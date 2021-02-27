Почему самый большой самолет-амфибия пролетел всего 26 секунд

Гигантский исполин, которому суждено было взлететь лишь раз. /Фото: airwar.ru

Противолодочная оборона не спасала грузовые судна от немецких подлодок. /Фото: pikabu.ru

Сравнение размеров Геркулеса с другими рекордсменами по размерам (Н-4 выделен желтым). /Фото: maximonline.ru

При строительстве самолета-рекордсмена возник целый ряд проблем. /Фото: 1image.do.am

Машину должны были поднять в небо восемь огромных моторов. /Фото: flickr.com

Так выглядел единственный полет гигантского самолета-амфибии. /Фото: udachnyj-enot.com.ua

Так выглядит самый большой в мире самолет-амфибия сегодня. /Фото: wikipedia.org