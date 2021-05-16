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«Одинокий дворец» в скале: как появилась гробница посреди пустыни


«Одинокий дворец» в скале: как появилась гробница посреди пустыни


Далеко не все знают, что на территории Саудовской Аравии, прямо посреди пустыни расположено уникальное в своем роде сооружение. Речь идет о гробнице, высеченной в скале, имеющей поэтическое название «Одинокий дворец». И хотя на первый взгляд кажется, что зданий, вырезанных в горной породе много, это действительно отличается от других. Во-первых, оно, судя по всему, осталось недостроенным. А во-вторых, в этой гробнице...никого так и не похоронили.

Красивейшее здание с удивительной историей. /Фото: livejournal.com

Красивейшее здание с удивительной историей. /Фото: livejournal.com

 

Справедливости ради, следует отметить, что является частью огромного архитектурного комплекса Мадаин-Салих, который относится к I веку нашей эры, то есть периоду существования на территории Саудовской Аравии древнего Набатейского царства. Всего комплекс насчитывает 111 погребальных сооружений, высеченных в скальной породе, а также 20 зданий иного рода. В 2008 году комплекс Мадаин-Салих был включён в список ЮНЕСКО, ставший первым в списке всемирного наследия из Саудовской Аравии.
Архитектурный комплекс, насчитывающий две тысячи лет истории. /Фото: wikipedia.org

Архитектурный комплекс, насчитывающий две тысячи лет истории. /Фото: wikipedia.org

 

Оригинальное название гробницы «Одинокий дворец» - Каср аль-Фарид. Сооружение довольно масштабное: его высота соответствует высоте современного четырехэтажного дома.
И, судя по всему, человек, для которого строилась гробница, имел довольно высокий социальный статус - «Одинокий дворец» является одной из крупнейших гробниц, найденных в регионе.

Возможно, именно по этой причине сооружение расположено довольно далеко от любых других сооружений. При этом рядом с Каср аль-Фарид находится сразу несколько похожих нетронутых каменные глыбы, которые также могли бы стать фундаментом для аналогичных зданий.
Сооружение находится в отдалении от остального комплекса. /Фото: perito-burrito.com

Сооружение находится в отдалении от остального комплекса. /Фото: perito-burrito.com

 

Каср аль-Фарид можно назвать вполне типичным для периода своего создания сооружением. Цивилизация Набатейского царства активно практиковала высечения в огромных глыбах песчаника внешние элементы, а также полноценные здания. Однако «Одинокий дворец» все-таки имеет ряд отличительных черт, которые выделяют его среди десятков других зданий архитектурного комплекса Мадаин-Салих.

Так, например, археологи уверены, что гробница не была закончена до конца, именно поэтому имеет только передний фасад. Кроме того, исследователям удалось выяснить, что Каср аль-Фарид высекали сверху вниз - то есть строители забирались на вершину огромной скалы и приступали к работе, постепенно спускаясь вниз, причем только с одной стороны глыбы.
Сооружение, впечатляющее даже в недостроенном состоянии. /Фото: liveinternet.ru

Сооружение, впечатляющее даже в недостроенном состоянии. /Фото: liveinternet.ru

 

Однако, пожалуй, самым поразительным фактом о Каср аль-Фарид является следующий: несмотря на то, что сооружение является гробницей, там так никто и не был захоронен. Археологи, исследуя здание, нашли внутри погребальную камеру, которая, как и само сооружение, так и не было завершено. Кроме того, уникальная точность геометрических форм и общие масштабы сооружения еще только предстоит изучить, ведь пока доподлинно неизвестен ни механизм высечения таких впечатляющих объектов, ни инструменты, которыми могли бы пользоваться строители.

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«Одинокий дворец» в скале: как появилась гробница посреди пустыни

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«Одинокий дворец» в скале: как появилась гробница посреди пустыниПодписаться на мой Instagram
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