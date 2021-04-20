Сибирский гриб чага: почему китайцы ежегодно выкладывают за трутовик немалые средства

Гриб чага, растущий в нашей стране, считается сокровищем, созданным самой природой. Дело в том, что он обладает множеством целебных свойств. Вторым его названием является «сибирский гриб бессмертия». С каждым годом гриб становится все более популярным и не только в России. В Китае, например, эта популярность зашкаливает. За год поставки гриба в Поднебесную составили сумму, превышающую один миллиард рублей.
С появлением ЕАЭС сотрудничество России и Китая в области промышленности и торговли стало углубляться / Фото: Яндекс.Новости
С появлением ЕАЭС между нашей страной и Китаем начало развиваться сотрудничество в таких сферах, как промышленность и торговля. Соответственно, российская продукция в большом ассортименте стала появляться на китайском рынке. Следует отметить, что среди жителей Поднебесной она достаточно востребована. Особый интерес и спрос вызывает чага, паразитирующая на березах и называемая еще березовым грибом. Его научное название звучит как «трутовик скошенный». Целебный гриб растет в Сибири. В течение нескольких последних лет Россия продала Китаю гриба на сумму, которая превысила 100 000 000 юаней, а это более одного млрд. рублей.
Сокровище из России
Трутовик скошенный более 500 лет применяется в лечебных целях / Фото: grib-doma.ru
Если говорить о всех странах мира, то этот гриб нельзя назвать суперизвестным, но для россиян он является сокровищем благодаря своим качествам. Около пятисот лет его активно применяют как в лечебных целях, так и в профилактических. Согласно результатам ряда исследований, стало известно, что чага применялась в нетрадиционной медицине во многих странах, среди которых Россия, государства, входящие в состав СССР, Япония, Польша еще в шестнадцатом и семнадцатом столетиях.
Трутовик скошенный помогает при сахарном диабете, туберкулезе, сердечно-сосудистых патология. / Фото: grib-doma.ru
Местное население замачивало грибные споры чаги, после чего готовился чай, который являлся профилактическим средством от серьезных и сложных болезней – сахарного диабета, сердечных патологий. Применяли гриб и для лечения заболеваний ЖКТ, туберкулеза, вирусных болезней и аскаридоза.
Местные жители заваривают из гриба целебный чай, укрепляющий организм / Фото: gastritinform.ru
Со слов тех, кто проживает в районах, где растет трутовик скошенный, в том числе вблизи озера Байкал, следует, что местные жители практически регулярно заваривают этот целебный чай, пьют его сами и угощают своих гостей. При этом они понятия не имеют, какие вещества содержатся в чаге. Они только знают, что из поколения в поколение передается информация о том, что такой напиток оказывает укрепляющее действие на человеческий организм.
Грибы чага обладает ранозаживляющими свойствами лечит многие заболевания / Фото: rusichsamogon.ru
Для охотников и работников лесхозов именно чага многие годы остается главным лекарством. При случайно полученном ранении, царапинах нужно взять чагу, покрошить ее и присыпать этой крошкой рану. Благодаря ей бактерии не будут размножаться в ране, уменьшится воспалительный процесс, будет оказан обезболивающий эффект. Если поход в лес планируется с ночевкой, березовый гриб станет отличным средством для отпугивания комаров – его нужно просто поджечь. Утолить голод и восполнить свои физические силы тоже можно чагой. Не секрет, что в Сибири много долгожителей. И это тоже благодаря чаге, точнее ее регулярному употреблению.
В Китае произрастает схожий с чагой гриб, который называется ганодерма, но он менее эффективный / Фото: vipgrib.ru
Если верить компетентным в данной области людям, по составу березовый гриб схож с грибом из Китая, который называется ганодерма. Там его называют «грибом бессмертия». Многие люди, у которых диагностированы серьезные заболевания, такие как рак или диабет, покупают российское чудодейственное средство за баснословные деньги, так как наш гриб более эффективен, чем его иностранный сородич.
Содержание активных веществ в березовом грибе в 55 раз превышает их количество в ганодерме / Фото: all-dieta.ru
В ходе исследований было выявлено, что в чаге содержится свыше 215 разновидностей активных веществ, среди которых полисахариды, тритерпеноиды, фускопорин, иноидиол, супероксиддисмутаза, полипептиды. В одном грамме трутовика скошенного находится 35 000 активных компонентов, а это в 55 раз превышает их количество в ганодерме. Самое интересное то, что культивировать этот гриб пока еще никому не удалось, что связано с суровостью условий его роста в естественной среде. Поэтому человечеству ничего не остается, как довольствоваться тем, что дает природа.
Чтобы вырастить один штамм гриба, понадобится 5 лет и 20 тысяч берез / Фото: rusfito.com
Чтобы вырастить один штамм гриба, в среднем нужно 5 лет и 20 000 берез. К тому же, чтобы гриб действительно стал целебным, необходимо не менее 10 лет. Чага – гриб-паразит, который растет на березах.
Путешествие чаги в Поднебесную
Трутовик скошенный стал известен благодаря книге А.Солженицина «Раковый корпус» / Фото: livelib.ru
Для начала следует понять, как чага стала знаменитой. О грибе узнали с легкой руки А. Солженицына, написавшего книгу «Раковый корпус». В 1968 г. ее опубликовали, а в 1970 г. автор получил за нее Нобелевскую премию. Книга заинтересовала жителей многих стран. Особенно интересной стала 11-я глава, которая называлась «Рак березы». Александр Солженицын, основываясь на своем опыте, описал историю, где рассказывается история о деревне в России, в которой люди годами заваривают особенный чай, напоминающий кофе своим внешним видом и даже ароматом.
В одной из глав писатель описывает чудодейственный напиток из гриба. / Фото: innovativemedicine.com
Благодаря этому необычному напитку никто из жителей деревни не знает проблем с ЖКТ, и никто не болеет раком. Книга, точнее конкретная глава, заинтересовала ученых и врачей. Японские, американские ученые, а также исследователи ряда других государств начали изучать свойства гриба. После того, как взаимодействие между Китаем и Россией усилилось, на китайский рынок поступил и этот гриб.
Китай и Россия активно сотрудничают в сфере производства продуктов на основе гриба чага / Фото: apral.ru
Россия долгое время ограничивала экспорт гриба, а также его производных, и использовала их исключительно для потребностей своей страны. Но постепенно было разрешено иностранным инвесторам вкладывать финансы в производство этой продукции. Со временем компания из Пекина стала одной из первых китайских фирм, инвестирующих в изготовление продуктов из этого природного чуда.
Продукция активно экспортируется во многие страны / Фото: zidmarket.com.ua
В течение пяти лет Поднебесная и Россия тесно сотрудничают в этом направлении. Продукция уходит на экспорт не только в Китай, но и многие другие страны мира. Популярными становятся напитки, различные чаи, всевозможные экстракты, изготовленные из гриба. Ведется работа над тем, чтобы применить чагу и в медицине.
Гриб добавляют в различные пищевые добавки и используют при выпечке хлеба и производстве конфет / Фото: vnk1.kiev.ua
В европейских странах гриб стали добавлять в различные пищевые биодобавки. Японцы готовят специальный чай, в основе которого находится чага. В Корее порошок гриба добавляется в муку для выпечки хлеба, используется при производстве конфет.
Исследования продолжаются, а значит это не единственные достижения. В будущем нас ждет много нового и интересного, а главное полезного.
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