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20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Есть фильмы, которые рассказывают о самых зловещих и отвратительных деяниях, показывают самые отчаянные и мрачные судьбы, раскрывают запредельную и немыслимую человеческую жестокость, обнажают гнусные и отвратительные пороки.

Ваши неурядицы покажутся мелочными и малозначительными по сравнению с судьбами киноперсонажей.

В некоторых из представленных фильмов показано ниспровержение всех моральных и человеческих норм. Они вызывают взаимоисключающие мнения и особенно тяжелы для просмотра, так как касаются тёмных сторон человеческой психики, потрясают бессмысленнoй жестокостью и извращениями. Зачем смотреть такое кино, спросите вы? Чтобы напоминать себе, что все мы люди.

20. Счастье / Happiness (1998)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Режиссёр Тодд Солондз в этой чёрной комедии открыто исследует сексуальные девиации и фобии, а убедительные персонажи ему в этом помогают. Актёрский состав блестящий. В фильме полно забавных и неловких моментов, например, сцены мастурбации. Зрителям словно позволяют заглянуть в то потаённое, сокровенное и запретное, что скрывается в человеческой сущности. И ничего светлого и прекрасного вы там не увидите. Зато предельно честно и откровенно.

19. Кичику: Банкет чудовищ / Kichiku dai enkai (1997)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Это малоизвестный японский фильм Кадзуёси Кумакири, ставший культовым.
В нём рассказывается о небольшой банде, лидера которой посадили в тюрьму, где он вскоре совершил самоубийство. Новость о суициде предводителя внесла смуту в ряды группы, теперь возникла необходимость в избрании нового главы. Борьба за власть, недоверие и паранойя выливаются в безумное кровопролитие. Эффект зернистого изображения придаёт фильму ещё больше реалистичности. Создаётся впечатление, что вы смотрите видео о совершённом насилии, снятое реальной бандой на недорогую видеокамеру.

18. Акт убийства / The Act of Killing (2012)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Этот документальный исторический фильм Джошуа Оппенхаймера сосредоточен на группе индонезийских бандитов и лидерах бывших эскадронов смерти, которые после военного переворота 1965 года в Индонезии, убили более миллиона предполагаемых коммунистов. Анвара Конго – один из персонажей фильма, который всегда носит яркие футболки и не перестаёт улыбаться. Он в пугающих подробностях рассказывает, как именно убивал людей, как располагались тела, какова эффективность различных видов оружия. Никаких угрызений совести он не выказывает.

Вот так в 21-м веке при поддержке правительства вершилось массовое уничтожение людей, а убийцы не только не понесли наказаний, многие ныне занимают ведущие позиции в политической партии.

У фильма более 30 наград и 50 номинаций, в том числе премия «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм на 86-й церемонии.

17. Покидая Лас-Вегас / Leaving Las Vegas (1995)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Психологическая драма Майка Фиггиса, основанная на автобиографическом романе Джона О’Брайена. За исполнение главной роли Николас Кейдж удостоился премии «Оскар». Он сыграл Бена, который спивается, теряет работу, сжигает дом и отправляется в Лас-Вегас, где снимает проститутку. За длинными разговорами они понимают, что между ними много общего и начинают жить вместе. Он обещает не упрекать её за то, чем она зарабатывает на жизнь, а она обещает никогда не заставлять его бросить пить.

16. Лиля навсегда / Lilja 4-ever (2002)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Пронзительная драма шведского режиссёра Лукаса Мудиссона о 16-летней девушке Лиле, которая сначала верит и ждёт, что мама, уехавшая в Америку с любовником, заберёт её к себе. Но мать от неё отказывается. Опекунша выставляет девушку из квартиры. Она встречает парня, который, кажется, неравнодушен к Лиле. Но она попадает в ситуацию, когда выход только один….

Жестокий сюжет и депрессивный фон социальной деградации потрясает. Эта мрачная кинокартина, основанная на реальной истории, пронизана отчаянием и безысходностью.

15. Необратимость / Irréversible (2002)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

В драматическом триллере Гаспара Ноэ, раскручивающемся в обратном хронологическом порядке, показана одна из самых жестоких сцен изнасилования. Героиня Моники Беллуччи становится жертвой нападения в подземном переходе, когда направляется домой после вечеринки. В порыве мести её парень пускается на поиски насильника по ночным клубам, но принимает за нападающего другого человека и жестоко раздробляет ему голову огнетушителем. Всё это время настоящий насильник стоит рядом и наблюдает.

14. Сербский фильм / Српски филм (2010)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Вы не можете себе представить, на какие экстремальные извращения способен человек. Этот сплэттер Срджана Спасоевича из-за натурального изображения изнасилований, некрофилии и педофилии запрещён к показу во многих странах. Фильм рассказывает о бывшем порноактёре Милоше, который живёт спокойной жизнью, любит свою жену и маленького сына. Но однажды получает настолько заманчивое предложение, что не в силах отказаться. Эта съёмка должна обеспечить будущее его семьи. Но то, что происходит далее, повергает в ужас.

13. Сало, или 120 дней Содома / Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Это декаданс человечества в чистом виде. Последняя работа Пьера Паоло Пазолини основана на романе маркиза де Сада, от имени которого происходит термин «садист». Это фильм-притча, где основной сюжет заключается в том, что состоятельная группа итальянских фашистов держит в плену молодых юношей и девушек, которых принуждают к копрофагии, подвергают различного рода насилию, изнасилованиям и пыткам.
По признанию Пазолини, его фильм – это метафора на отношения современной власти, которую он ненавидел, и человека.

12. Мученицы / Martyrs (2008)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Триллер Паскаля Ложье «Мученицы» – ещё один из самых жестоких фильмов в кинематографе. В поисках ответов на вопросы о загробной жизни религиозный культ похищает девушек и подвергает их крайним формам пыток, избивая, снимая кожу и т.п. Таким образом, они искусственно создают мучениц, которые на грани жизни и смерти должны узнать и рассказать своим мучителям, что же есть по ту сторону жизни.

11. Мгла / The Mist (2007)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Фильм ужасов «Мгла» снял Фрэнк Дарабонт по повести Стивена Кинга и это одна из лучших кинолент в своём жанре. В этой фантастической истории рассказывается о группе людей, которая оказалась в супермаркете, когда маленький городок в штате Мэн накрывает сверхъестественный туман, в котором обитают монстры. Но что вызывает не меньший ужас, чем чудовища снаружи, так это поведение людей в магазине. Финал истории мощный и ошеломляющий.

10. Девушка по соседству / The Girl Next Door (2007)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Криминальную драму «Девушка по соседству» Грегори Уилсон снял по мотивам одноимённого романа Джека Кетчама, основанного на реальных событиях и убийстве Сильвии Лайкенс.

Мэг – молодая девушка, которая с младшей сестрой поселяется у своей тёти после трагической гибели родителей. Придирки и оскорбления «тётушки Руфь» к сёстрам перерастают в физические пытки и действия сексуального характера. В издевательствах ей охотно помогают трое сыновей и их друзья. Соседний мальчишка Дэвид увидел, как истязают Мэг и отчаянно хочет помочь, но едва ли ему это под силу.

9. Олдбой / Oldeuboi (2003)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Пак Чхан Ук снял этот психологический детектив о ничем не примечательном бизнесмене по имени О Дэ Су, который по привычке напивается и в день рождения дочери его похищают и запирают в неизвестном месте, где держат на протяжении 15 лет. Всё это время он не имеет ни малейшего представления о том, кто так бесцеремонно обращается с его жизнью. О Дэ Су не знает, выберется ли когда-нибудь на свободу, но гнев и жажда мести нарастают.

Квентин Тарантино назвал «Олдбой» «абсолютным шедевром». Фильм занял восемнадцатое место в списке журнала Empire «100 лучших фильмов мирового кинематографа».

8. Необходимая смерть / A Necessary Death (2008)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Гилберт – кинодокументалист, который планирует создание своего очередного фильма. Он надеется снять процесс самоубийства «от первоначального замысла до заключительного акта». И тут появляется Мэтт, мужчина с неоперабельной опухолью головного мозга, который решает свести счёты с жизнью, прежде чем боль станет невыносимой. У Мэтта завязываются дружеские отношения с Гилбертом и остальными членами съёмочной группы, поэтому им сложно удержаться от желания помешать его планам. Но от сострадания у Мэтта лишь усиливается депрессия.

7. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? / They Shoot Horses, Don’t They? (1969)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Это драма режиссёра Сидни Поллака о танцевальном марафоне во времена «Великой депрессии». Победителям обещают вручить 1500 долларов, что привлекает к турниру даже беременную участницу. Но танцевальный марафон становится опасным соревнованием на выносливость. Пары выбывают одна за другой. Из-за жёстких условий умирает партнёр Глории (Джейн Фонда).

6. Иди и смотри (1985)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Советский фильм режиссёра Элема Климова о безумии войны. В центре сюжета Флёра, который за несколько дней из жизнерадостного мальчишки превращается в седовласого старика, на глазах которого нацисты уничтожают деревню, пытают и сжигают жителей. Он теряет мать, сестёр, друзей и соседей. Действие этой военной драмы разворачивается на территории Белоруссии. Кинолента укрепилась в рейтингах лучших фильмов различных изданий.

5. Нити / Threads (1984)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Нарастающий конфликт между СССР и США приводит к тому, что страны обмениваются ядерными ударами и начинается глобальная война. О последствиях мы узнаём из истории нескольких семей в британском городе Шеффилде. Радиация отравляет воздух и всё окружающее. Пара, ожидающая ребёнка, боится, что новорожденный появится с мутациями. Предстаёт мрачная, но реалистичная картина со всеми ужасами ядерного сценария. Нет ни продовольственных пайков, ни медицинской помощи, ни электричества, ни чистой воды, ни возможности выращивать сельскохозяйственные культуры. Любая уцелевшая форма жизни будет короткой и несчастной.

4. Дорога (2009, Джона Хиллкоута)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Постапокалиптическая драма режиссёра Джона Хиллкоута, снятая по роману Кормака Маккарти, который получил Пулитцеровскую премию. История об отце и сыне. Они пытаются выжить после необъяснимых глобальных катастроф и пребывают в постоянном страхе перед мародёрами и каннибалами. Никому нельзя доверять. Гнетущую атмосферу и постапокалиптическое отчаяние передают краски фильма: много чёрных, серых и коричневых тонов. Нет ни проблеска солнечного света. Нет никакой надежды. Герои пытаются выжить, но опасность таится на каждом углу.

3. Что-то не так с Кевином / We Need to Talk About Kevin (2011)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Режиссёр Линн Рамсей сняла фильм об ужасающем материнском горе.

Кевин – проблемный мальчик. С самого раннего детства у него сложности с развитием и поведением. Его мать Ева не идеальна, но она относится к нему с заботой и любовью. Кевин вырастает и в пятнадцать лет совершает нечто чудовищное. Могла ли она предотвратить трагедию?

Мать догадывалась, что Кевин потенциально опасен, но не хотела признавать, что родила такого монстра. Ева ничего не предпринимала. Она просто надеялась, что родительская любовь и внимание исправят все проблемы. Но реальный мир требует чего-то большего, чем надежда.

2. Дорогой Закари: письмо сыну о его отце / Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father (2008)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Документальная драма Курта Кенни, снятая в память о его друге Эндрю Бэгби, который умер, не подозревая, что его бывшая подруга беременна будущим сыном. Эта кинолента должна была стать посланием для Закари о том, каким был его отец. Но Закари не суждено было её увидеть.

Мать Закари – женщина по имени Ширли Тернер. Все улики с места убийства Эндрю указывают на то, что она его убила. Ширли предъявили официальное обвинение в убийстве, но в силу обстоятельств убийцу отпускают под залог и для опеки над новорожденным сыном.

Родители Эндрю борются за опекунство и возможность посещать внука, то есть проводить время с женщиной, которая убила их сына. Несовершенство законодательной системы ведёт к очередной трагедии.

1. Реквием по мечте / Requiem for a Dream (2000)


20 мощных фильмов, которые потрясут вашу психику

Всем известно, что наркомания – это страшно. Но Даррен Аронофски решил жизненно и реалистично показать, к чему на самом деле ведёт наркозависимость. Главные герои – Гарри Голдфарб, его подружка Мэрион, лучший друг Тайрон и мать Сара – поначалу обращаются к наркотикам по разным причинам: чтобы расслабиться, чтобы заработать на перепродаже, чтобы похудеть. У каждого есть своя мечта. Но наркотик выедает всё, что есть в человеке, оставляя лишь немощную оболочку.

Этот фильм стоит посмотреть, чтобы знать, к чему ведёт лёгкий путь, подмена мечты на суррогат счастья, как потакание слабостям и зависимость калечит судьбы.

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