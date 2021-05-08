Воздушный сервис по-советски, или Каким был «Аэрофлот» полвека назад

Агитационный плакат первого авиаперевозчика в СССР. /Фото: wikipedia.org.

«Аэрофлот» развивался быстро и масштабно. /Фото: livejournal.com.

Некоторые особенности сервиса на «Аэрофлоте» удивляют и сегодня. /Фото: yaplakal.com.

В ряде аспектов были установлены четкие, но присущие СССР правила и нормы. /Фото: avsim.su.

Полеты на курорт пользовались огромной популярностью. /Фото: back-in-ussr.com

Деятельность «Аэрофлота» имела те же проблемы, что и другие сферы жизни в СССР, \Фото: ngs24.ru.