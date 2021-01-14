14 способов применения древесной золы

У вас в доме есть печь, камин или вы любите готовить шашлык на даче? В любом случае почти каждый из нас задавал себе вопрос о том, что можно сделать с оставшейся золой. Её остается много. Многие привыкли просто выкидывать её.

Но это было раньше… потому что вас ждет список новых полезных применений. Я попробовал большинство из них и могу вам сказать, что это действительно работает!

Вас ждет список из 14 полезных советов по применению древесной золы в домашнем хозяйстве. Читайте ниже:







1. Пылевая ванна для птиц

2. Защитите ваши розы от слизней

3. Удобряем компост

4. Удобрения для газона

5. Универсальный очиститель

6. Удобрение для помидоров

7. Между нами тает лёд…пусть теперь нас никто не найдёт

8. Быстро растопить снег

9. Против распространения водорослей

10. Устранение неприятных запахов

11. Постираем по старинке

12. Уход за плодовыми деревьями

13. Для отпугивания тли

14. Защита от блох и клещей

Смешайте пепел с песком 1:1, насыпьте в ящик, старую шину или просто высыпьте на землю в местах, где бывают птицы. Пылевые ванны позволяют им избавиться от паразитов. Кстати, не только куры любят принимать пылевые ванны.Распределите золу широким кругом у каждого стебля ваших роз. Это защитит ваши растения от нападения улиток и слизней.Смешайте древесную золу с компостом в небольших количествах. Она обогатит его. Но не добавляйте слишком много, чтобы не сделать смесь слишком кислой. Вашему компосту это понравится!Газоны любят золу, богатую питательными веществами. Древесная зола содержит от 10 до 25% кальция, от 1 до 4% магния, от 5 до 15% калия и от 1 до 3% фосфора.Идеальный коктейль! Посыпьте им газон в небольшом количестве.Смешайте золу с водой до образования пасты. С помощью губки можно вымыть грязную посуду или очистить столешницу. Этой пастой можно также натереть стекло в дверце печи или каминной топки.Это чистящее средство также хорошо работает с разводами на деревянной мебели. Пасту можно использовать для полировки до блеска серебряных предметов.Будьте осторожны, смесь абразивная! И не забудьте надеть защитные перчатки.Зола богата калием, кальцием и кремнеземом. И растениям томатов это нравится! Положите немного золы к их лункам, чтобы помочь им расти быстрее. Такие растения, как и паслен черный, тоже любят такое удобрение.Дорожка возле дома покрылась льдом? Посыпьте эти скользкие проходы пеплом. Для того чтобы он защитил вас от падения, не потребуется много времени. Очень удобно обезопасить таким образом ступеньки.Зола также очень эффективна для быстрой растопки снега. Почему? Поскольку зола по своей природе является щелочной, то снег тает. А если на улице солнечный день, темный цвет пепла добавляет еще больше тепла, и снег тает еще быстрее. Кроме того, прошлой зимой я тестировал этот трюк на своей подъездной дорожке, и он отлично сработал.Зола препятствует росту водорослей в воде. Вам не придется прикладывать много усилий, чтобы это сработало. Достаточно столовой ложки золы на 3800 литров воды! Очень полезно, когда вам нужно ухаживать за водоемом или прудом в саду.Чтобы устранить неприятный запах из туалета, заверните золу в тряпку или старую футболку. Положите такой мешочек возле обуви. Чтобы устранить неприятный запах от собаки, посыпьте ее шерсть пеплом, а затем расчешите щеткой. Больше никаких неприятных запахов.Вы также можете сделать щадящую стирку с золой. Это долго, но возможно! Говорят, в средние века стирали именно так.Для стирки можно использовать и золу. Золу (не угли!) древесную заливают водой, и дают настояться до того момента, пока вода не станет мыльной. После этого воду аккуратно сливают (или процеживают настой через тряпочку) и в этой воде кипятят белье.Посыпьте пеплом фруктовые деревья: абрикосы, персики, вишни… косточковые фрукты любят это! Так же, как и яблони. Помните о том, что все хорошо в меру.Если ваши растения поражены тлей или другими ползающими насекомыми, тщательно увлажните растения и полностью посыпьте их просеянной золой. Оставьте на ночь и смойте утром. Все насекомые умрут или исчезнут. Очень хорошо работает с помидорами.Вы также можете использовать древесную золу, чтобы предотвратить вторжение блох и клещей или предотвратить их укусы. Посыпьте золой участки, требующие обработки. Эффект не на всегда. Я регулярно проливаю на участке за своим домом и мне удалось избавить двор от блох, которые постоянно кусали моих бедных собак!Бонусный совет от нашей читательницы«Когда я крашу волосы и у меня остаются следы на коже после ополаскивания, я удаляю их золой. Смачиваю уголок тряпки в растворе золы и стираю следы на коже. После этого споласкиваю голову и следов от краски больше нет. Помогает там, где больше ничего не работает».Ваше мнение…Знаете ли вы другие способы использования золы? Расскажите нам о них в комментариях!