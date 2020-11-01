Как генерал-пенсионер ВВС США лишил москвичку 4,5 миллионов

58-летняя жительница столицы зарегистрировалась на популярном сайте знакомств, чтобы найти себе мужа-иностранца. Вскоре ей улыбнулась удача — ей написал не просто фермер из Небраски или пожилой нью-йоркский клерк, а целый военный летчик, да еще и генерал ВВС США.

Новый знакомый представился как отставной генерал Фрэнк Горенц и сообщил, что оставил службу в 2016 году по состоянию здоровья. Теперь он готов создать крепкую американскую семью и мечтает о русской жене, которая бы пекла ему блины и пела перед сном романсы.

Кавалер писал на безупречном английском и был невероятно галантен и мил. Все детали его биографии точно совпадали с опубликованными в интернете и у одинокой женщины даже в мыслях не было, что ее хотят обмануть. Ее Фрэнк был откровенен и признался, что хоть и числится пенсионером, но в настоящий момент выполняет секретную миссию ООН в пылающей в огне войны Сирии.

Только вот герой был уже немолод, а здоровье его было подорвано многолетней службой в Африке. Генералу была срочно нужна помощь — с оформлением документов для лечения в одной из клиник Японии. Сам генерал не мог этим заняться из-за высокой секретности миссии и заявление об отпуске и лечении по указанному адресу отправила его заочная возлюбленная.

Ответ не заставил себя долго ждать — вскоре москвичка получила официальный ответ на фирменном бланке, где начальство Горенца в Пентагоне давало добро на перелет в Токио и лечение. Но чтобы герой смог залечить свои раны и застарелые лихорадки, нужно было оплатить страховку и фрахт самолета.

Сначала россиянка перевела на счет мошенников 5 тысяч долларов, затем 150 тысяч рублей. Через неделю аппетиты жуликов возросли и они нашли повод потребовать у жертвы еще более 4 миллионов рублей. Всего лечение генерала ВВС США Фрэнка Горенца обошлось женщине в 4,5 миллиона рублей.

После получения последнего большого перевода переписка с офисом в США прервалась, а сам Фрэнк перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, любительница военных пенсионеров из стран НАТО бросилась в полицию и написала заявление. Сейчас правоохранители занимаются розыском мошенников, но информации у них негусто — пару адресов электронной почты, аккаунт Skype и фотография бравого генерала в военной форме, взятая на просторах интернета.