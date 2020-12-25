Блюда из свёклы﻿

Очень люблю свёклу, но готовлю довольно ограниченный набор блюд. По сути, два с вариациями.1)— свёкла— соль— уксус (обычный, виноградный, яблочный — какой больше любите)— масло подсолнечное нерафинированноеСвёклу отварить. Кстати, я варю ее не часами, а 20 минут после кипения (корнеплоды среднего размера) и оставляю остывать в той же воде, где варилась. Получается мягкая, но яркая, не переваренная.Порезать брусочками толщиной около 1 см. Добавить соль, уксус или лимонный сок, масло. Можно еще добавлять сушеный чеснок.Количество соли и уксуса, увы, не скажу. Каждый раз просто добавляю и пробую. Если вкуса недостаточно, сыплю/лью еще.Лучше дать немного постоять.Обычно я рублю тазик и ем всю неделю, поскольку из–за консервантов (уксуса и соли) она хранится в холодильнике очень долго, а через несколько дней даже вкуснее).2)Тут вариаций десятки. Вареную свеклу потереть на терке, раздавить в нее зубчик чеснока, посолить, добавить майонез и один или несколько ингредиентов (можно и ничего больше не добавлять):— тертые соленые огурчики— жареные семечки (ядра, разумеется, без кожуры)— грецкие орехи— твердый сыр, тертый на терке— чернослив, порезанный соломкой— соленые оливки/маслины— соленые грибочкиИ так далее. Сладкая свекла с чем–то соленым и хрустящим очень хороша.Расскажите свои любимые рецепты? Особенно горячее интересно. Как–то в санатории ела в качестве гарнира запеченую кубиками морковь и свёклу в каком–то сливочно–сырном соусе. Все мои эксперименты провалились — не то!