Правила жизни Икера Касильяса

Вратарь, Мостолес, Испания, 38 лет
Перед игрой я всегда делаю две вещи: касаюсь верхней перекладины ворот и надеваю носки наизнанку. Больше всего я боюсь проблем со здоровьем. Боюсь заболеть чем-то. Играть в футбол — это привилегия. Футбол отнимает очень много времени. Пока мои друзья наслаждались молодостью, я проводил время на тренировках и в поездках. Но футбол дал мне очень многое. Мне уже не двадцать лет, когда мне нравилось тусоваться с друзьями. Я стал более закрытым, мне нравится бывать дома. Святой Икер — это всего лишь милое и красивое имя. Я не святой, а совсем наоборот. Я совершил много ошибок. Я учусь на них и стараюсь их не повторять. Самая сложная игра в моей жизни — финал чемпионата мира по футболу в ЮАР (Испания стала чемпионом в 2010 году. — Esquire). Футбол делает людей счастливыми. После нашей победы на чемпионате мира Мадрид шумел, улицы были переполнены людьми, на балконах вывешивали национальный флаг. Никто не жаловался. Это важно. Талантливого человека сопровождает удача. Но она может уйти от тебя в любой момент. Останется только талант. Я считаю себя талантливым человеком. Роналду и Месси — два лучших игрока в мире. Они соревнуются между собой, а мы наслаждаемся.
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