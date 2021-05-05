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Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Ботсвана является одной из самых процветающих стран Африки благодаря статусу ведущего экспортёра алмазов в мире. Однако, зависимость от природных ресурсов делает страну уязвимой перед вызовами рынка, поэтому правительство Ботсваны вынуждено искать способы диверсификации экономики.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Карьер Джваненг в Ботсване, ноябрь 2015 года.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

300-тонный грузовик на территории карьера Джваненг.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Тяжелая техника работает на территории карьера Джваненг.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Отдел продаж компании De Beers, которая управляет карьером Джваненг, в Габороне, Ботсвана.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Работник осматривает неотшлифованные алмазы в отделе продаж компании De Beers.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Неотшлифованные алмазы.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Работники компании De Beers осматривают алмазы.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

«Особые камешки» – алмазы весом не менее 10 карат.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Предприятие KGK Diamonds, занимающееся шлифовкой алмазов, открылось в Габороне, Ботсвана, в сентябре 2015 года.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Подготовка алмазов к шлифовке на предприятии KGK Diamonds.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Работники предприятия KGK Diamonds ограняют алмазы.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Штаб-квартира компании Debswana в Габороне, Ботсвана.

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