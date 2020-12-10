Что за гранатомет был у Шварцнеггера в фильме «Коммандо»

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Помните такой замечательный и милый в своей нелепости и абсолютной неправдоподобности боевик 1985 года – «Коммандо»? В главной роли там снялся Арнольд Шварценеггер











Хотя фильм «Коммандо» это известный образец «реалистичных» боевиков, с гранатометом там все в порядке. Стреляет он, конечно же, по-киношному, однако в принципе такая модель оружия действительно существует. Называется гранатомет M202A1 FLASH. Последнее слово переводится как «вспышка» и при этом является







Интересный факт: американский кинофильм «Commando» («Коммандос») был снят в 1985 году режиссером Марком Лестером. На главную роль был выбран Арнольд Шварценеггер, который сыграл отставного полковника Джона Мэтрикса. Сюжет фильма незатейлив: террористы похищают у главного героя дочку с целью шантажа, требуя от него убить президента одной При бюджете в 10 млн долларов фильм смог собрать аж 57.4 млн долларов. Сегодня «Коммандо» считается одним из классических боевиков 1980-х, порождая тонны «пасхальных яиц» в массовой культуре.







Разработан гранатомет был в 1968 году инженерами Эджвудского арсенала корпораций «Нортроп». Главной особенностью данного оружия (как несложно заметить) является наличие сразу четырех пусковых трубок. В них заряжаются 66-мм зажигательные реактивные гранаты М74 с ракетным двигателем. Предназначен гранатомет для поражения живой силы противника и обстрела фортификаций. Действие зажигательной смеси, которой заряжены боеприпасы M202A1







Кстати, о напалме. Вьетнам стал одним из главных полигонов испытания американского оружия в XX веке. Собственно, гранатомет M202A1 FLASH также был впервые применен именно там. В войска он поставлялся как замена для







Наверняка, многих интересует вопрос: а можно ли пальнуть из всех четырех стволов сразу? Ответ – да, можно. Гранатомет M202A1 может вести огонь в двух режимах. Первый – классическая стрельба одиночными. Второй – залповый режим, который выпускает все заряженные в данный момент реактивные гранаты разом. Предельная дальность стрельбы гранатомета составляет 730 метров.







Помните такой замечательный и милый в своей нелепости и абсолютной неправдоподобности боевик 1985 года – «Коммандо»? В главной роли там снялся Арнольд Шварценеггер , герою которого пришлось спасать от злых террористов свою маленькую дочку. Так вот, в нескольких моментах у Арни в руках мелькает странный гранатомет с четырьмя стволами. Действительно ли такой когда-нибудь существовал?Хотя фильм «Коммандо» это известный образец «реалистичных» боевиков, с гранатометом там все в порядке. Стреляет он, конечно же, по-киношному, однако в принципе такая модель оружия действительно существует. Называется гранатомет M202A1 FLASH. Последнее слово переводится как «вспышка» и при этом является обратной аббревиатурой от «Flame Assault Shoulder» (по выделенным первым буквам каждого слова).Интересный факт: американский кинофильм «Commando» («Коммандос») был снят в 1985 году режиссером Марком Лестером. На главную роль был выбран Арнольд Шварценеггер, который сыграл отставного полковника Джона Мэтрикса. Сюжет фильма незатейлив: террористы похищают у главного героя дочку с целью шантажа, требуя от него убить президента одной латиноамериканской страны. Однако, Мэтрикс обманывает террористов и находит способ спасти своего ребенка, проложив к спасению дорогу из трупов!При бюджете в 10 млн долларов фильм смог собрать аж 57.4 млн долларов. Сегодня «Коммандо» считается одним из классических боевиков 1980-х, порождая тонны «пасхальных яиц» в массовой культуре.Разработан гранатомет был в 1968 году инженерами Эджвудского арсенала корпораций «Нортроп». Главной особенностью данного оружия (как несложно заметить) является наличие сразу четырех пусковых трубок. В них заряжаются 66-мм зажигательные реактивные гранаты М74 с ракетным двигателем. Предназначен гранатомет для поражения живой силы противника и обстрела фортификаций. Действие зажигательной смеси, которой заряжены боеприпасы M202A1 , превосходит по своей эффективности напалм.Кстати, о напалме. Вьетнам стал одним из главных полигонов испытания американского оружия в XX веке. Собственно, гранатомет M202A1 FLASH также был впервые применен именно там. В войска он поставлялся как замена для традиционных пехотных огнеметов, которые не менялись в армии США со времен Второй мировой войны. Оказалось, (вот же неожиданность) что стрелять зажигательными снарядами по удаленным укреплениям намного эффективнее и безопаснее для личного состава, чем пытаться подползти к ним с баком горючей жидкости за спиной.Наверняка, многих интересует вопрос: а можно ли пальнуть из всех четырех стволов сразу? Ответ – да, можно. Гранатомет M202A1 может вести огонь в двух режимах. Первый – классическая стрельба одиночными. Второй – залповый режим, который выпускает все заряженные в данный момент реактивные гранаты разом. Предельная дальность стрельбы гранатомета составляет 730 метров. Эффективная дальность стрельбы по групповым целям – не более 640 метров. По одиночным целям – лишь 200 метров. Производится и используется гранатомет по сей день. Непосредственно стрельба из M202A1 на 1 минуте 25 секунде:

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