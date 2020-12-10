Крутая идея применения ненужных ящиков

Практичная и симпатичная тумба с открытой полкой и выдвижными ящиками отлично вписывается в обстановку. Непритязательный внешний вид в сочетании с классическим дизайном делает тумбу универсальной.

Непосвященному человеку может показаться, что за подобный предмет обстановки придется заплатить немалые деньги. Между тем, собрана она буквально из ничего: основой для выдвижных коробов стали пластиковые овощные ящики, а для стенок и перегородок использована старая корпусная мебель.





Не обошлось в проекте и без упаковочного картона. Довольно плотный и достаточно жесткий он отлично подошел для выравнивания и наращивания стенок. Для облицовки использованы остатки самоклейки. Теперь подробнее о ходе работы.

Положив ящик на бок, обводим его со стороны технических отверстий. Вырезав нужное количество деталей, склеиваем их между собой, чтобы набрать нужную толщину стенок.





Дополняем ящики картонными фрагментами, чтобы задать им нужную форму.



Оклеиваем ящики еще одним слоем картона с внешней стороны, выполняем подгонку и подрезку. Поверхность стала гладкой, теперь несложно будет приклеить самоклейку.



Внешний вид тумбы, высоту и количество открытых и закрытых полок могут быть разными. Щиты от старой корпусной мебели для начала размечаем и распиливаем.

При сборке используем клей и шурупы. Заднюю стенку закрываем тонким листом фанеры или ДВП.Снизу дополняем тумбу ножками.Оклеиваем ящики подходящей самоклейкой, а затем дополняем ручками. По желанию внутри ящики также можно обклеить или задрапировать тканью. Дальше останется лишь определить, где будет стоять тумба и заполнить ее.Больше подробностей, касающихся изготовления практичной тумбочки, в видео ниже: