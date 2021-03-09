Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины

Резьба по хлебу вызвала восхищение любителей выпечки со всех уголков планеты.

Разноцветный и вкусный.

Яркие картины на хлебе.

Даже не пробуя хлеб, можно понять, что он невероятно вкусный.

Подписчиков становится всё больше и больше.

Искусство Ханны покорило и дизайнеров в области гастрономии, и обычных любителей мучного.

Резьба по хлебу особенно интересует подписчиков.

Так и хочется отведать этого хлеба!

«Кружевной» хлеб до своего попадания в печь.

Хлебные шедевры до выпечки и после.

Мастерица добавляет в свой хлеб самые яркие краски.

Возможно, хлеб Ханны такой вкусный, потому что она добавляет в него то, что вырастила на своем огороде

Удивительно симметрично. И вкусно!

Хлеб на любой вкус.