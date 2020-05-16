40 самых дорогих брендов в спорте

Ярчайший пример: шесть лет назад прибыль Puma падала, пока ее конкуренты Nike и Adidas сообщали о крупных доходах. Puma разработала невероятный план возвращения, включающий сотрудничество с певицей Рианной и спринтером Усэйном Болтом. Акции Puma за последний год выросли на 74%, тогда как акции Adidas — на 46%, а Nike — на 25%. Внушительно? Коэффициент цена/прибыль у Puma составляет 46, и на его фоне Nike (35) и Adidas (30) выглядят дешево. В этом году Puma впервые входит в рейтинг Fab 40 и занимает шестое место в категории «Компании». Ее бренд — то есть одно лишь название — оценивается в $4 млрд. Обратная сторона? Взгляните на Under Armour, чей бренд стоит $3,5 млрд — на 36% меньше, чем три года назад. Under Armour уступает долю рынка брендам вроде Puma и New Balance. Как сообщает CNBC, в компании растет беспокойство по поводу того, что потребители воспринимают Under Armour исключительно как бренд «одежды для спортзала», который продает майки и шорты с защитой от пота. С конца июля акции компании упали с $24 до $18. Помимо Puma, в этом году новичком рейтинга Fab 40 стал напиток Gatorade (на производителя приходится 77% рынка спортивных напитков, и мы решили, что его можно считать спортивным брендом). Кроме того, в рейтинг вернулись дерби в Кентукки (последнее место в Fab 40 в 2013 году), Конор Макгрегор и «Лос-Анджелес Доджерс» (участники Fab 40 2016 года). Список покинули MLBAM (продали бренд BamTech компании Walt Disney), NESN (уступил в стоимости Gatorade и Puma), Усэйн Болт (завершил карьеру) и «Манчестер Юнайтед» (вытеснен клубами «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Барселона»).
Компании
1. Nike, $36,8 млрд За последние два года акции Nike по темпам роста обгоняли акции Adidas в соотношении более чем два к одному и акции Under Armour — более чем четыре к одному. 2. ESPN, $13,1 млрд Операционный доход ESPN превышает $3 млрд благодаря ежемесячным членским взносам в $8 — больше, чем у любой другой спортивной сети. 3. Adidas, $11,2 млрд В апреле Бейонсе и Adidas объявили о совместном проекте, в рамках которого артистка разработает для бренда фирменную одежду и обувь. 4. Gatorade, $6,7 млрд Gatorade занимает 77% американского рынка спортивных напитков, тогда как на долю ближайшего конкурента Powerade — всего 15%. 5. Sky Sports, $4,4 млрд В 2018-2019 годах аудитория телеканала Sky Sports Premier League в Великобритании выросла на 12%. 6. Puma, $4 млрд За первые девять месяцев 2019 года акции Puma подорожали на 60%, до $79. 7. Under Armour, $3,5 млрд За последние два года операционный доход Under Armour (доходы без учета процентов, налогов, износа и амортизации) сократился на 72%, до $157 млн. 8. UFC, $2,4 млрд Ранее в этом году UFC и Disney заключили семилетний контракт, по условиям которого UFC получает комиссию с платных трансляций на ESPN+. 9. YES, $1,5 млрд В сентябре консорциум инвесторов во главе с владельцем «Нью-Йорк Янкиз» выкупил YES Network у Disney за $3,47 млрд. 10. Reebok, $800 млн Продажи Reebok в 2018 году снизились на 3%, но компания тем не менее снова стала прибыльной.
Спортивные события
1. Супербоул, $780 млн По оценке Kantar Media, CBS получила $382 млн рекламной выручки во время последнего Супербоула. Годом ранее NBC заработала на решающей игре $408 млн. 2. Летние Олимпийские игры, $375 млн NBC выручила $1,2 млрд на продаже рекламы в Америке во время Игр-2016 в Рио-де-Жанейро — немного меньше, чем на предыдущих Летних играх в Лондоне. 3. Финальный раунд баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA среди мужчин, $300 млн По данным Kantar Media, доход от телевизионной рекламы во время «Мартовского безумия» составил от $1,3 млрд до $1,6 млрд. 4. Чемпионат мира по футболу, $282 млн Около 2,49 млн человек смотрели хотя бы 30 минут трансляций Чемпионата мира 2018 года в России — на 27,7% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира в Бразилии. 5. Национальный чемпионат по футболу среди колледжей, $255 млн В 2014 году ESPN начала ежегодно выплачивать $470 млн за право показа Плей-оффа среди колледжей по условиям контракта, который действует до 2025 года. 6. WrestleMania, $245 млн В этом году WrestleMania на Метлайф-стэдиум заработала $16,9 млн: этот результат уступает лишь доходу в $17,3 млн на WrestleMania три года назад. 7. Лига чемпионов УЕФА, $168 млн Ожидается, что выручка от продажи прав на трансляции и спонсорских контрактов на Лиге чемпионов и Лиге Европы составит в среднем $3,52 млрд за один сезон с 2018 по 2021 год. 8. Дерби в Кентукки, $155 млн В 2018 году на ипподроме «Черчилль-Даунс» был проведена реновация стоимостью $37 млн, в результате чего добавились более 1800 мест в 32 новых ложах и трибуна на третьем этаже. 9. Зимние Олимпийские игры, $150 млн Игры 2018 года стали крупнейшими зимними Олимпийскими играми по ажиотажу в социальных сетях — официальные материалы привлекли 300 млн пользователей, а видео набрали более 1,6 млрд просмотров. 10. Мировая серия Главной лиги бейсбола, $122 млн Средняя стоимость показа 30-секундного рекламного ролика во время матча Мировой серии 2018 года между «Бостон Ред Сокс» и «Лос-Анджелес Доджерс» составляла около $500 000 — почти столько же, сколько на Fall Classic годом ранее.
Спортсмены
1. Роджер Федерер, $62 млн Доход Федерера в $86 млн вне корта благодаря партнерам вроде Credit Suisse, Mercedes-Benz и Rolex почти на 60% превышает совокупные доходы любого другого атлета. 2. Тайгер Вудс, $33 млн С начала профессиональной деятельности в 1996 году Вудс получил от спонсоров $1,4 млрд. 3. Криштиану Роналду, $29 млн Через 24 часа после начала продаж фирменной футболки Роналду с логотипом «Ювентус» было продано 520 000 экземпляров на сумму более $60 млн. 4. Леброн Джеймс, $28 млн В 2018 году Джеймс объединился с Синди Кроуфорд, Арнольдом Шварценеггером и Линдси Вонн, чтобы запустить производителя биодобавок Ladder. 5. Лионель Месси, $20 млн Месси заключил пожизненный контракт с Adidas, по условиям которого он предположительно получает более $12 млн ежегодно. 6. Стефен Карри, $17 млн В 2017 году Карри основал новую компанию SC30, чтобы управлять своими инвестициями, контрактами с брендами и благотворительными проектами. 7. Неймар, $15 млн Неймар — второй по популярности спортсмен в социальных сетях: у него более 200 млн подписчиков в Facebook, Instagram и Twitter. 7. Фил Микельсон, $15 млн Спонсорские контракты Микельсона за всю карьеру принесли ему около $700 млн. 9. Вират Коли, $14 млн В 2018 году Коли выиграл «Трофей сэра Гарфилда Соберса», который вручается лучшему крикетисту года, а также награды ODI и «Лучший игрок тестовых матчей года». 10. Конор Макгрегор, $12 млн До возвращения на UFC 229 ирландец продлил спонсорский контракт с Reebok, который приносит ему около $5 млн в год.
Спортивные команды
1. «Даллас Ковбойз», $1,039 млрд «Ковбойз» зарабатывают на спонсорских контрактах и продаже билетов на премиум-места (ложи и клубный уровень) больше, чем любая другая команда НФЛ. 2. «Нью-Йорк Янкиз», $815 млн Доход «Янкиз» на $100 млн больше, чем у любой другой команды Главной лиги бейсбола. 3. «Реал Мадрид», $725 млн Ранее в этом году «Реал Мадрид» подписала с Adidas соглашение о продлении контракта на восемь лет, до июня 2028 года. По условиям договора команда получает рекордные $113 млн в год, а также 20% от продаж сувенирной продукции команды. 4. «Лос-Анджелес Лейкерс», $674 млн «Лейкерс» зарабатывают $150 млн в год на контрактах с местными теле- и радиостанциями. 5. «Голден Стэйт Уорриорз», $606 млн Контракт, по условиям которого «Уорриорз» получают $20 млн в год за размещение нашивок с логотипом Rakuten на футболках, стал лучшим соглашением среди всех, что заключили команд НБА. 6. «Нью-Йорк Никс», $563 млн За сезон 2017-2018 года «Никс» заработали почти $60 млн на продаже мест на стадионе — больше, чем какой-либо еще клуб НБА. 7. «Лос-Анджелес Доджерс», $554 млн В 2018 году «Доджерс» заработали $170 млн на продаже права показа матчей местным телеканалам — больше, чем кто-либо в Главной лиге бейсбола. 8. «Бостон Ред Сокс», $532 млн В 2018 году концерты на Фенуэй Парк, домашней арене «Бостон Ред Сокс», посетило больше людей, чем на любом другом бейсбольном стадионе. 9. «Чикаго Кабс», $518 млн В 2020 году клуб вместе с Sinclair Broadcast Group запустят Marquee Sports Network, которая получит эксклюзивное право показа матчей «Кабс». 10. «Нью-Ингленд Пэтриотс», $465 млн В феврале «Пэтриотс» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3 на Супербоуле и получили титул чемпиона в шестой раз из десяти, что команда добиралась до финала чемпионата НФЛ. 10. «Барселона», $465 млн В 2018 году «Барселона» подписала спонсорский контракт на размещение логотипа на футболках спортсменов с турецким производителем электроники Beko. Сумма трехлетнего контракта составляет $63 млн.
Как мы считаем
При составлении рейтинга Forbes Fab 40 мы считаем стоимость ведущих спортивных брендов, оценивая вклад имени или названия в стоимость спортсмена, спортивного события, компании или команды. Стоимость брендов компаний считается как разница между стоимостью изучаемого бизнеса и средней капитализацией сопоставимых компаний. Стоимость брендов мероприятий — это средняя ежедневная выручка от медиа, спонсорских контрактов, продажи билетов и лицензированной сувенирной продукции. Стоимость брендов спортсменов — это их доход (за вычетом зарплаты и бонусов в их спортивной дисциплине, а также дохода от инвестиций) минус средний доход десяти ведущих спортсменов в том же виде спорта. В случае с брендами команд оценивается, какая доля стоимости команды не связана с размером аудитории команды, площадкой или выручкой всей лиги.
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