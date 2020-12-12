Обычные элементы ландшафта разных городов мира, которые выглядят как кадры из фантастического фильма

Неизведанное всегда необычайно впечатляет. Когда мы первый раз в жизни подходим близко к ветряной электростанции, которая огромным белым трехлепестковым цветком рассекает воздух на фоне облаков, мы не может скрыть завороженность. Но бывают куда более необычные детали ландшафта городов разных странах мира, от которых мы бы с вами остановились как вкопанные. О них и расскажет материал.
1. Парковочные реалии Сан-Франциско, США
Так и живут коренные жители Сан-Франциско. / Фото: reddit.com
Думаете, это фотошоп или обманка? Вовсе нет. Просто жители Сан-Франциско, очень холмистого города, обожают менять угол камеры и снимать очень холмистые улочки так, чтобы линия асфальта, на котором припаркованы автомобили, имитировала бы линию горизонта. Данные фото являются вирусно популярными в соцсетях. Но выкладываются они далеко не всегда для хайпа. Дело в том, что любой автомобилист знает, что парковать машину на покатом холме даже боком - очень опасно. Но у жителей этого города просто нет другого выбора: машин очень много, а парковочного места мало. Поэтому приходится парковаться так, что в результате, условно говоря, место водителя стоит относительно поверхности земли на добрых сантиметров 30 выше, чем место около водителя. И ничего нельзя поделать. Выкладывая такие фото, автомобилисты США также хотят привлечь внимание властей к проблеме отсутствия парковочных мест.
Посмотрим, как выглядит фото в реальности, для этого привлечем умный фоторедактор:
Реальность.
Интеллект айфона подсчитал за нас, что угол наклона составляет 16 градусов. А максимальным безопасным порогом для парковки даже самого суперсовременного автомобиля на холме является 15 градусов. Жители Сан-Франциско делятся в соцсетях, сетуют на то, что проблема переизбытка автомобилей и таких вот экзотических парковок возникла только в последние несколько лет в связи с ростом количества авто как следствие повышения уровня жизни американцев.
2. Дом-монстр в Гонг-Конге, Китай
Здесь живут 10 000 небогатых китайцев. / Фото: reddit.com
Жители Гонг-Конга искренне не понимают, почему в атриуме этого многоквартирного жилого комплекса бесконечно фотографируются туристы. Для них это совершенно привычный сбег домов, построенный еще в 1960-х годах, который помогает обеспечить жильем 10 тысяч небогатых китайцев, которые согласны жить в маленьком жилье с балконом, столь важным для сушки белья и возможности подышать свежим воздухом. В комплексе - 2243 квартир.
Ничего необычного, просто самолет летит над нашим двориком... / Фото: reddit.com
Несколько голливудских блокбастеров, включая «ТРАНСФОРМЕРОВ», имеют сцены, снятые здесь.
3. Кубические квартире, стоящие ребром на крышах магазинов, в Голландии
Ничего необычного глазами голландца. / Фото: insider.com
Эти кубические квартиры можно найти в городах Роттердам и Хелмонд в Нидерландах. Эти дома, спроектированные архитектором Питом Бломом, были вдохновлены концепцией «жить, словно ты городская крыша» - моделью жизни сообщества, которая оптимизирует ограниченное пространство в густонаселенных городах.
4. Летучий корабль в небе над Сан-Франциско, США
Как не упасть в обморок от увиденного? / Фото: reddit.com
Этот город дважды дарит нам загадки в данном материале. Что за корабль по небу плывет? Тысячи туристов, оказавшихся впервые в Сан-Франциско в очень облачный день, теряют дар речи, когда видят это. Разгадка проста. В Сан-Франциско часто облачно. И ещё там расположена...
Башня Сютро. / Фото: wikipedia.org
... мощная телевышка. Чья верхушка так сильно похожа на «Летучий Голландец». Согласитесь, эффект впечатляющий. Даже хочется сказать американцам, которые привыкли к данному виду, что им не хватает восторженности. Телевышка Башня Сютро была построена в 1972 году. Её высота составляет 299 метров, она возведена на холме, поэтому её вершина находится на высоте 553 метра над уровнем моря. Масса башни равна 1678,3 тонны.
5. Плоский дом в Буэнос-Айросе, Аргентина
Плоский дом??? / Фото: reddit.com
Туристы впадают в ступор, когда выходят на автобусной остановке на проспекте Сан-Мартин в Буэнос-Айросе, столице Аргентины, и видят совершенно плоский жилой дом с огромным количеством балконов. Как можно это объяснить?
Очень просто: на самом деле это постройка с огромным количеством углов, убедиться в этом поможет вид с Гугл-Карты:
Многоугольник. / Фото: google.maps.com
Кто бы мог подумать, что это такая оптическая иллюзия! В доме проживает пара тысяч аргентинцев.
6. Здание с кривыми этажами в Мельбурне, Австралия
Они что, вниз катятся по полу там? / Фото: fraza.com
Представляем вашему вниманию яркий образец городской инфраструктуры, который был создан специально для того, чтобы обманывать наши глаза. Перед вами офис таможенной службы в Мельбурне, Австралия. На самом деле горизонтальные линии этажей АБСОЛЮТНО параллельны - это лишь задуманная архитекторами для хайпа оптическая иллюзия.
7. Портал в небеса в Эдинбурге, Шотландия
Как вам такой портал в небеса? / Фото: reddit.com
Кажется, что на этой совершенно плоской плите расположен портал в небеса, не так ли? На самом деле данный монумент - треугольный, но расположен он среди квартирных домов так, что благодаря заборам с большинства углов зрения он виден исключительно как плоский. Ошеломительная оптическая иллюзия!
8. Кофе, издающий пар прямо из асфальта
Я, кажется, сошел с ума... / Фото: wpten.ru
В 2019 году для рекламы американского кофе «Folgers» в Нью-Йорке, США, маркетологи использовали канализационный люк, из которого 14/7 идет пар. На крышку люка они приклеили фото чашки с кофе и написали вокруг: «Город, Который Никогда Не Спит, проснись!»
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