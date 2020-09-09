Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а после сталина))) коррупция из воздуха появилась? да всегда была!!!Как в СССР бороли...
  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Литтл Бэр Шварц (Little Bear Schwarz) — 36-летняя артистка цирка с синдромом поликистозных яичников. Из-за этого заболевания сильно повышается уровень мужских гормонов. Поэтому в школьные годы Литтл Бэр сильно отличалась от своих сверстниц, а позже у девушки и вовсе начала расти борода.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях



Долгое время она скрывала свой «недуг» от друзей и знакомых, естественно, партнеры девушки тоже не ничего не подозревали о наличии у нее растительности на лице. Но в один прекрасный момент Литтл решила открыться миру, и, о чудо, встретила настоящую любовь, вышла замуж и теперь абсолютно счастлива!

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Когда Литтл Бэр было 14 лет, ей поставили диагноз — синдром поликистозных яичников. Это довольно распространенное заболевание среди женщин: по статистике, им болеет каждая десятая, но симптомы во всех случаях проявляются по разному. В основном это: нерегулярный менструальный цикл, жирная кожа, акне, лишний вес, повышенное давление. Большинство дам даже не догадываются о наличии этой проблемы, но у Шварц все признаки, как говорится, на лицо. Начиная с подросткового возраста, девушке пришлось бороться с такой проблемой, как повышенная растительность на теле.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Литтл Бэр очень стеснялась свой болезни, всегда тщательно выбривала бороду, наносила несколько слоев косметики, чтобы скрыть щетину, делала эпиляцию, депиляцию, но все тщетно.



Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

До 20 лет Шварц представлялась именем Рене и как будто бы жила не своей жизнью. Когда у девушки были отношения, ей приходилось просыпаться рано утром, чтобы успеть сбрить бороду. Но скрывать это долго у девушки никогда не получалось. «В такие моменты я чувствовала себя довольно низко, — рассказывает Шварц. — Я брилась в душе, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь увидел, как я это делаю». Но жизнь Шварц полностью изменилась в 2013 году. Тогда девушка узнала о мероприятии Whiskerinas — конкурсе бородатых женщин, который проводился в Сиэтле. В надежде обрести подруг по несчастью, Литтл отправилась на соревнование. Но тут девушку ожидал сюрприз: оказалось, что конкурс для женщин с фальшивой бородой. «Другие участницы делали свои бороды из папье-маше», — рассказывает Шварц.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Сначала Шварц очень испугалась и даже хотела отказаться от участия в конкурсе. Но в конечном итоге девушка одержала победу! Именно ее бороду жюри признало самой лучшей! Тогда она поняла: даже с таким недостатком можно легко попасть на телевидение и в шоу-бизнес.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

На том же фестивале девушка познакомилась с цирковой группой Wreckless Freeks. Заметив необычную девушку, артисты сразу же предложили ей присоединиться к их коллективу. Так Шварц начала работать в цирке и навсегда отказалась от бритья бороды.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Девушка признается, что первое время ее очень смущали удивленные взгляды прохожих, но сейчас Шварц даже наслаждается повышенным вниманием к своей персоне. Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях На одной работе в цирке перемены в жизни девушки не завершились. Шварц пожаловалась на странице в Фейсбук, что, «наверное, никогда не встретит человека, который мог бы смотреть на нее с бородой». И уже через час, к огромному удивлению, она получила сообщение от Тобиаса, своего будущего супруга. в 2017 году 45-летний житель Такомы пригласил Литтл Бэр на свидание. Между ними сразу же возникла симпатия, но был один маленький нюанс, который мешал Тобиасу и Шварц быть вместе друг с другом. Оказалось, что мужчина — сатанист, в то время, как девушку с самого детства воспитывали в строгих традициях христианства.

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Однако, любовь оказалась превыше всего! Даже разная вера не помешала им воссоединиться. С тех пор Тобиас и Литтл не расставались, а в 2018 году мужчина сделала ей предложение. В конце февраля 2019 они сыграли свадьбу. На церемонии присутствовали все друзья пары, а также их родственники и коллеги Шварц по сцене. «Сатанист женился на христианке. Все думают, что в этом браке много проблем, но на самом деле, это не так. Мы провели церемонию в традициях этих двух вероисповеданий и с уважением относимся к взглядам друг друга».

Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

Литтл Бэр признается, что Тобиас очень отличается от всех ее предыдущих партнеров. По словам девушки, он не считает ее бороду чем-то уродливым. Вместо этого супруг гордится ее стойкостью и, несмотря на растительность на лице, называет ее невероятно красивой и женственной. Вот такое необычное и счастливое семейство! А какие еще оригинальные пары вы знаете?

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетях

И не забудьте:
Бородатая девушка нашла себе «вторую половину» в соцсетяхПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Гороскоп КОЗЕРОГ на май! Чего стоит ваш успех?

Читать
Не верят, что смогут расти как пара: Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Не верят, что смогут расти как пара: Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Боевые самолеты. Несостоявшийся собрат Ил-2
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Боевые самолеты. Несостоявшийся собрат Ил-2

КРАВЧУК ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ ПУТИНА ЗА "ТО МЕСТО, КОТОРОЕ БОЛИТ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе об оружии

КРАВЧУК ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ ПУТИНА ЗА "ТО МЕСТО, КОТОРОЕ БОЛИТ"

Во все тяжкие: европейцы осваивают дипломатический цирк
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Во все тяжкие: европейцы осваивают дипломатический цирк

Депутата от «ЕР» исключили из партии за действия на охоте
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытно, однако

Депутата от «ЕР» исключили из партии за действия на охоте

Как неблагодарная Европа отплатила России за то, что та постоянно спасала ее от угрозы с Востока
Материал, выбранный редакторами МиртесенТемы дня

Как неблагодарная Европа отплатила России за то, что та постоянно спасала ее от угрозы с Востока

Джонни Депп вынужден обратиться к России и почему ему не место в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

Джонни Депп вынужден обратиться к России и почему ему не место в США

Поддержка Навального иностранными студентам закончилась депортацией из России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Поддержка Навального иностранными студентам закончилась депортацией из России

Шахрай та конвертатор Костянтин Круглов виводить кошти на Кіпр
Материал, выбранный редакторами МиртесенSkelet.Info

Шахрай та конвертатор Костянтин Круглов виводить кошти на Кіпр

"Все готово к удару" – США стягивают в Европу усиленные опергруппы
Материал, выбранный редакторами МиртесенТеатр абсурда

"Все готово к удару" – США стягивают в Европу усиленные опергруппы

О роли кузнецких воевод 17-18 вв.
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

О роли кузнецких воевод 17-18 вв.

Как будут контролировать соблюдение карантина пассажирами, прилетающими из Индии в Алматы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

Как будут контролировать соблюдение карантина пассажирами, прилетающими из Индии в Алматы

В Мексике обрушился метромост с проезжавшим по нему поездом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

В Мексике обрушился метромост с проезжавшим по нему поездом

По ходатайству УФСБ суд арестовал директора центра зимних видов спорта в Новосибирске
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

По ходатайству УФСБ суд арестовал директора центра зимних видов спорта в Новосибирске

Визит турецкой делегации в Триполи и взрыв на НПЗ — что произошло в Ливии 3 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Визит турецкой делегации в Триполи и взрыв на НПЗ — что произошло в Ливии 3 мая

Владимир Зеленский на международных переговорах рассказал о "войне в Европе"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Владимир Зеленский на международных переговорах рассказал о "войне в Европе"

Аналитики из Канады составили список самых «безумных» военных разработок времен СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Аналитики из Канады составили список самых «безумных» военных разработок времен СССР

Подступы к Крыму, перехватив иностранные, блокировали 20 кораблей ЧФ ВМФ РФ  
Материал, выбранный редакторами МиртесенИАНЕД

Подступы к Крыму, перехватив иностранные, блокировали 20 кораблей ЧФ ВМФ РФ  

Против президента страны СНГ возбуждено уголовное дело за двойное гражданство
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Против президента страны СНГ возбуждено уголовное дело за двойное гражданство

Фильм о чеченском гее «Тихий голос» стал лучшим на «Артдокфесте»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Фильм о чеченском гее «Тихий голос» стал лучшим на «Артдокфесте»

Что известно об обрушении метромоста с вагонами в Мехико. Главное
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Что известно об обрушении метромоста с вагонами в Мехико. Главное

Декоммунизация украинской Родины-матери
Материал, выбранный редакторами МиртесенНА «Харьков»

Декоммунизация украинской Родины-матери

Народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров умер от последствий COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров умер от последствий COVID-19

Telegraph: экс-агент MI6 подготовил второе досье на Трампа
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Telegraph: экс-агент MI6 подготовил второе досье на Трампа

В NI рассказали о недвусмысленном сигнале Москвы, напугавшем Пентагон
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

В NI рассказали о недвусмысленном сигнале Москвы, напугавшем Пентагон

Строительство «Северного потока — 2» возобновится в конце мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Строительство «Северного потока — 2» возобновится в конце мая

ФСБ задержала адвоката, защищающего иноагентов-навальнистов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

ФСБ задержала адвоката, защищающего иноагентов-навальнистов

Дачникам пригрозили штрафами за одуванчики и мяту на участках
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Дачникам пригрозили штрафами за одуванчики и мяту на участках

Картина дня

наверх