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13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

Лёд, пар, воск, лак – что между ними общего? А то, что при определенных условиях и кривизне рук все эти субстанции способны доставить немало проблем честным людям. И то, что перечисленные и ещё массу других неприятностей легко уладить с помощью самого обычного фена. Подробности – в этом обзоре.

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

Если вы всё еще считаете, что фен пригоден только для того, чтобы портить волосы ежедневной сушкой, лайфхакер Карли Джейкобсон (Carley Jacobson) убедит вас в обратном. Девушка на собственном опыте убедилась, что любой, даже старенький фен поможет эффективно решить эти 13 бытовых проблем.

С помощью фена можно:

1.Бесследно удалить наклейки с любой поверхности

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Нервируют этикетки-стикеры на посуде и косметике, которые даже «посмертно» оставляют липкие следы? Ребёнок опять портит мебель наклейками? Никаких проблем. Просто направьте на стикер струю горячего воздуха из фена и хорошенько прогрейте его в течение минуты. Наклейка удалится, не оставив и следа. Этот метод также работает с контактной бумагой.

2.«Подогнать» очки по размеру

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Бюджетные пластиковые оправы, как правило, идут с дужками стандартного размера.

Как китайская одежда – «one size fits all». Чтобы сделать их удобнее, подогнав под свои уникальные рельефы, прогрейте дужки феном на самом высоком температурном режиме. Нескольких минут будет достаточно, чтобы пластик размяк и его форму можно было подкорректировать. Только от экспериментов с дизайнерскими вещичками лучше воздержаться.

3.Удалить следы воска с мебели

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Капнули воском на дубовый стол? Подогрейте, пока он не станет жидковатым, и без труда удалите обычной салфеткой. Можно испытать удачу и проделать тот же фокус со следами воска на ковре.

4.Придайте блеск тортам и пирожным

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Звучит странно, но этим трюком пользуется большинство кондитеров и фуд-блогеров. Низкий температурный режим, полминуты – и крем на выпечке заблестит, как глянцевый.

5.Экстренно высушить одежду

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Кого в гостях ни разу не обливали вином или хотя бы чаем? Главное, не забудьте удалить все не тканевые бирки, иначе рискуете сжечь одежду и позорно возвращаться домой в чужой.

6.Высушить запотевшее зеркало

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Запотевшее зеркало в ванной может изрядно раздражать. Особенно утром, когда каждая минута сборов грозит опозданием. Горячий воздух и буквально деесят секунд решат эту маленькую проблему.

7.Вытереть пыль

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Ну, почти вытереть. Зачем возиться с губкой, если можно просто сдуть пыль? Уборку для ленивых заказывали?

8.Подогревать компресс

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Отличная идея для тех, кому прописаны горячие компрессы.

9.Удалить с мебели и стен детские восковые мелки

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Тот же принцип, что и в пункте №3.

10.Просушить обувь

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



От уже промокших ног не спасет, но хоть можно будет снова выглянуть на улицу в любимых кедах.

11.Убрать изморозь с окна

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Ещё один осенне-зимний лайфхак.

12.Быстро высушить лак для ногтей

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Потому что нельзя просто так накрасить ногти и не начать сразу же застегивать пуговицы, молнии или копаться в косметичке. Сухой лак – никаких проблем.

13.Разморозить еду и напитки

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Главное, после такой экстренной разморозки не отправлять продукты обратно в морозильную камеру. Им это явно не понравится.

 

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