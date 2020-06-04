Как вывести моль

Моль не кусает и не жужжит над ухом, зато портит продукты или одежду. Неприятно находить личинки в почти полной упаковке с крупой или орехами (а еще хуже червячков на потолке). Тем более неприятно обнаружить, что ваш любимый свитер или дорогое пальто безнадежно испорчены, и с этим, увы, уже ничего не поделаешь.





Рассказываем, что необходимо сделать, чтобы впредь не сталкиваться с подобными ситуациями.



1. Определите, какой тип моли завелся в вашем доме

2. Избавьтесь от всех зараженных вещей

3. Не доверяйте средствам от моли

4. Чаще убирайтесь

В домах чаще всего появляется либо платяная, либо пищевая моль. Каждый вид моли предпочитает свою пищу: личинки платяной моли питаются почти всеми натуральными тканями и мехом, безвозвратно уничтожая ваши пальто, шапки, шубы, а иногда и мебель. Пищевая моль к тканям интереса не проявляет, зато обожает крупы, сухофрукты, орехи, печенье и даже шоколадные конфеты с начинками.Платяная мольОтличить пищевую моль от платяной довольно просто. Это мелкие бабочки серой окраски с пятнами на крыльях. Платяная моль крупнее, без пятен, но с золотистым напылением на крыльях.пищевая мольК сожалению придется выкинуть все потенциально зараженные продукты, а для этого перебрать все содержимое шкафчика с бакалеей. Если дело касается одежды, соберите вещи в стопку и постирайте все, что можно постирать, а что нельзя — сдайте в химчистку.Стирать необходимо на самой высокой температуре, допустимой для ткани. Если в машинке есть сушка, то воспользуйтесь и ей.В обоих случаях пропылесосьте все окружающие поверхности зараженного места: полы, полки шкафа, плинтус и даже потолок, а затем выкиньте мешок для пыли, т.к. в нем могут остаться личинки. После того, как пропылесосили поверхности, протрите их влажной тряпкой.Любимый бабушкин нафталин и современные химические отдушки и отпугиватели небезопасны для здоровья, особенно когда дело касается продуктов питания. Натуральные средства, такие как лаванда или бруски кедра не очень эффективны в борьбе с молью. Если заражение уже произошло, они вам никак не помогут. Единственный способ — все герметично упаковать.Сезонную одежду можно убрать в вакуумные мешки или большие пластиковые контейнеры, а продукты питания — в стеклянные банки с герметичными крышками. Имейте в виду, что пищевая моль не заводится в квартире ни с того, ни с сего. Чаще всего ее приносят из магазинов вместе с продуктами. Невидимые глазу личинки уже сидят в упаковке, и для того, чтобы вылупиться, им понадобится всего неделя.Если вы боитесь снова принести домой зараженные продукты, поменяйте магазин.Сами продукты можно обеззаразить, прокалив в духовом шкафу на противене или же убрав на ночь в морозильную камеру.После того, как вы избавились от моли, постарайтесь чаще пылесосить и мыть места потенциального заражения. Чаще протирайте пыль, избавляйтесь от крошек и проверяйте «опасные» места на наличие признаков моли.Кстати: помимо свитеров и шуб, платяная моль может завестись в антикварной мягкой мебели, шерстяных коврах и натуральных шкурах, во внутренней фетровой прокладке фортепиано, чучелах животных и даже в волосах старинных кукол.