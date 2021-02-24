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Повседневная жизнь польских цыган

Стереотипы цыганской жизни заставляют многих думать, что этот народ живет исключительно в огромных особняках, в шикарной обстановке с дорогими предметами быта, постоянно празднует различные события песнями и плясками. «Проект Стигма» (The Stigma Project) польского фотографа Адама Ляха (Adam Lach) раскрывает другую сторону жизни этих людей, которую и журналисты, и политики, и обычные люди предпочитают игнорировать.

Повседневная жизнь польских цыган

Повседневная жизнь польских цыган

Вроцлав 10 марта 2013. Польская цыганка по имени Каролина. Каролина сбежала от своих родителей, живущих на другом конце страны, потому что влюбилась в Алекса, живущего в трущобах. Фото: Adam Lach.

Повседневная жизнь польских цыган

«Проект Стигма» рассказывает историю цыганского табора, состоящего из 60 человек и живущего на границе Польши на окраине города Вроцлава. Табор расположился в районе, который называют собачьими полями. Это малопривлекательное место для жизни, часть которого как раз и занимают трущобы цыган. Все они выходцы из Румынии, а на данном месте они поселились около 20 лет назад.

Повседневная жизнь польских цыган

Ужин, приготовленный на специальной цыганской плите.

Повседневная жизнь польских цыган

Миколай и Рената в бараке.

За 20 лет вдали от остальных семей, эта община стала вести совершенно нетипичный для их народа образ жизни. Здесь нет никаких застолий, здесь редко когда случаются радостные сборища или приема гостей, никто не поет, никто не гадает по руке или на картах, никто не ворует и не продает наркотики. По крайней мере, именно таким увидел жизнь цыган фотограф, который регулярно посещал табор в течение 2012-2013 годов и фотографировал происходящее.



Повседневная жизнь польских цыган

Польские цыгане толкают машину.

Повседневная жизнь польских цыган

«Это хорошие люди с очень нетипичным и необычным внутренним миром, – рассказывает о них Адам Лях. – Они претерпели много обид от людей, которые встретились на их пути. Среди местных жителей они слывут ворами, попрошайками и преступниками, на них часто нападают. Со стороны же местных властей вряд ли им стоит ждать защиты или попытки как-то решить их проблемы. Для властей единственный способ решения проблемы – это заставить цыган уйти из Вроцлава.»

Повседневная жизнь польских цыган

Цыгане Вроцлава.

Повседневная жизнь польских цыган

«История этого табора цыган – это прежде всего история о семье, отношениях и чувствах, о людях, которых все ненавидят, но в душе которых живет мир и счастье. Это также попытка проанализировать состояние современной семьи, которая вынуждена жить на границе между соблюдением традиций и тяге к современному образу жизни. Это группа кочевников, которые постоянно ищут лучший мир, на которых влияет глобализация, и которые страдают от тех же самых проблем, что и любой современный человек.»

Повседневная жизнь польских цыган

Малена и ее мама Марика слушают музыку.

Повседневная жизнь польских цыган

Дети играют около трущоб.

Повседневная жизнь польских цыган

Мальчик показывает свои мускулы.

Повседневная жизнь польских цыган

Один из цыган поймал крысу. Крысы приносят много ущерба в быту этого табора. Ночью грызуны крадут пищу и прогрызают дыры в стенах. Тем не менее, цыган отпускает крысу на волю – животное не виновато в том, что не угодило людям.

Повседневная жизнь польских цыган

Цыгане копают яму для мусора.

Повседневная жизнь польских цыган

Цыгане обычно строят свои бараки за один день.

Повседневная жизнь польских цыган

25 марта 2012 г. Огонь, устроенный местными жителями, чтобы заставить цыган покинуть это место.

Повседневная жизнь польских цыган

Сушка белья.

Повседневная жизнь польских цыган

Цыганка заснула прямо на земле.

Повседневная жизнь польских цыган

Миндра. 20 июня 2013 г. Вроцлав.

Повседневная жизнь польских цыган

Ребенок в сумке от IKEA.

Повседневная жизнь польских цыган

Семья Флорица в своем бараке. Слева направо: Александр (умственно отсталый после автокатастрофы), Адам, Флорица, Элвециан, Буня (умственно отсталая) и Таисия на седьмом месяце беременности.

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