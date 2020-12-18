Почему в СССР шашлык мариновали с уксусом, а сегодня его применение считается дурным тоном

СССР распался не так давно, поэтому многие из нас родились, росли и жили в большом государстве. Здесь были свои особенности, правила жизни, кулинарные предпочтения. Особой популярностью у всех без исключения пользовались шашлыки. Готовили их по специальному рецепту – предварительно мариновали, добавляя в маринад уксус.
Традицию добавлять уксус в маринад для шашлыка приписывают россиянам / vladimir.kp.ru
Современные кулинары против такого подхода и единогласно заявляют о недопустимости добавления этого ингредиента. Они утверждают, что это «изобретение» принадлежит именно россиянам. Больше никто и нигде так не делал.
С уксусом советское мясо получалось изумительно вкусным и мягким / Фото: regnum.ru
Мясо без уксуса даже не считалось шашлыком. А самое интересное, что блюдо действительно получалось отличным, с прекрасными вкусовыми свойствами.
Многие и сегодня маринуют шашлык по советскому рецепту / Фото: davaipogovorim.mirtesen.ru
Нельзя сказать, что такая технология приготовления полностью себя изжила. Некоторые люди и сегодня используют данный рецепт, но это в основном те, кто жил в Советском Союзе, и скучает по тому времени.
Почему начали добавлять уксус в советский шашлык
Купить хорошее мясо в СССР можно было только у мясников на рынке по завышенной цене / Фото: glavcom.ua
В свободном доступе всегда были кости и молы / Фото: vk.com
Наиболее правдоподобное объяснение этому явлению очень простое. Дело в том, что во времена Советского Союза многие продукты были в дефиците, особенно высокого качества. Мясо тоже входило в список дефицитных товаров, конечно, если речь идет о высококачественном продукте, приобрести который была возможность разве что на рынке у мясников по более высокой стоимости, чем в магазине. Естественно, позволить себе такие траты могли далеко не все граждане.
Жилистое жесткое мясо с помощью уксуса превращалось в чудесный шашлык / Фото: mirtesen.ru
В свободном доступе на прилавках магазина лежали кости или молы. Хорошая свежая мякоть тоже завозилась, но купить ее можно было в большинстве своем по блату. Предназначалась, так сказать, «для своих». Так что, как правило, просто пойти и купить хороший кусок мяса для шашлыка было проблематично. Но полежавшее, жилистое, жесткое мясо все-таки было доступным. Иногда оно было с не совсем приятным запахом (продукт из хряка).
Жесткое и не очень свежее мясо заливали уксусом, делавшим его сочным и мягким / Фото: uz.sputniknews.ru
Людям ничего не оставалось, как покупать то, что было, и путем несложных манипуляций превращать его в приятный на вкус и вид готовый продукт. Поэтому и делали маринад для шашлыка с добавлением уксуса. Последний, действительно, делал невозможное – шашлык был сочным, вкусным и очень мягким.
В СССР даже не догадывались, что есть другие способы сделать мясо вкусным и сочным / Фото: 123ru.net
Современные кулинары, чтобы придать мясу мягкость и сочность, рекомендуют в маринад добавлять хорошо известный фрукт – киви. Что касается Союза, то тогда о нем даже ничего не слышали и никогда не видели.
Что добавляют в маринад сегодня
Сегодня мясо уже не является дефицитным товаром / Фото: yandex.ua
Продуктового дефицита в наше время не наблюдается, и приобрести шею или крестец для приготовления шашлыка можно абсолютно на любой вкус в любое время. Для этого не обязательно идти на рынок, в супермаркетах или магазинах этот востребованный товар предлагается в избытке.
Современный рецепт предполагает добавление в мясо для шашлыка лука и специй / Фото: drive2.ru
Добавление уксуса в свежее ароматное мясо исключается, так как он только испортит его. Шашлык будет жестким и, что нежелательно, сухим. Поэтому сегодня высококачественная свинина маринуется исключительно в луке с добавлением различных специй.
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