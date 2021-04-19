Бенедикт Камбербэтч и еще 12 звезд, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Принято считать, что для того, чтобы стать актером, моделью или телеведущим, необходимо иметь идеальную внешность, подходящую под стандарты красоты. Тем не менее эти известные актеры и актрисы доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание. Возможно, дело не только во внешности, но и в огромном таланте. Эти звезды — пример того, что не стоит переживать, если ты далеко не Брэд Питт и даже не Анджелина Джоли.











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