Почему самый большой самолет-амфибия пролетел всего 26 секунд

Первую половину 20 века можно смело назвать эпохой гигантомании, когда появился целый ряд суперпроектов по созданию огромных зданий, машин или оружия. Однако это же время показало, что зачастую эти грандиозные проекты либо навсегда оставались на бумаге, либо же не оправдывали ожидания и отправлялись на свалку истории. Так случилось и с самым большим на планете самолетом-амфибией, который не только опоздал на войну, хоть и создавался на нужды армии, но и в свой единственный полет провел в небе всего...26 секунд.
Гигантский исполин, которому суждено было взлететь лишь раз. /Фото: airwar.ru
История этого исполина, превосходящего своими размерами даже гигантский «Аэробус-А380», началась в начале Второй мировой войны из-за напряженной обстановки на воде. Все дело в том, что давно проложенный морской путь буквально кишел немецкими подводными лодками. Поэтому американцам нужен был новый канал доставки грузов в Великобританию.
Противолодочная оборона не спасала грузовые судна от немецких подлодок. /Фото: pikabu.ru
Тогда Генри Кайзер, будучи одним из главных кораблестроителей США, предложил спроектировать огромный самолет-амфибию. По задумке, он должен был брать на борт порядка 70 тонн груза за один полет, что эквивалентно 750 полностью экипированным вооружением солдат или двум танкам «Шерман». Вскоре в проекту присоединился Говард Хьюз — американский миллионер, который был известен своей любовью к небу и авиации. Многообещающая летающую машина-амфибия получила шифр HK-1, по инициалам обоих компаньонов — Hughes и Kaiser.
Сравнение размеров Геркулеса с другими рекордсменами по размерам (Н-4 выделен желтым). /Фото: maximonline.ru
Первоначальный контракт военного ведомства США от 1942 года предписывал построить серию из трех HK-1. Вот только работа над проектом серьезно застопорилось по ряду причин: недостаток или даже отсутствие расходных материалов, таких как металл - поэтому гигантский самолет практически полностью строили из дерева.
Кроме того, в дело часто вмешивался один из компаньонов, Говард Хьюз. Он требовал, чтобы каждый узел, каждый элемент самолета был совершенным, поэтому отдельные компоненты приходилось неоднократно переделывать. В результате, отсутствие прогресса и постоянные разногласия с компаньоном вынудил Генри Кайзера выйти из проекта.
При строительстве самолета-рекордсмена возник целый ряд проблем. /Фото: 1image.do.am
Но проблемы самолета на этом только начинались: уже к 1944 году, когда ситуация на фронте переломилась в пользу союзников, стало ясно: о производстве трех самолетов речь больше не идет. Более того, даже появились сомнения, что гигантскую амфибию, переименованную теперь в H-4 Hercules, можно достроить в принципе. Но Говард Хьюз был достаточно упрямым, чтобы продолжать работать.
Интересный факт: надвигающийся провал грандиозного проекта предвкушали и критики, и журналисты, потому дали проекту Хьюза обидное прозвище - «Хвойный гусем». И это несмотря на то, что самолет был почти полностью построен из...березы.
Машину должны были поднять в небо восемь огромных моторов. /Фото: flickr.com
В конечном итоге работы над гигантским самолетом-амфибией закончились только тогда, когда необходимость в нем попросту отпала - в 1947 году. Чтобы оградить себя от нападок недоброжелателей, обвиняющих его в растрате, Хьюз решается провести летные испытания. Прошли они, правда, не так, как ожидалось: первый и последний полет «Геркулеса» состоялся в ноябре 1947 года.
Причем пилотировал его сам Хьюз. На борту исполинского самолета также находились специально приглашенные журналисты и независимые наблюдатели. Машина, конечно, оторвалась от земли и полетела, однако полет длиной в 26 секунд - это явно не то, что ожидалось от лайнера, который должен был совершать трансатлантические перелеты.
Так выглядел единственный полет гигантского самолета-амфибии. /Фото: udachnyj-enot.com.ua
После этого события самолет больше никогда не взлетал. А вот его создатель даже не думал о нем забывать: вплоть до самой смерти Хьюза в 1976 году специально нанятая команда механиков и инженеров поддерживала «Хвойного гуся» в пригодном к эксплуатации состоянии. Причины такого решения владельца не совсем понятны. Но это помогло сохранить уникальный самолет для потомков: исполин и сегодня можно увидеть в качестве экспоната Авиационного музея в Макминнвилле, штат Орегон.
Так выглядит самый большой в мире самолет-амфибия сегодня. /Фото: wikipedia.org
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