Лёд, пар, воск, лак – что между ними общего? А то, что при определенных условиях и кривизне рук все эти субстанции способны доставить немало проблем честным людям. И то, что перечисленные и ещё массу других неприятностей легко уладить с помощью самого обычного фена. Подробности – в этом обзоре.
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Если вы всё еще считаете, что фен пригоден только для того, чтобы портить волосы ежедневной сушкой, лайфхакер Карли Джейкобсон (Carley Jacobson) убедит вас в обратном. Девушка на собственном опыте убедилась, что любой, даже старенький фен поможет эффективно решить эти 13 бытовых проблем.
С помощью фена можно:
1.Бесследно удалить наклейки с любой поверхности
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Нервируют этикетки-стикеры на посуде и косметике, которые даже «посмертно» оставляют липкие следы? Ребёнок опять портит мебель наклейками? Никаких проблем. Просто направьте на стикер струю горячего воздуха из фена и хорошенько прогрейте его в течение минуты. Наклейка удалится, не оставив и следа. Этот метод также работает с контактной бумагой.
2.«Подогнать» очки по размеру
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Как китайская одежда – «one size fits all». Чтобы сделать их удобнее, подогнав под свои уникальные рельефы, прогрейте дужки феном на самом высоком температурном режиме. Нескольких минут будет достаточно, чтобы пластик размяк и его форму можно было подкорректировать. Только от экспериментов с дизайнерскими вещичками лучше воздержаться.
Бюджетные пластиковые оправы, как правило, идут с дужками стандартного размера.
3.Удалить следы воска с мебели
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Капнули воском на дубовый стол? Подогрейте, пока он не станет жидковатым, и без труда удалите обычной салфеткой. Можно испытать удачу и проделать тот же фокус со следами воска на ковре.
4.Придайте блеск тортам и пирожным
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Звучит странно, но этим трюком пользуется большинство кондитеров и фуд-блогеров. Низкий температурный режим, полминуты – и крем на выпечке заблестит, как глянцевый.
5.Экстренно высушить одежду
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Кого в гостях ни разу не обливали вином или хотя бы чаем? Главное, не забудьте удалить все не тканевые бирки, иначе рискуете сжечь одежду и позорно возвращаться домой в чужой.
6.Высушить запотевшее зеркало
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Запотевшее зеркало в ванной может изрядно раздражать. Особенно утром, когда каждая минута сборов грозит опозданием. Горячий воздух и буквально деесят секунд решат эту маленькую проблему.
7.Вытереть пыль
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Ну, почти вытереть. Зачем возиться с губкой, если можно просто сдуть пыль? Уборку для ленивых заказывали?
8.Подогревать компресс
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Отличная идея для тех, кому прописаны горячие компрессы.
9.Удалить с мебели и стен детские восковые мелки
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Тот же принцип, что и в пункте №3.
10.Просушить обувь
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
От уже промокших ног не спасет, но хоть можно будет снова выглянуть на улицу в любимых кедах.
11.Убрать изморозь с окна
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Ещё один осенне-зимний лайфхак.
12.Быстро высушить лак для ногтей
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Потому что нельзя просто так накрасить ногти и не начать сразу же застегивать пуговицы, молнии или копаться в косметичке. Сухой лак – никаких проблем.
13.Разморозить еду и напитки
13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена
Главное, после такой экстренной разморозки не отправлять продукты обратно в морозильную камеру. Им это явно не понравится.
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