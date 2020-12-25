С нами не соскучишься!

7 910 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens25 декабря, 13:05
    а у меня змеи вызывают восторг, они такие приятные (я про неядовитых, типа ужей или питонов, те же кобры и прочие ядо...10 фобий, террори...
  • Анна Эржибова20 декабря, 11:05
    В 21-м веке не лучше строят тому доказательства ельцин центрУродливые здания ...
  • сергей Алкидов16 декабря, 13:35
    Первый рецепт-абсолютная классика!!! лучше не бывает !!!Квашеная капуста

Блюда из свёклы﻿

Блюда из свёклы﻿

Блюда из свёклы﻿

Очень люблю свёклу, но готовлю довольно ограниченный набор блюд. По сути, два с вариациями.

1) Свёкла маринованная.

— свёкла
— соль
— уксус (обычный, виноградный, яблочный — какой больше любите)
— масло подсолнечное нерафинированное

Свёклу отварить. Кстати, я варю ее не часами, а 20 минут после кипения (корнеплоды среднего размера) и оставляю остывать в той же воде, где варилась. Получается мягкая, но яркая, не переваренная.
Порезать брусочками толщиной около 1 см. Добавить соль, уксус или лимонный сок, масло. Можно еще добавлять сушеный чеснок.

Количество соли и уксуса, увы, не скажу. Каждый раз просто добавляю и пробую. Если вкуса недостаточно, сыплю/лью еще.

Лучше дать немного постоять.

Обычно я рублю тазик и ем всю неделю, поскольку из–за консервантов (уксуса и соли) она хранится в холодильнике очень долго, а через несколько дней даже вкуснее).

2) Салат из тертой свеклы

Тут вариаций десятки. Вареную свеклу потереть на терке, раздавить в нее зубчик чеснока, посолить, добавить майонез и один или несколько ингредиентов (можно и ничего больше не добавлять):

— тертые соленые огурчики
— жареные семечки (ядра, разумеется, без кожуры)
— грецкие орехи
— твердый сыр, тертый на терке
— чернослив, порезанный соломкой
— соленые оливки/маслины
— соленые грибочки
И так далее. Сладкая свекла с чем–то соленым и хрустящим очень хороша.


Расскажите свои любимые рецепты? Особенно горячее интересно. Как–то в санатории ела в качестве гарнира запеченую кубиками морковь и свёклу в каком–то сливочно–сырном соусе. Все мои эксперименты провалились — не то!

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх