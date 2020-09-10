Популярные статьи

Свежие комментарии

8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Позабодьтесь о сантехнике, чтобы не пришлось бороться с засорами

Исправная сантехника - один из показателей чистоты в доме. Однако слив то и дело засоряется. Наверняка вы хоть иногда, но отправляете в сточное отверстие запрещенные продукты. Novate.ru подскажет, какие 8 загрязнений являются «страшным сном» ванны и кухонной раковины.

1. Косметическая глина


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Из-за плотной консистенции глины в трубах образуются комки / Фото: life-sup.ru Чистая глина и средства на ее основе губительны для канализации. Продукт имеет плотную консистенцию. За счет чего он оседает на трубах в виде твердых и сложно очищаемых отложений. При регулярном смывании глины, комки могут полностью перекрыть слив или засорить сантехнику настолько, что поможет только замена труб и сифона. Маски лучше всего смывать одноразовыми косметическими салфетками. После использования их можно сразу отправить в мусорное ведро. Далее умойтесь водой, чтобы полностью очистить лицо.

2. Жир, масло


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Жир и масло не растворяются в воде, а затвердевают и оседают на стенках труб / Фото: legkovmeste.ru Жир не растворяется в воде. А при контакте с холодной жидкостью и вовсе застывает, способствуя образованию засора. Возникает резонный вопрос: куда же девать остатки масла после готовки?
Принцип утилизации следующий: разбавьте жирные остатки моющим средством, протрите посуду, слейте жидкость в пластиковый пакет и выбросьте в мусорное ведро. Это же правило распространяется и на косметические средства с масляной основой.

3. Бомбочки для ванны


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Порошковые компоненты бомбочек разбухают в трубах / Фото: i.pinimg.com Продукция с порошковыми компонентами - страшный враг канализации. Попадая в сток, остатки шипящих бомбочек разбухают и оседают на поверхности труб. В результате может образоваться засор или прорыв канализации.

4. Волосы


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Сеточка в сливе предотвратит попадание волос в канализацию / Фото: vanna-expert.ru Одна из распространенный причин забитой канализации. Если вы или ваши домочадцы обладаю пышной шевелюрой, без сеточки-фильтра на сливном отверстии не обойтись. При попадании в канализацию локоны спутываются и образуют плотные комки, к которым пристают мыльные остатки и другой мусор. В результате они с трудом проходят по сливной трубе и забивают проход в самом неподходящем месте.

5. Краска


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Отправьте остатки краски в мусор, а не в сливное отверстие / Фото: dekoriko.ru Вязкое и липкое вещество оставляет неизгладимый след на поверхностях труб. Краска оседает на стенках, подхватывает дополнительный мусор и препятствует нормальному функционированию сантехники. Вывести средство практически невозможно, поскольку краска содержит множество нерастворяющихся химических компонентов. Остатки лучше всего выбросить в урну со строительными отходами.

6. Кофейная гуща


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Кофейная гуща схожа по структуре с песком / Фото: luxury-house.org Любители молотого кофе, знаете ли вы, что выливать гущу в раковину категорически запрещено? Дело в том, что остатки напитка очень похожи на мелкие песчинки. Они оседают на поверхностях сифона и труб, а не проходят по сливу с водой. Удалить кофейные отложения практически невозможно.

7. Кипяток


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Кипяток может привести к повреждению пластиковых труб / Фото: static.mk.ru Казалось бы, чем может навредить обычная кипяченая вода? Однако обладателям пластиковых труб стоит быть осторожнее с горячими жидкостями. Регулярно заливая в слив воду с температурой выше 60 градусов, вы рискуете повредить пластик, что чревато канализационным прорывом.

8. Продуктовые остатки


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Перед мытьем посуды обязательно удаляйте остатки еды / Фото: ak.picdn.net Очевидное правило, которым многие люди продолжают пренебрегать. Перед мытьем посуды тщательно очистите ее от остатков пищи. При контакте с водой частицы продуктовых отходов разбухают и перекрывают просвет в трубах. Особенно это касается мучных изделий и круп. Аналогичное правило относится и к посудомоечной машине. Как бы производители не уверяли, что современные средства способны растворять пищу, это не так. Остатки еды забиваются в фильтрах, что приводит к поломке бытовой техники. Как прочистить засор Если вы все же довели раковину до критической ситуации и она «взбунтовалась», запоминайте 3 эффективных способа решения проблемы.

1. Ершик, змейка или трос


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Специальная гибкая нить поможет достать поверхностный сор / Фото: ae01.alicdn.com Пластиковая гибкая нить с крючочками - полезное приспособление для удаления волосяно-пыльных комков из слива. Погрузите инструмент в сточную трубу, прокрутите и осторожно достаньте «улов».

2. Вантуз


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Достаточно прокачать воздух 5-10 раз / Фото: o-trubah.ru Сгодится как старый-добрый вантуз, так и насос высокого давления. Сперва заткните канализационный сток мокрым полотенцем. Далее заполните ванну или раковину горячей водой на уровне нижней части пробивного инструмента. Сделайте 5-10 прокачивающих движений. Если этого оказалось недостаточно, повторите процедуру.

3. Уксус и сода


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Также используйте уксус с содой для профилактики засоров / Фото: sodavsem.ru Лайфхак как пробить канализацию при помощи подручных средств. Засыпьте в отверстие полстакана соды и залейте стаканом уксуса. Заткните слив мокрой тряпкой или пробкой, чтобы компоненты как можно дальше растеклись по трубам. Оставьте на некоторое время, а далее залейте в канализационное отверстие кипяток, чтобы пробить остатки загрязнений.

Профилактика засора в трубах


8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Профилактика поможет избежать затапливания и смены сантехники / Фото: synergetic.ru 1. Не выливайте в канализацию вышеперечисленные средства и обязательно установите сеточку для волос. 2. Вместо мыла пользуйтесь гелем для душа. Благодаря этому на поверхностях труб осядет меньше мыльного налета. 3. Регулярно промывайте сток на кухне и в ванной при помощи соды и уксуса. Например, после каждой генеральной уборки. 8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

Последствия засоров / Фото: gidroguru.com

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





8 вещей, которые обязательно станут причиной засора

И не забудьте:
8 вещей, которые обязательно станут причиной засораПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Изготовления бассейна в домашних условиях. Виды бассейнов и советы по эксплуатации.

Читать
МИР РАСТЕНИЙ. Папоротник
Материал, выбранный редакторами МиртесенХвастунишка

МИР РАСТЕНИЙ. Папоротник

Необычная идея использования старых детских колготок
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Необычная идея использования старых детских колготок

Когда покрышки вышли из моды, а лебедей на участке хочется — делаем вазоны для цветов из пластика
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Когда покрышки вышли из моды, а лебедей на участке хочется — делаем вазоны для цветов из пластика

Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Красавицы Приморья больше не смогут делать красивые фото для Инстаграма
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Красавицы Приморья больше не смогут делать красивые фото для Инстаграма

В июне удалите все нижние листья огурцов, чтобы они не заболели
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

В июне удалите все нижние листья огурцов, чтобы они не заболели

Сады опытной станции ВИР под Владивостоком: вход закрыт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сады опытной станции ВИР под Владивостоком: вход закрыт

ДОМАШНЕЕ СЛИВОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

ДОМАШНЕЕ СЛИВОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Короткий психологический тест, чтобы проверить, что для вас важно на самом деле
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

Короткий психологический тест, чтобы проверить, что для вас важно на самом деле

«Жили, были, и всё ждали особый случай…» – история, которая заставит задуматься
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

«Жили, были, и всё ждали особый случай…» – история, которая заставит задуматься

Влад Яма с женой превратили свой особняк в экзотический сад, появились фото: "Теперь у нас джунгли"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Влад Яма с женой превратили свой особняк в экзотический сад, появились фото: "Теперь у нас джунгли"

Приморцев пригласили принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Приморцев пригласили принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн

Дачникам рассказали о правилах содержания кур на участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Дачникам рассказали о правилах содержания кур на участке

Новолуние 11 мая: это будет необычный день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Новолуние 11 мая: это будет необычный день

Как посадить виноград
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как посадить виноград

Как удобнее распланировать участок земли под дачное хозяйство сад и огород
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Как удобнее распланировать участок земли под дачное хозяйство сад и огород

Мощный оберег и денежный магнит из лаврового листа
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Мощный оберег и денежный магнит из лаврового листа

В Союзе дачников рассказали, могут ли оштрафовать за курятник на участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

В Союзе дачников рассказали, могут ли оштрафовать за курятник на участке

Лунный календарь посадки на май 2021: что высаживать в огороде с 10 по 17 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Лунный календарь посадки на май 2021: что высаживать в огороде с 10 по 17 мая

Мусака с бараниной
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Мусака с бараниной

Кора, гравий и солома. Создаем необычные дорожки на садовом участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Кора, гравий и солома. Создаем необычные дорожки на садовом участке

Винтовые сваи под ключ в Ленобласти, в Гатчинском районе, массив Новинка, СТ Ленгипротранс
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервый Завод винтовых свай

Винтовые сваи под ключ в Ленобласти, в Гатчинском районе, массив Новинка, СТ Ленгипротранс

Интересный способ плетения джутовой верёвкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Интересный способ плетения джутовой верёвкой

Какие цветы нельзя сажать рядом – 10 самых неудачных сочетаний
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Какие цветы нельзя сажать рядом – 10 самых неудачных сочетаний

Идеи мини сада — живой уголок природы, куда вы можете сбежать ото всех
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Идеи мини сада — живой уголок природы, куда вы можете сбежать ото всех

Названа самая безопасная посуда для приготовления блюд
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Названа самая безопасная посуда для приготовления блюд

Гениальные идеи использования габионных сеток в ландшафтном дизайне приусадебного участка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Гениальные идеи использования габионных сеток в ландшафтном дизайне приусадебного участка

Лекарственное растение Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)

Красивые идеи оформления окна цветами
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Красивые идеи оформления окна цветами

Шторы в детской: подо что их надо подбирать и с чем сочетать
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Шторы в детской: подо что их надо подбирать и с чем сочетать

За что точно стоит заплатить в кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

За что точно стоит заплатить в кухне

Как связать летний кроп-топ крючком
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Как связать летний кроп-топ крючком

как сделать топиарий с розами. Мастер-классы
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

как сделать топиарий с розами. Мастер-классы

Где в доме накапливается негативная энергия...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

Где в доме накапливается негативная энергия...

Спец-средства для спасения роз весной. Что такое HB-101, сравнение с эпином
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Спец-средства для спасения роз весной. Что такое HB-101, сравнение с эпином

Картина дня

наверх