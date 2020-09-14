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Правила жизни Икера Касильяса

Вратарь, Мостолес, Испания, 38 лет Правила жизни Икера Касильяса

Перед игрой я всегда делаю две вещи: касаюсь верхней перекладины ворот и надеваю носки наизнанку. Больше всего я боюсь проблем со здоровьем. Боюсь заболеть чем-то. Играть в футбол — это привилегия. Футбол отнимает очень много времени. Пока мои друзья наслаждались молодостью, я проводил время на тренировках и в поездках. Но футбол дал мне очень многое. Мне уже не двадцать лет, когда мне нравилось тусоваться с друзьями. Я стал более закрытым, мне нравится бывать дома. Святой Икер — это всего лишь милое и красивое имя. Я не святой, а совсем наоборот. Я совершил много ошибок. Я учусь на них и стараюсь их не повторять. Самая сложная игра в моей жизни — финал чемпионата мира по футболу в ЮАР (Испания стала чемпионом в 2010 году. — Esquire). Футбол делает людей счастливыми. После нашей победы на чемпионате мира Мадрид шумел, улицы были переполнены людьми, на балконах вывешивали национальный флаг. Никто не жаловался. Это важно. Талантливого человека сопровождает удача. Но она может уйти от тебя в любой момент. Останется только талант. Я считаю себя талантливым человеком. Роналду и Месси — два лучших игрока в мире. Они соревнуются между собой, а мы наслаждаемся.

Задача футболиста — тренироваться, правильно питаться, высыпаться, любить то, что он делает, и жаждать победы. Все мы люди. На игру влияет все — и болельщики, и общий дух команды. Больше всего меня раздражает презрительная критика. Есть люди, которые много рассуждают, но совсем не умеют анализировать. Легко критиковать, не зная ситуацию изнутри. Тренер не ругает, а отдает указания. Его критика всегда позитивная. Показывать эмоции — это нормально. Мне повезло: я создал семью в зрелом возрасте, когда у тебя есть возможность радоваться детям и проводить с ними время. Мои дети — мое самое большое достижение в жизни. А еще то, что с помощью футбола я принес радость многим людям. Если мои дети захотят стать фигуристами, я не буду против. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу продолжать заниматься футболом. Где, как и с кем — не знаю. Но я хочу оставаться в игре.

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