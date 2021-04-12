Продукты, которые не стоит совмещать в один приём пищи, чтобы не нарваться на проблемы

Данный материал расскажет о несовместимых продуктах. Но сразу следует оговорка: редакция Novate.Ru полагает, что среди наших читателей уже все знают, что нельзя есть макароны с котлетой или картошку с мясом. Или, прости Господи, гамбургер. Поэтому мы расскажем о тех несовместимых продуктах, которые пока ещё являются terra incognita даже для тех, кто уже немного увлёкся религией ПП (правильного, и, соответственно, раздельного питания).
1. Молоко и что угодно ещё
Если вы и перевариваете лактозу, то молоко - только отдельный прием пищи.
Сырое молоко не показано многим взрослым людям ввиду непереносимости лактозы (а лактоза содержит сахар). Молоко, даже если у вас нет непереносимости лактозы, нужно употреблять только как отдельный приём пищи за 2 часа до или после еды. Именно поэтому чашечка латте вместе с едой может спровоцировать диарею, приступ гастрита, метеоризм.
2. Ягоды и сахар
Брага в чистом виде.
Знаете ли вы, как получают вино? Путем брожения. А брожение получается при помощи добавления сахара к ягодам. Таким образом, если вы едите ягоды, посыпанные сахаром, то в вашем организме образуется винзавод. Продукты бродят, вызывая вздутие кишечника, колики в ЖКТ, легкую интоксикацию организма. Убедительно просим не повторять более этот трюк самостоятельно.
3. Горячая выпечка с чем угодно ещё
Может прокатить, если они холодные. / Фото: gastronom.ru
Что такое выпечка? Это тесто. Горячее тесто - это топовая причина приступа кишечной колики или мгновенного острого механического гастрита. Дело в том, что горячее тесто цепляется за стенки желудка, прилипает к нему, и... Дальше всё очень плохо и больно. Поэтому если вы съедите холодную сосиску в тесте, то при условии здорового ЖКТ вам, вероятно, повезет. А вот горячий хот-дог может стать спонсором вашего желудочного приступа с ознобом или рвотой.
4. Бульон и вареная морковь
Это - не ПП! / Фото: boilbroil.ru
Вареное мясо и вареная морковь - это ОК вариант. Так как белки мяса будут нивелировть огромное количество сахара, содержащегося в моркови. Но если выпить горячий бульон с вареной морковью, то получится настоящий дабл-трабл: огромное количество сахарозы из моркови расплавится под температурой горячего бульона, а нивелировать белками не получится. Результаты могут быть так себе: скачок сахара в крови и не только.
5. Кисель и что угодно ещё
Кисель - это отдельный прием пищи.
Каковы БЖУ киселя? Ноль белков, ноль жиров, МНОГО углеводов. А именно сахара. Многие люди хотят облегчить некоторые проблемки с желудком, выпив киселю. Это правильное решение. Крахмал обволакивает желудок. Но если совместить кисель с другими продуктами, получится настоящая бродительная бомба. Не стоит смешивать кисель, как и молоко из пункта выше, ни с какой другой едой.
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