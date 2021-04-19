С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Принято считать, что для того, чтобы стать актером, моделью или телеведущим, необходимо иметь идеальную внешность, подходящую под стандарты красоты. Тем не менее эти известные актеры и актрисы доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание. Возможно, дело не только во внешности, но и в огромном таланте. Эти звезды — пример того, что не стоит переживать, если ты далеко не Брэд Питт и даже не Анджелина Джоли.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Vittoria Amati/REX/Shutterstock — Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock

Тильда Суинтон


«Я всегда знала, что не красива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Я не только про секс. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена» (из интервью Esquire).

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Moviestore Collection/REX/Shutterstock — REX/Shutterstock

Хавьер Бардем


Хавьер Бардем считает, что похож на бульдога, но это никак не помешало ему в актерской карьере. Было время, когда он переживал из-за внешности, но потом решил, что его конек — шарм и обаяние, которые отлично скрывают недостатки.
«Что если сделать их моей изюминкой, тем, что будет отличать от других?» — решил Хавьер Бардем. Его смущает, что его воспринимают как брутального мачо, хотя в реальности он довольно застенчив.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Ilpo Musto/REX/Shutterstock — Dave Allocca/StarPix/REX/Shutterstock

Бьорк


«Я не нравлюсь себе только тогда, когда устаю. Если вы покажете мне две фотографии, на одной из которых я буду выглядеть уродом, а на другой усталой, я стану беспокоиться только о последней» (из интервью Esquire).

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Aaron Rapoport/Columbia/REX/Shutterstock — MediaPunch/REX/Shutterstock

Хилари Суонк


Актриса утверждает, что не боится экспериментировать со своей внешностью и выглядеть не как все. Суонк в шутку говорит, что в ее карьере успех приносят роли, где она совсем не похожа на женщину. В одном из интервью актриса призналась: «Мне было 16 лет. Признаюсь тебе, нелегко в то время давалось осознание того, что я больше не девочка, не ребенок, а молодая женщина. Что я должна выглядеть и вести себя особым образом, чтобы нравиться другим, чтобы достичь успеха. Все это жутко меня нервировало».

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

ERIK C PENDZICH/REX/Shutterstock — Leandro Justen/BFA/REX/Shutterstock

Хлоя Севиньи


Звездным часом для Хлои Севиньи стала роль в фильме «Детки», и с тех пор актриса безумно популярна. Ее берут на роли наркоманок, маньячек и хулиганок, девушек «с мутным взглядом». В интервью журналу W на вопрос, в чем секрет ее красоты, актриса ответила, что это бездетность. «Мне кажется, вынашивание, роды и стресс от воспитания детей ужасно старят женщин. Особенно тридцатилетних — их гораздо сильнее, чем двадцатилетних. Так что, чтобы не стареть, не надо заводить детей. А еще нужно иметь хорошую генетику».

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

REX/Shutterstock — Michael Buckner/Variety/REX/Shutterstock

Хью Лори


«Люди сыты по горло совершенной красотой. Она утомительна и фальшива. Юмор гораздо сексуальнее. Смешное гораздо притягательнее. Гораздо более привлекателен человек, не воспринимающий себя всерьез. Вы должны принимать всерьез все, что вы говорите и делаете, но не себя самого. Это делает вас интересным», — сказал актер в одном из интервью.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Alex Macnaughton/REX/Shutterstock — Jonathan Hordle/REX/Shutterstock

Бенедикт Камбербэтч


«Поначалу я пугался, что вовсе останусь за бортом, но со временем понял, что только мастерством можно заслужить то место, которое я сейчас занимаю. И я благодарен судьбе за подсказку: начал много работать — и успех пришел!» — говорит актер о своей внешности.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Camilla Morandi/REX/Shutterstock — Gregory Pace/REX/Shutterstock

Ева Грин


Девушка с нестандартной, но притягательной внешностью и недюжинным актерским талантом, Ева Грин однажды сказала в интервью: «В Лос-Анджелесе чувствую себя гадким утенком. Или так, как будто я с Венеры прилетела». Эх, всем бы быть такими гадкими утятами!

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

REX/Shutterstock — Brian J Ritchie/REX/Shutterstock

Тим Рот


«Надо признать, что я не Брэд Питт, — сказал актер журналу Esquire. — На родине меня часто сравнивают с (актером) Робертом Карлайлом. Что ж, у нас действительно много общего. Мы оба англичане и оба чертовски уродливы», — вот что говорит о своей внешности Тим Рот.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Moviestore Collection/REX/Shutterstock — MJ Photos/WWD/REX/Shutterstock

Сара Джессика Паркер


«Есть ли у меня большая силиконовая грудь, ботокс или большие губы? Нет. Подхожу ли я под идеалы и стандарты некоторых мужчин, пишущих для мужских изданий? Возможно, нет. Действительно ли я самая несексуальная женщина на свете? Круто! Несколько шокирует, когда мужчины… Довольно жестоко. Это расстроило моего мужа, потому что в таком рейтинге должно учитываться и его мнение. Подобное осуждение на основании внешности, признание непригодности — безумие. Но что я могу сделать? Полагаю, всем людям понравиться невозможно».

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

FremantleMedia Ltd/REX/Shutterstock — Jim Smeal/REX/Shutterstock

Дэниэл Крэйг


Самый высокооплачиваемый исполнитель роли Джеймса Бонда на вопрос журнала Glamour, считает ли он себя эталоном мужественности и сексуальности, ответил: «Знаете, я пять лет женат (на актрисе Рейчел Вайс) и о таких вещах предпочитаю не думать. Что касается роли, то, как правило, Бонда представляют крутым и одетым в костюм с иголочки. Но это клише, и мне такой образ не очень интересен. Поэтому я стараюсь играть его как можно более естественно, чтобы он был человеком, а не картонной фигурой, хоть и красивой».

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

MORANDI / CAVASSI/REX/Shutterstock — James Gourley/REX/Shutterstock

Венсан Кассель


Французский актер, который из-за характерной внешности часто исполняет роли злодеев, признался в интервью Esquire, что любит играть отрицательные роли. «В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои», — говорит он.

Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

STARTRAKS / ALBERT FERREIRA/REX/Shutterstock — Angela Pham/BFA/REX/Shutterstock

Кейт Бланшетт


Когда-то эталонную королеву эльфов дразнили за большой рот лягушкой, а за рост — каланчой. «С годами я стала меньше зацикливаться на себе и своей внешности. Старение — естественная и захватывающая часть развития каждого из нас», — говорит актриса.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Фестиваль Манене, во время которого народ тораджи откапывает тела своих умерших родственников
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Фестиваль Манене, во время которого народ тораджи откапывает тела своих умерших родственников

>
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

>

Как правильно ухаживать за садовой мебелью
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Как правильно ухаживать за садовой мебелью

РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEWSpotok.ru

РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19

РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей с...
Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали?
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали?

Роспотребнадзор оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Роспотребнадзор оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России

«Произошли изменения, которых я не ждал»: сибиряк сделал прививку от коронавируса и перехотел есть сладости
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

«Произошли изменения, которых я не ждал»: сибиряк сделал прививку от коронавируса и перехотел есть сладости

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России за апрель
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России за апрель

Посланница Сатаны: кричащая женщина в автобусе перепугала жителей Владивостока
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Посланница Сатаны: кричащая женщина в автобусе перепугала жителей Владивостока

РЖД оценивают работы на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба в 350-700 млрд рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

РЖД оценивают работы на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба в 350-700 млрд рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба - Якутском кластере - составит от 350 млрд до 7...
«Крэзи рашн арми» бьёт рекорды. «Передовые и цивилизованные» не понимают, как русские это делают?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

«Крэзи рашн арми» бьёт рекорды. «Передовые и цивилизованные» не понимают, как русские это делают?

"Фигура просто бомба". Анна Седокова опубликовала фото в пиджаке на голое тело
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

"Фигура просто бомба". Анна Седокова опубликовала фото в пиджаке на голое тело

Стали известны предполагаемые даты коммерческих пусков «Союзов» в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Стали известны предполагаемые даты коммерческих пусков «Союзов» в 2021 году

Свидетельница назвала кошмаром взрыв газа в Нижегородской области. Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Свидетельница назвала кошмаром взрыв газа в Нижегородской области. Видео

Giovanna Diamante fala sobre não ter conseguido o índice olímpico nos 100m Borboleta Feminino - Pré-Olímpico de Natação (19/04/2021)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Giovanna Diamante fala sobre não ter conseguido o índice olímpico nos 100m Borboleta Feminino - Pré-Olímpico de Natação (19/04/2021)

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) почти в два раза ниже эпидемического порога 
Сила “пи”: 10 фактов о числе π
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Сила “пи”: 10 фактов о числе π

Пятигорск на текущей неделе стал меховой столицей России
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Пятигорск на текущей неделе стал меховой столицей России

Создатель Drakengard и NieR работает над новой игрой вместе со Square Enix
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Создатель Drakengard и NieR работает над новой игрой вместе со Square Enix

Глэм-Академ: возле Академгородка начали строить модное жилье от зарубежных архитекторов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

Глэм-Академ: возле Академгородка начали строить модное жилье от зарубежных архитекторов

Felipe Lima fala sobre a classificação e recebe o Passaporte Olímpico (19/04/2021)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Felipe Lima fala sobre a classificação e recebe o Passaporte Olímpico (19/04/2021)

Украинцы высмеяли Зеленского за слова об успехах страны в космосе
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Украинцы высмеяли Зеленского за слова об успехах страны в космосе

Картина дня

наверх