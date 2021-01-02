Слова которые оставляют раны
Эти фотографии заставят вас почувствовать себя неловко, даже дискомфортно. Но этот проект и не был создан для вашего психического комфорта, а для того, чтобы вы задумались, задали себе всего один вопрос. Что чувствуют люди, которые подвергаются словесным унижениям и оскорблениям? Может обидные слова и не оставляют ран на теле, но они оставляют незажившие раны в душе.
А что было бы, если бы обидные слова оставляли раны на нашем теле? Может тогда бы люди стали относиться к словесному насилию серьезнее. Именно на это надеется автор фотопроекта под названием «Выбор оружия» («Weapon of choice») фотограф Ричард Джонсон.
1. Мужчина на фото выбрал слово «worthless» или ничего не стоящий. (Фото: Richard Johnson).
Идея проекта состояла в том, чтобы создать визуальное представление ран на теле, которые оставляет словесное насилие. Визажисты «сделали» раны на телах участников проекта и написали слово, выбранное каждым участником из списка предложенного фотографом, которые по их мнению самые обидные и несправедливые.
2. На теле этой девушки слово «cunt», которое в приличном переводе означает «влагалище», а в неприличном, вы и сами знаете. (Фото: Richard Johnson).
«Мы назвали этот проект «Выбор оружия», потому что физическое насилие идет рука об руку с оскорблениями. Использует ли обидчик физическое или психическое насилие является лишь его выбором», — говорит Ричард Джонсон.
3. Мальчик выбрал слово «faggot» или гомик. (Фото: Richard Johnson).
Прежде чем кого-либо ударить обидчики сначала используют оскорбительные слова, чтобы как можно сильнее унизить свою жертву.
4. Выбранное девочкой слово — «pathetic» или жалкая. (Фото: Richard Johnson).
Дети, участвующие в проекте, также столкнулись в своей жизни с психическим насилием, о чем они рассказали во время съемок, чем удивили не только съемочную группу, но и некоторых родителей, которые не были в курсе того, что происходит с их детьми.
5. Подросток выбрал слово «freak» или урод. (Фото: Richard Johnson).
Эти фотографии вызывают у людей сильные эмоциональные реакции, многие чувствуют себя некомфортно, другие говорят, что смотря на них, как бы становятся соучастниками насилия.
6. Слово на теле девочки — «moron» или слабоумная, идиотка. (Фото: Richard Johnson).
«Во время работы над проектом мы узнали, что у словесного насилия есть 3 участника — палач, жертва и свидетель. Те свидетели, которые не предпринимают никаких усилий, чтобы остановить насилие, на самом деле становятся его соучастниками», — говорит фотограф.
7. Мужчина на снимке выбрал слово «nigger» или черномазый. (Фото: Richard Johnson).
Один из участников проекта признался, что в детстве стал жертвой и психического, и физического насилия. Шрамы на его теле давно исчезли, но «душевные раны» остались до сих пор.
8. Мальчик выбрал слово «dork» или придурок. (Фото: Richard Johnson).
Автор проекта и сам был жертвой физического и эмоционального насилия.
9. Девочка выбрала слово «spoiled» или испорченная. (Фото: Richard Johnson).
Шрамы, которые оставляет после себя эмоциональное насилие, невидимые, а жертвы домашнего насилия часто вообще никому не говорят об этом.
10. Женщине на фото однажды сказали, что она «хуже, чем мусор». Она выбрала слово «trash» или отброс, мусор. (Фото: Richard Johnson).
11. Из всех обидных слов, предложенных фотографом, дети-участники проекта выбрали как самое несправедливое и унизительное слово «дурак» или «stupid». (Фото: Richard Johnson).
12. Слово «slut» или «потаскуха» — это уже не только оскорбление, но и обвинение. Слово, которое не только унижает, но и уничтожает репутацию девушки или женщины. Участницы проекта, которых когда-то назвали таким словом, с большим трудом рассказали свои истории. (Фото: Richard Johnson).
13. Мальчик на фотографии самым обидным считает выражение «маленькая девочка». Не правда ли странно, быть девочкой — это должно быть унизительно по мнению мальчиков и мужчин? Наверное, только для женоненавистников и тех …обойдемся без оскорблений, кто считает, что женский пол хуже мужского. (Фото: Richard Johnson).
Фотограф заявил, что все снимки будут переданы некоммерческим организациям, которые помогают жертвам бытового и детского насилия. «Я надеюсь, что это поможет привлечь внимание к этой проблеме», — говорит он.
14. Двочка выбрала обидное слово «dumb» или тупая. (Фото: Richard Johnson).
15. «Retard» или тормознутая, отстающая в развитии. (Фото: Richard Johnson).
16. Эта девушка выбрала слово «bitch» или «сука». (Фото: Richard Johnson).
17. Выражение написанное на руках девочки «four eyes» или очкарик. (Фото: Richard Johnson).
18. Слово на щеке мальчика «brat» или отродье. (Фото: Richard Johnson).
19. «Ugly» или уродливый. (Фото: Richard Johnson).
20. «Idiot» или идиот. (Фото: Richard Johnson).
21. «Fat» или жирная, толстая. (Фото: Richard Johnson).
22. «Useless» или бесполезная, никчёмная. (Фото: Richard Johnson).
23. «Coward» или трус. (Фото: Richard Johnson).
24. «Disgrace» или позор. (Фото: Richard Johnson).
25. «Mistake» или ошибка. (Фото: Richard Johnson).
Иногда даже брошенные в сердцах обидные слова могут оставить неизлечимую рану в душах людей. Просто помните об этом.
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