Сибирский гриб чага: почему китайцы ежегодно выкладывают за трутовик немалые средства

С появлением ЕАЭС сотрудничество России и Китая в области промышленности и торговли стало углубляться / Фото: Яндекс.Новости

Сокровище из России

ru Трутовик скошенный более 500 лет применяется в лечебных целях / Фото: grib-doma.ru

Трутовик скошенный помогает при сахарном диабете, туберкулезе, сердечно-сосудистых патология. / Фото: grib-doma.ru

Местные жители заваривают из гриба целебный чай, укрепляющий организм / Фото: gastritinform.ru

Грибы чага обладает ранозаживляющими свойствами лечит многие заболевания / Фото: rusichsamogon.ru

В Китае произрастает схожий с чагой гриб, который называется ганодерма, но он менее эффективный / Фото: vipgrib.ru

Содержание активных веществ в березовом грибе в 55 раз превышает их количество в ганодерме / Фото: all-dieta.ru

Чтобы вырастить один штамм гриба, понадобится 5 лет и 20 тысяч берез / Фото: rusfito.com

Путешествие чаги в Поднебесную

Трутовик скошенный стал известен благодаря книге А.Солженицина «Раковый корпус» / Фото: livelib.ru

В одной из глав писатель описывает чудодейственный напиток из гриба. / Фото: innovativemedicine.com

Китай и Россия активно сотрудничают в сфере производства продуктов на основе гриба чага / Фото: apral.ru

Продукция активно экспортируется во многие страны / Фото: zidmarket.com.ua

Гриб добавляют в различные пищевые добавки и используют при выпечке хлеба и производстве конфет / Фото: vnk1.kiev.ua