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Зачем нужно класть лук в морозилку и еще 12 кулинарных трюков от находчивых хозяек


Зачем нужно класть лук в морозилку и еще 12 кулинарных трюков от находчивых хозяек

Пожалуй, любая хозяйка сможет вспомнить несколько кулинарных хитростей, которые облегчат процесс приготовления пищи. Как, например, легко почистить вареные яйца, реанимировать пересоленный борщ. А некоторые хозяйки и вовсе отправляют лук в морозилку. Зачем? Узнайте из нашего сегодняшнего материала.

1. Легко почистить яйца


Легко почистить яйца. | Фото: WeeklyNews.am.

Легко почистить яйца. | Фото: WeeklyNews.am.

Снять скорлупу с яиц легко и равномерно поможет лимонный сок. Просто бросьте в кастрюлю, в которой варятся яйца, пару долек лимона и поварите немного. Вместо долек лимона можно также использовать небольшое количество соды.

2. Пузырьки в шампанское


Вернуть пузырьки в шампанское. | Фото: sdelaisam.mirtesen.ru.

Вернуть пузырьки в шампанское. | Фото: sdelaisam.mirtesen.ru.

По информации Novate.ru, реанимировать выдохшееся шампанское можно с помощью изюма. Просто бросьте несколько сушеных изюминок в бутылку и оставьте на полчаса. Натуральный сахар вернет игристому вкус и пузырьки.

3. Жесткое тесто


Смягчить тесто. | Фото: Фактрум.

Смягчить тесто. | Фото: Фактрум.

Если тесто для пельменей получилось жестковатым, добавьте в кипящую воду с пельменями стакан холодной воды.

4. Ледяной десерт


Холодный десерт из йогурта. | Фото: Pinterest.

Холодный десерт из йогурта. | Фото: Pinterest.

Из густого йогурта можно сделать полезный и вкусный холодный десерт. Для его приготовления поместите йогурт в кондитерский мешок и выдавите небольшими капельками на пергаментную бумагу. Противень с йогуртовыми каплями поставьте в морозильник на один час. Этого времени будет достаточно, чтобы превратить йогурт во вкусные холодные конфетки.

5. Пересоленный борщ


Спасти пересоленный борщ. | Фото: Pinterest.

Спасти пересоленный борщ. | Фото: Pinterest.

Спасти пересоленный суп или борщ довольно просто. Например, можно добавить в блюдо несколько крупных кусков сырого картофеля, поварить на медленном огне минут 10, а затем извлечь его. Если ситуация не изменилась, добавьте в кастрюлю немного сахара.

6. Хранение сыра


Правильное хранение сыра. | Фото: BuzzFeed.

Правильное хранение сыра. | Фото: BuzzFeed.

Сыр - это органический продукт и ему необходим воздух. Сквозь пленку воздух не поступает и сыр может испортиться. Не хотите, чтобы это произошло, храните продукт, завернутым в пергаментную бумагу.

7. Освежить овощи


Быстро освежить овощи. | Фото: LiveInternet.

Быстро освежить овощи. | Фото: LiveInternet.

Сухой воздух в холодильнике вытягивает влагу из овощей и фруктов, из-за чего они увядают и портятся. Вернуть продуктам упругость поможет ледяная вода и сырой картофель. Наполните миску водой, опустите в нее половинку картофелины и замочите там морковь, редис и сельдерей. Через полчаса овощи будут готовы к употреблению.

8. Сыпучесть соли


Предотвратить затвердевание соли.| Фото: Пикабу.

Предотвратить затвердевание соли.| Фото: Пикабу.

Чтобы соль не затвердела от влажности, насыпьте на дно солонки немного риса. Рис будет впитывать излишки влаги и соль не закаменеет.

9. Предотвратить выкипание


Защита от выкипания. | Фото: Domino.

Защита от выкипания. | Фото: Domino.

Положите на кастрюлю с кипящей водой деревянную ложку. Это предотвратит выплескивание жидкости даже при сильном кипении.

10. Срез сыра


Защитить срез сыра. | Фото: Продукты питания.

Защитить срез сыра. | Фото: Продукты питания.

Чтобы срез сыра не обветрился в холодильнике, редакция Novate.ru рекомендует смазать его маслом, маргарином или другим жиром. Таким способом можно хранить любой твердый сыр с восковой коркой.

11. Лук в морозилке


Охлаждения лука. | Фото: Pinterest.

Охлаждения лука. | Фото: Pinterest.

Чтобы нарезать лук и не расплакаться, его следует предварительно поместить в морозилку на 10 минут.

12. Хранить молочные продукты


Хранение молочных продуктов. | Фото: Pinterest.

Хранение молочных продуктов. | Фото: Pinterest.

Вы сможете продлить срок годности молочных продуктов, если предотвратить появление бактерий внутри упаковки. Для этого нужно создать вакуум. Сделать это можно, перевернув емкость вверх ногами.

13. Разжижение меда


Реанимировать загустевший мед. | Фото:Про Мёд.

Реанимировать загустевший мед. | Фото:Про Мёд.

Мед - один из тех продуктов, который может храниться годами. Единственное, со временем продукт загустеет и помутнеет. Реанимировать его поможет микроволновка. Установите ее на среднюю мощность и разогревайте мед в течении 30-40 секунд.

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Зачем нужно класть лук в морозилку и еще 12 кулинарных трюков от находчивых хозяек

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Зачем нужно класть лук в морозилку и еще 12 кулинарных трюков от находчивых хозяекПодписаться на мой Instagram
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