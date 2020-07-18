"Голая правда" или самореклама?

19-летняя иркутянка разделась догола, протестуя против роста цен
Внимание красавицы привлекли неоправданно высокие цены на бензин, однако метод для проведения акции она выбрала весьма неординарный: девушка разделась догола на одной из заправок города и провела фотосессию.
Акцию под названием «Голая правда» 19-летняя модель из Иркутска Лиана Клевцова организовывает уже во второй раз. Месяц назад девушка шокировала пользователей соцсетей своей откровенной фотосессией на фоне центрального отделения Сбербанка в Иркутске. Таким сексапильным образом Лиана хотела привлечь внимание общественности к росту ипотечных ставок.
— Это мой метод привлечения внимания к проблемам общества. Я хочу, чтобы люди меня услышали и поняли, — объяснила Лиана. — Идея устроить «голую» акцию пришла спонтанно и сначала была скорее шуткой, но потом я ощутила отклик и поддержку многих, и тогда поняла, что останавливаться не стоит. В планах у меня еще несколько подобных проектов, которые я пока держу в секрете.
Свою задумку Лиана объяснила так: государство заставляет нас платить слишком много, даже на одежду не остается денег. Родители девушки до сих пор, по ее словам, пребывают в шоке.
— Мама, когда узнала, что я провожу такую акцию, была сильно против, — призналась модель. — Говорила, что я позорю семью своим внешним видом, что это вульгарно и глупо. Она плакала и просила меня прекратить все это, но потом постепенно смирилась. Что касается меня, то раздеваться в общественных местах я привыкла, потому что давно являюсь моделью жанра «ню».
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