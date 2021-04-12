Продукты, которые не стоит совмещать в один приём пищи, чтобы не нарваться на проблемы

1. Молоко и что угодно ещё

Если вы и перевариваете лактозу, то молоко - только отдельный прием пищи.

2. Ягоды и сахар

Брага в чистом виде.

3. Горячая выпечка с чем угодно ещё

Может прокатить, если они холодные. / Фото: gastronom.ru

4. Бульон и вареная морковь

Это - не ПП! / Фото: boilbroil.ru

5. Кисель и что угодно ещё

Кисель - это отдельный прием пищи.