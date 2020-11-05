Как за несколько минут почистить утюг без специальных средств

Если на подошве утюга появился нагар, он запросто может испортить вещь, оставшись на ней. Особенно если вещь светлая, нередко потом ее уже не спасти. А чтобы не погубить любимую белую рубашку, от этого нагара нужно в срочном порядке избавиться!
А если под рукой, как это обычно бывает, нет специального средства? Ничего страшного, очистить подошву утюга можно с помощью одной маленькой хитрости.
Вам потребуется:
аспирин или парацетамол;
тряпочка;
пинцет
Для начала нужно разогреть подошву утюга. Для этого включаем утюг на максимальную температуру и ждем, пока он нагреется. Если у вас включена автоматическая подача пара, ее необходимо отключить! Во-первых, пар может обжечь вас, а во-вторых, подошва должна быть сухой.
Так как таблетка довольно маленькая, а подошва утюга горячая, то лучше всего будет воспользоваться пинцетом. Зажимаем им таблетку и натираем ею подошву.
Аспирин или парацетамол растворяются на разогретой подошве, растворяя вместе с собой и нагар. Оба средства работают одинаково хорошо. Растворившийся нагар просто убираем тряпочкой, таким образом счищаем его весь и получаем чистенький утюг. Вот и вся хитрость!
Во время процедуры стоит открыть окна, а после хорошо проветрить помещение.
А ниже вы можете посмотреть подробное виде о том, как легко почистить подошву утюга без специальных средств.
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