"Голая правда" или самореклама?

Свою задумку Лиана объяснила так: государство заставляет нас платить слишком много, даже на одежду не остается денег. Родители девушки до сих пор, по ее словам, пребывают в шоке.— Мама, когда узнала, что я провожу такую акцию, была сильно против, — призналась модель. — Говорила, что я позорю семью своим внешним видом, что это вульгарно и глупо. Она плакала и просила меня прекратить все это, но потом постепенно смирилась. Что касается меня, то раздеваться в общественных местах я привыкла, потому что давно являюсь моделью жанра «ню».