавказцы и придумали носить их в продолговатых кармашках. Из газырницы всегда можно было быстро вытянуть боеприпас и снарядить оружие, даже сидя на лошади. Что особенно актуально при ведении разряженного боя в условиях партизанской войны на пересеченной местности.
Даже русские цари носили газырницы. |Фото: Pinterest.
Идея кавказских джигитов, сражавшихся друг с другом и с «имперцами», показалась крайне удачной и самим военным России. Очень скоро у кавказцев переняли данный элемент снаряжения в первую очередь казаки, которые расселялись на фронтире для контроля границ. Более того, в армии Империи служило немало выходцев с Кавказа, а потому распространение моды и на местную одежду, и на газырницы было лишь вопросом времени. Носили газыри даже русские императоры, достаточно посмотреть на фотографии Николая II.
Вслед за казаками Империи носили газыри и казаки Советского Союза. |Фото: ya.ru.
Постепенно из вещей исключительно утилитарных и газыри, и газырницы превратились еще и в вещь декоративную. Воинская традиция наложила сильнейший отпечаток на культуру местных народов. Очень быстро газырницы стали частью традиционного и национального мужского костюма. Для региона ничего удивительного в этом не было, ведь каждый мужчина, джигит, обязан быть воином. Само собой, в декоративных газырях никакого пороха нет. Чаще всего это украшения, сделанные из металла, дерева и кости. Зачастую «парадные» газыри имеют красивые колпачки, покрытые узорами.
Постепенно газыри стали чисто декоративной штукой. ¦Фото: nasledie-skfo.ru.
После Революции в Российской Империи и создания Страны Советов газырь никуда не исчез ни как декоративный, ни как прикладной элемент. Использовали его все также народы Кавказа, а также казаки, в том числе те, что остались в СССР и последствии принимали участие во Второй мировой войне в составе Красной Армии. Впрочем, уже к началу 1930-х годов необходимость в газырницах, как в утилитарном элементе костюма, окончательно отпала сама собой. Причиной тому стало дальнейшее развитие огнестрельного оружия. Сегодня газыри – чисто декоративный элемент.
Украшают так костюм по сей день. |Фото: multiurok.ru.
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