Почему в СССР шашлык мариновали с уксусом, а сегодня его применение считается дурным тоном

Традицию добавлять уксус в маринад для шашлыка приписывают россиянам / vladimir.kp.ru

С уксусом советское мясо получалось изумительно вкусным и мягким / Фото: regnum.ru

Многие и сегодня маринуют шашлык по советскому рецепту / Фото: davaipogovorim.mirtesen.ru

Почему начали добавлять уксус в советский шашлык

ua Купить хорошее мясо в СССР можно было только у мясников на рынке по завышенной цене / Фото: glavcom.ua

В свободном доступе всегда были кости и молы / Фото: vk.com

Жилистое жесткое мясо с помощью уксуса превращалось в чудесный шашлык / Фото: mirtesen.ru

Жесткое и не очень свежее мясо заливали уксусом, делавшим его сочным и мягким / Фото: uz.sputniknews.ru

В СССР даже не догадывались, что есть другие способы сделать мясо вкусным и сочным / Фото: 123ru.net

Что добавляют в маринад сегодня

Сегодня мясо уже не является дефицитным товаром / Фото: yandex.ua

Современный рецепт предполагает добавление в мясо для шашлыка лука и специй / Фото: drive2.ru