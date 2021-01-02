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Слова которые оставляют раны

Слова которые оставляют раны

Эти фотографии заставят вас почувствовать себя неловко, даже дискомфортно. Но этот проект и не был создан для вашего психического комфорта, а для того, чтобы вы задумались, задали себе всего один вопрос. Что чувствуют люди, которые подвергаются словесным унижениям и оскорблениям? Может обидные слова и не оставляют ран на теле, но они оставляют незажившие раны в душе.

А что было бы, если бы обидные слова оставляли раны на нашем теле? Может тогда бы люди стали относиться к словесному насилию серьезнее. Именно на это надеется автор фотопроекта под названием «Выбор оружия» («Weapon of choice») фотограф Ричард Джонсон.

Слова которые оставляют раны

1. Мужчина на фото выбрал слово «worthless» или ничего не стоящий. (Фото: Richard Johnson).

Идея проекта состояла в том, чтобы создать визуальное представление ран на теле, которые оставляет словесное насилие. Визажисты «сделали» раны на телах участников проекта и написали слово, выбранное каждым участником из списка предложенного фотографом, которые по их мнению самые обидные и несправедливые.

Слова которые оставляют раны

2. На теле этой девушки слово «cunt», которое в приличном переводе означает «влагалище», а в неприличном, вы и сами знаете. (Фото: Richard Johnson).

«Мы назвали этот проект «Выбор оружия», потому что физическое насилие идет рука об руку с оскорблениями.
Использует ли обидчик физическое или психическое насилие является лишь его выбором», — говорит Ричард Джонсон.

Слова которые оставляют раны

3. Мальчик выбрал слово «faggot» или гомик. (Фото: Richard Johnson).

Прежде чем кого-либо ударить обидчики сначала используют оскорбительные слова, чтобы как можно сильнее унизить свою жертву.

Слова которые оставляют раны

4. Выбранное девочкой слово — «pathetic» или жалкая. (Фото: Richard Johnson).

Дети, участвующие в проекте, также столкнулись в своей жизни с психическим насилием, о чем они рассказали во время съемок, чем удивили не только съемочную группу, но и некоторых родителей, которые не были в курсе того, что происходит с их детьми.

Слова которые оставляют раны

5. Подросток выбрал слово «freak» или урод. (Фото: Richard Johnson).

Эти фотографии вызывают у людей сильные эмоциональные реакции, многие чувствуют себя некомфортно, другие говорят, что смотря на них, как бы становятся соучастниками насилия.

Слова которые оставляют раны

6. Слово на теле девочки — «moron» или слабоумная, идиотка. (Фото: Richard Johnson).

«Во время работы над проектом мы узнали, что у словесного насилия есть 3 участника — палач, жертва и свидетель. Те свидетели, которые не предпринимают никаких усилий, чтобы остановить насилие, на самом деле становятся его соучастниками», — говорит фотограф.

Слова которые оставляют раны

7. Мужчина на снимке выбрал слово «nigger» или черномазый. (Фото: Richard Johnson).

Один из участников проекта признался, что в детстве стал жертвой и психического, и физического насилия. Шрамы на его теле давно исчезли, но «душевные раны» остались до сих пор.

Слова которые оставляют раны

8. Мальчик выбрал слово «dork» или придурок. (Фото: Richard Johnson).

Автор проекта и сам был жертвой физического и эмоционального насилия.

Слова которые оставляют раны

9. Девочка выбрала слово «spoiled» или испорченная. (Фото: Richard Johnson).

Шрамы, которые оставляет после себя эмоциональное насилие, невидимые, а жертвы домашнего насилия часто вообще никому не говорят об этом.

Слова которые оставляют раны

10. Женщине на фото однажды сказали, что она «хуже, чем мусор». Она выбрала слово «trash» или отброс, мусор. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

11. Из всех обидных слов, предложенных фотографом, дети-участники проекта выбрали как самое несправедливое и унизительное слово «дурак» или «stupid». (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

12. Слово «slut» или «потаскуха» — это уже не только оскорбление, но и обвинение. Слово, которое не только унижает, но и уничтожает репутацию девушки или женщины. Участницы проекта, которых когда-то назвали таким словом, с большим трудом рассказали свои истории. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

13. Мальчик на фотографии самым обидным считает выражение «маленькая девочка». Не правда ли странно, быть девочкой — это должно быть унизительно по мнению мальчиков и мужчин? Наверное, только для женоненавистников и тех …обойдемся без оскорблений, кто считает, что женский пол хуже мужского. (Фото: Richard Johnson).

Фотограф заявил, что все снимки будут переданы некоммерческим организациям, которые помогают жертвам бытового и детского насилия. «Я надеюсь, что это поможет привлечь внимание к этой проблеме», — говорит он.

Слова которые оставляют раны

14. Двочка выбрала обидное слово «dumb» или тупая. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

15. «Retard» или тормознутая, отстающая в развитии. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

16. Эта девушка выбрала слово «bitch» или «сука». (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

17. Выражение написанное на руках девочки «four eyes» или очкарик. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

18. Слово на щеке мальчика «brat» или отродье. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

19. «Ugly» или уродливый. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

20. «Idiot» или идиот. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

21. «Fat» или жирная, толстая. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

22. «Useless» или бесполезная, никчёмная. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

23. «Coward» или трус. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

24. «Disgrace» или позор. (Фото: Richard Johnson).

Слова которые оставляют раны

25. «Mistake» или ошибка. (Фото: Richard Johnson).

Иногда даже брошенные в сердцах обидные слова могут оставить неизлечимую рану в душах людей. Просто помните об этом.

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