«Русские Атлантиды»: 5 отечественных городов, которые оказались под водой

1. Молога

Самый известный город, затопленный в советское время. /Фото: rossija.info

ru Молога периодически выныривает на свет божий. /Фото: pravtoday.ru

2. Корчева

Панорама города Корчева, который остался лишь на старых фото. /Фото: smolbattle.ru

3. Калязин

Колокольня, переоборудованная в маяк - единственное, что осталось от старого Калязина. /Фото: rktour.ru

4. Весьегонск

Улицы Вестьегонска во время паводков. /Фото: moya-planeta.ru

5. Китеж

Пожалуй, самое известное олицетворение русской Атлантиды. /Фото: mirf.ru