Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Литтл Бэр Шварц (Little Bear Schwarz) — 36-летняя артистка цирка с синдромом поликистозных яичников. Из-за этого заболевания сильно повышается уровень мужских гормонов. Поэтому в школьные годы Литтл Бэр сильно отличалась от своих сверстниц, а позже у девушки и вовсе начала расти борода.











Долгое время она скрывала свой «недуг» от друзей и знакомых, естественно, партнеры девушки тоже не ничего не подозревали о наличии у нее растительности на лице. Но в один прекрасный момент Литтл решила открыться миру, и, о чудо, встретила настоящую любовь, вышла замуж и теперь абсолютно счастлива!







Когда Литтл Бэр было 14 лет, ей поставили диагноз — синдром поликистозных яичников. Это довольно распространенное заболевание среди женщин: по статистике, им болеет каждая десятая, но симптомы во всех случаях проявляются по разному. В основном это: нерегулярный менструальный цикл, жирная кожа, акне, лишний вес, повышенное давление. Большинство дам даже не догадываются о наличии этой проблемы, но у Шварц все признаки, как говорится, на лицо. Начиная с подросткового возраста, девушке пришлось бороться с такой проблемой, как повышенная растительность на теле.







Литтл Бэр очень стеснялась свой болезни, всегда тщательно выбривала бороду, наносила несколько слоев косметики, чтобы скрыть щетину, делала эпиляцию, депиляцию, но все тщетно.

До 20 лет Шварц представлялась именем Рене и как будто бы жила не своей жизнью. Когда у девушки были отношения, ей приходилось просыпаться рано утром, чтобы успеть сбрить бороду. Но скрывать это долго у девушки никогда не получалось. «В такие моменты я чувствовала себя довольно низко, — рассказывает Шварц. — Я брилась в душе, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь увидел, как я это делаю». Но жизнь Шварц полностью изменилась в 2013 году . Тогда девушка узнала о мероприятии Whiskerinas — конкурсе бородатых женщин, который проводился в Сиэтле. В надежде обрести подруг по несчастью, Литтл отправилась на соревнование. Но тут девушку ожидал сюрприз: оказалось, что конкурс для женщин с фальшивой бородой. «Другие участницы делали свои бороды из папье-маше», — рассказывает Шварц.Сначала Шварц очень испугалась и даже хотела отказаться от участия в конкурсе. Но в конечном итоге девушка одержала победу! Именно ее бороду жюри признало самой лучшей ! Тогда она поняла: даже с таким недостатком можно легко попасть на телевидение и в шоу-бизнес.На том же фестивале девушка познакомилась с цирковой группой Wreckless Freeks. Заметив необычную девушку, артисты сразу же предложили ей присоединиться к их коллективу. Так Шварц начала работать в цирке и навсегда отказалась от бритья бороды.Девушка признается, что первое время ее очень смущали удивленные взгляды прохожих, но сейчас Шварц даже наслаждается повышенным вниманием к своей персоне. На одной работе в цирке перемены в жизни девушки не завершились. Шварц пожаловалась на странице в Фейсбук, что, «наверное, никогда не встретит человека, который мог бы смотреть на нее с бородой». И уже через час, к огромному удивлению, она получила сообщение от Тобиаса, своего будущего супруга. в 2017 году 45-летний житель Такомы пригласил Литтл Бэр на свидание. Между ними сразу же возникла симпатия, но был один маленький нюанс, который мешал Тобиасу и Шварц быть вместе друг с другом. Оказалось, что мужчина — сатанист, в то время, как девушку с самого детства воспитывали в строгих традициях христианства.Однако, любовь оказалась превыше всего! Даже разная вера не помешала им воссоединиться. С тех пор Тобиас и Литтл не расставались, а в 2018 году мужчина сделала ей предложение. В конце февраля 2019 они сыграли свадьбу. На церемонии присутствовали все друзья пары, а также их родственники и коллеги Шварц по сцене. «Сатанист женился на христианке. Все думают, что в этом браке много проблем, но на самом деле, это не так. Мы провели церемонию в традициях этих двух вероисповеданий и с уважением относимся к взглядам друг друга».Литтл Бэр признается, что Тобиас очень отличается от всех ее предыдущих партнеров. По словам девушки, он не считает ее бороду чем-то уродливым. Вместо этого супруг гордится ее стойкостью и, несмотря на растительность на лице, называет ее невероятно красивой и женственной. Вот такое необычное и счастливое семейство! А какие еще оригинальные пары вы знаете?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: