Как француз, который увидел в детстве мумию, откапывал Большого Сфинкса и спасал Египет

В детстве он был поражен видом единственной египетской мумии в местном музее. Еще не было известно о существовании большинства храмов, ничем не нарушался многовековой покой сотен погребений, тогда никто еще не видел лап Большого Сфинкса – они были скрыты под толстым слоем песка. Музея, который станет крупнейшим хранилищем древнеегипетских ценностей, тоже не существовало. Всем этим предстояло заняться этому французскому мальчику, что рассматривал древний саркофаг в своем родном городке.
Как Огюст Мариет стал египтологом
Франсуа Огюст Фердинан Мариет родился 11 февраля 1821 года в небольшом городке Булонь-сюр-Мер в обычной семье – отец служил чиновником в местном муниципалитете. Спустя полтора года Жан-Франсуа Шампольон прочитает свой знаменитый парижский доклад о расшифровке египетского иероглифического письма, что положит начало египтологии как науке.
Огюст Мариет Фото: britannica.com
Поначалу жизнь Огюста Мариета не была связана с археологией. Некоторое время он жил в Англии, где преподавал французский язык и рисование. Вернувшись, Мариет получил небольшую должность в Лувре. Коллекция парижского музея была не в пример больше и значительнее всего, что помнил Огюст по булонскому детству и той единственной мумии, что была представлена на обозрение в его родном городе. Но по-настоящему он «заразился» Древним Египтом, когда разбирал бумаги кузена, Нестора л’Ота, участника экспедиции того самого Шампольона. Тогда и определилась судьба Мариета – вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с историей Страны фараонов.
В середине XIX века Египет был модным направлением для путешествий и источником бесчисленных сувениров и сокровищ
Он занялся изучением древнеегипетских иероглифов, а еще коптского, арамейского и других языков прошлого. А вскоре Лувр отправил Мариета в Египет для пополнения коллекции музея. В то время в большой моде было все египетское: из дальних африканских краев везли тысячи экспонатов – для музеев, частных коллекций и просто украшения гостиных и библиотек. Вывозили мумии и статуи, предметы культа, обереги, древние сосуды, инструменты, ткани – все, что удавалось откопать и обнаружить в песках Египта. Такова была археология тех времен – больше напоминавшая разграбление. Лувр не отставал в этой гонке за модными трофеями – для того и командировал Мариета.
Храм фараона Сети I в Фиванском некрополе
Поначалу эту миссию он исполнял добросовестно, правда, из-за небольшого опыта везло ему не всегда. Порой не добиваясь успеха в погоне за сокровищами древности, он, тем не менее, посещал древние храмы, общался с местным населением. Однажды Мариет оказался в Саккаре, что неподалеку от Мемфиса, там он начал исследовать окрестности Ступенчатой пирамиды.
Однажды – это было осенью 1850 года – он обнаружил возвышающуюся над песком каменную голову сфинкса. Фигура отказалась не единственной – то была часть Аллеи сфинксов, что вела к древнему храму Серапеуму, он был посвящен египетскому богу в обличье быка. Во время раскопок Мариет обнаружил несколько камер и саркофагов со священными быками-Аписами. Работал Мариет аккуратно, мог отказаться от дальнейших раскопок в случае возможной угрозы разрушения древних помещений.
Камера-саркофаг одного из быков-Аписов. Фото XIX века
В Гизе археолог расчистил территорию пирамид и избавил от песчаных наносов фигуру Большого Сфинкса – ведь в те времена гигантская скульптура была скрыта по самые плечи. Мариет обнаружил некрополи Абидоса и Фив, расчистил от песка ряд заупокойных сооружений, в том числе храм фараона Сети I и тот, что был посвящен царице Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.
Возвращение в Египет и новая должность
Мариет находил тысячи статуй и других произведений искусства, и он отправлял все это в Лувр. Во всяком случае, так было в начале его деятельности как археолога и египтолога – впоследствии Мариет полностью изменит подход к вывозу из Египта древних ценностей. Он вернулся во Францию в 1855 году и за свои заслуги был повышен в должности; но уже через год исследователь отправился обратно в Египет, на этот раз уже навсегда.
Мариет (сидит, крайний слева) сопровождает императора Бразилии Педро II (сидит, крайний справа)
Египетские власти к работе Мариета относились с вниманием и поддерживали его, признавая его огромные заслуги в обнаружении памятников египетской истории. А потому в 1858 году Мариет по приглашению хедива – правителя Египта - принял руководство над специально созданным отделом раскопок и древностей Египта. Впоследствии это ведомство станет называться Службой, а затем и Министерством по делам древностей. Полномочия были широкими: Мариет установил ограничения на проведение раскопок и вывоз находок из Египта.
Храм царицы Хатшепсут, расчищен Мариетом
В своем стремлении сохранить историческое достояние Египта он вступал порой даже в конфликты с хедивом – например, в тот раз, когда французской императрице Евгении приглянулось золотое кольцо царицы Ахотеп. Мариет воспротивился, и украшение осталось в Египте, зато спустя несколько лет ученый с удовольствием стал гидом императрицы во время ее визита в Египет.
Большой Сфинкс. Фото около 1878 года
Мариет продолжал вести раскопки. Больше того – он обеспечил себе монопольное право на поиски на территории Египта в ущерб иностранным, прежде всего, британским и немецким, археологам, которые еще недавно удерживали лидерство в этой сфере исторической науки. В одном лишь 1860 году он осуществлял больше 30 раскопок. Франция благодаря Мариету стала лидером в области египтологии. Самим египтянам директор отдела древностей, впрочем, не доверял – заранее считал ошибкой их возможное назначение на должности, влияющие на ведение археологических исследований в их стране.
Детище Мариета - музей
В 1863 году по инициативе Мариета был открыт египетский музей, где стали экспонироваться найденные древние сокровища. Он расположился в Булаке, одном из пригородов Каира, на берегу Нила. Местоположение оказалось неудачным - в 1878 году часть коллекции музея, в том числе рисунки и записи самого Мариета были утрачены из-за наводнения. После этого происшествия музей переехал. Сейчас Каирский музей хранит самую большую в мире коллекцию древнеегипетских ценностей.
Самое большое количество древнеегипетских ценностей хранится в музее Каира
За свои заслуги Огюст Мариет получил титул бея, а за два года до смерти – паши. Всего за свою жизнь Мариет открыл более трехсот древнеегипетских погребений, обнаружил больше 15000 других ценностей и оставил много научных трудов и публикаций.
Умер он в 1881 году. Похоронили египтолога в мраморном саркофаге в саду музея в Каире. Преемником Мариета на посту руководителя отдела древностей стал назначенный им же Гастон Масперо, который продолжал политику своего предшественника. До 1953 года, когда Египет стал республикой, на этой должности были лишь французы, а впоследствии – египетские граждане.
Мариет подсказал Джузеппе Верди сюжет для оперы
Огюст Мариет оставил свой след и в истории музыки. По просьбе хедива он написал сюжет оперы «Аида», которая была поставлена к возведению Каирского оперного театра. Премьеру приурочили к открытию Суэцкого канала, но она была отложена до 1871 года из-за франко-прусской войны. Мариет не только придумал эту историю, но и давал консультации относительно декораций и костюмов.
Огюст Мариет похоронен в Египте, но на родине, в Булонь-сюр-Мер, ему установлен памятник
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