Южноамериканская церковь, похожая на европейский замок

Если говорить о внешнем виде церкви Лас-Лахас (Las Lajas) в Колумбии, то она мало похожа на южноамериканскую католическую церковь. Тем не менее, в ней есть присущие южноамериканским церквям особенности: она богато украшена, очень детализирована и, по мнению многих, прекрасна. Можно подумать, что это очередная небольшая базилика в стране, где их полно. Но все же отойдите на несколько шагов от двери церкви и посмотрите вниз. Вас ждет сюрприз. Фото: Flickr / Sarah and Ian



Фото: Flickr / Onourownpath Конечно, если вы никогда раньше не видели Лас-Лахос, это станет для вас сюрпризом, но, даже те, кто видели ее, замирают. Церковь стоит на каменном плато посреди каньона в реке Гуайтара (Guаitara), а ее высота от башни до основания составляет более 100 метров. Даже мост, соединяющий церковь с другой стороной каньона, имеет длину более 50 метров. Похоже, что какой-то сказочный европейский замок перенесли на пару континентов. Фото: Flickr / APGWhite Эту удивительную церковь, как ни странно, игнорируют многие туристы, спешащие поскорее добраться до соседнего Эквадора. Но зачем строить церковь на таком крутом месте? Вы, наверное, решите, что это было сделано в целях защиты, но вы ошибаетесь. Есть легенда, восходящая к 1754 году.

Фото: Flickr / Carlos Adampol Одна индейская женщина и ее дочь попали во внезапную сильную грозу. Они не могли позвать на помощь, таков был шум, производимый стихией. Раньше, даже в самые солнечные дни дочь женщины не могла слышать или говорить . Фото: Flickr / David Hold London Они едва укрылись в ущелье, и тут некая сила заставила их посмотреть наверх. Так они и сделали и с удивлением увидели, как на скалах наверху появилась Дева Мария. Дочь сразу же обрела способность говорить и слышать – недуг, с которым она родилась, излечился.Фото: Flickr / onourownpath Если вы не религиозны по натуре, вы можете считать это явление чем-то вроде горного призрака, но подождите, это еще не все. Весть об этом чуде распространилась по долинам, и один старый слепой человек, стал ходить из деревни в деревню, чтобы собрать деньги на строительство часовни в том месте, где появилась Дева Мария. Фото: Flickr / Aniara Излишне говорить, что, когда он собрал достаточно денег, с его зрением случилось сами знаете, что. Церковь была построена в конце восемнадцатого века. В начале двадцатого века было решено собрать средства для возведения гораздо большего по размеру здания, в котором могло бы молиться большее число верующих . Фото: Flickr / Colombia Travel Строительство такого огромного сооружения обошлось в кругленькую сумму и растянулось на десятки лет. Работы начались в 1916 году, а завершилось строительство в 1949 году. Из-за выбранного готического стиля эпохи возрождения церковь выглядит так, как будто ее построили столетия назад, но ей в ее нынешнем виде немногим более шестидесяти лет.Фото: Flickr / Colombia Travel Как вы можете себе представить, церковь невероятно популярна среди местного населения. Тем не менее многие туристы совсем игнорируют ее, направляясь в ближайший город Ипиалес (Ipiales) чтобы оттуда отправиться в соседний Эквадор. Это напоминает слова Бентама (Bentham): «Протянув руку, чтобы схватить звезды, он забывает о цветах у своих ног». Фото: Flickr / onourownpathФото: Flickr / Houston MarshЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: