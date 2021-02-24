Повседневная жизнь польских цыган

Стереотипы цыганской жизни заставляют многих думать, что этот народ живет исключительно в огромных особняках, в шикарной обстановке с дорогими предметами быта, постоянно празднует различные события песнями и плясками. «Проект Стигма» (The Stigma Project) польского фотографа Адама Ляха (Adam Lach) раскрывает другую сторону жизни этих людей, которую и журналисты, и политики, и обычные люди предпочитают игнорировать.











Вроцлав 10 марта 2013. Польская цыганка по имени Каролина. Каролина сбежала от своих родителей, живущих на другом конце страны, потому что влюбилась в Алекса, живущего в трущобах. Фото: Adam Lach.







«Проект Стигма» рассказывает историю цыганского табора, состоящего из 60 человек и живущего на границе Польши на окраине города Вроцлава. Табор расположился в районе, который называют собачьими полями. Это малопривлекательное место для жизни, часть которого как раз и занимают трущобы цыган. Все они выходцы из Румынии, а на данном месте они поселились около 20 лет назад.







Ужин, приготовленный на специальной цыганской плите.







Миколай и Рената в бараке.



За 20 лет вдали от остальных семей, эта община стала вести совершенно нетипичный для их народа образ жизни. Здесь нет никаких застолий, здесь редко когда случаются радостные сборища или приема гостей, никто не поет, никто не гадает по руке или на картах, никто не ворует и не продает наркотики. По крайней мере, именно таким увидел жизнь цыган фотограф, который регулярно посещал табор в течение 2012-2013 годов и фотографировал происходящее.

Польские цыгане толкают машину.«Это хорошие люди с очень нетипичным и необычным внутренним миром, – рассказывает о них Адам Лях. – Они претерпели много обид от людей, которые встретились на их пути. Среди местных жителей они слывут ворами , попрошайками и преступниками, на них часто нападают. Со стороны же местных властей вряд ли им стоит ждать защиты или попытки как-то решить их проблемы. Для властей единственный способ решения проблемы – это заставить цыган уйти из Вроцлава.»Цыгане Вроцлава.«История этого табора цыган – это прежде всего история о семье, отношениях и чувствах, о людях, которых все ненавидят, но в душе которых живет мир и счастье. Это также попытка проанализировать состояние современной семьи, которая вынуждена жить на границе между соблюдением традиций и тяге к современному образу жизни. Это группа кочевников, которые постоянно ищут лучший мир, на которых влияет глобализация, и которые страдают от тех же самых проблем, что и любой современный человек.»Малена и ее мама Марика слушают музыку . Дети играют около трущоб.Мальчик показывает свои мускулы.Один из цыган поймал крысу. Крысы приносят много ущерба в быту этого табора. Ночью грызуны крадут пищу и прогрызают дыры в стенах. Тем не менее, цыган отпускает крысу на волю – животное не виновато в том, что не угодило людям.Цыгане копают яму для мусора Цыгане обычно строят свои бараки за один день.25 марта 2012 г. Огонь, устроенный местными жителями, чтобы заставить цыган покинуть это место. Сушка белья.Цыганка заснула прямо на земле Миндра. 20 июня 2013 г. Вроцлав . Ребенок в сумке от IKEA.Семья Флорица в своем бараке. Слева направо: Александр (умственно отсталый после автокатастрофы), Адам, Флорица, Элвециан, Буня (умственно отсталая) и Таисия на седьмом месяце беременности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)