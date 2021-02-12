Самые популярные коллекции советских подростков

Коллекционирование – увлекательный процесс. Иногда детское увлечение приводит к появлению действительно достойной коллекции. Нередко профессиональные коллекционеры становятся очень обеспеченными людьми. Но для этого нужно обладать вещами, которые действительно имеют большую ценность. Сегодня школьники собирают игрушки из киндер-сюрпризов, фигурки из конструктора «Лего», кукол Барби и так далее, благо дефицита нет. Может быть, через сто лет эти экземпляры станут невероятно дорогими. А вот при СССР у подростков не было таких возможностей, потому и коллекции были забавными и не требовали больших финансовых вложений. Читайте, почему школьники завидовали одноклассникам, чьи родители работали в ГосСтрахе и какие стрежни для шариковых ручек ценились на вес золота.
Открытки и маленькие календарики, которые продавались в ларьках «Союзпечать»
Советские открытки были красивыми и яркими. /Фото: b.radikal.ru
Одним из любимых увлечений советских школьниц было собирание открыток и маленьких календариков. Надо отдать должное, открытки в то время действительно были чрезвычайно красивыми. Никакой штамповки и пошлости — по сути они представляли собой произведения искусства в миниатюре. Печатали не только шикарные фотографии (природа, рыбки, птицы, животные, натюрморты), но и репродукции известных картин. Купить такие сокровища можно было в любом канцелярском отделе, в ларьках «Союзпечать», на почте.
Стоимость была смешная, примерно 1-2 копейки, а качество отличное. Девочки предпочитали открытки романтической направленности. Приобретенную красоту надо было где-то хранить, и чаще всего использовали коробки из-под конфет или иных сладостей.
Не менее популярны были маленькие карманные календарики с изображением известных памятников культуры и уникальных достопримечательностей, а также с цветами и животными. В те времена работникам «ГосСтраха» выдавали такие календари в качестве рекламы. Потому дети, чьи мамы или папы работали в этой организации, считались счастливчиками — у них всегда было много календариков с рекламой и поздравлениями с праздниками. Конечно, родители приносили их с работы. Порой самые красивые экземпляры даже дарили на дни рождения друзьям. А иногда их вместе с открытками вклеивали в тетради-анкеты.
Модные журналы, которыми обклеивали тетрадки, анкеты и самодельные кулинарные книги
В 1987 году мир советской моды взорвал журнал «Бурда» на русском языке. /Фото: hobbybooksale.ru
Итак, тетради-анкеты. Это было повальное увлечение всех учащихся. Брали общую тетрадь, обычно 48 листов, и на каждой странице вписывали вопросы. Друзья и одноклассники должны были отвечать на них, тоже письменно. Для украшения таких анкет и использовали открытки.
Чем старше становились девочки, тем больше их интересовала мода. В СССР было несколько популярных женских журналов, самые известные — «Работница» и «Крестьянка». Кроме политических статей в них печатали выкройки и рецепты. Эти страницы девушки аккуратно вырезали и хранили. Некоторые делали подшивки, и получались самые настоящие кулинарные книги, сборники стихов, мини-журналы мод. В 1987 году в России появилась первая отечественная версия известного западного журнала Burda Moden. Популярность издания подскочила до небес. Это был момент изменений в типологии женских журналов, базой отечественного глянца.
Вырезая самые красивые странички из модных журналов, школьницы использовали их для оклеивания школьных тетрадей, дневников, самодельных анкет.
Фантики, куклы и обертки от жвачек
Вкладыши от жвачек с машинками собирали мальчики. /Фото: otvet.imgsmail.ru
Девочкам часто дарили кукол. Конечно, самым желанным презентом были игрушки из ГДР. Немецкие пупсы пользовались огромным спросом, они выгодно отличались от пластиковых куколок отечественного производства. Это, пожалуй, самое дорогостоящее увлечение, так как хорошая игрушка в красивой одежде и с роскошными волосами стоила недешево. Зато похвастаться коллекцией перед одноклассницами было очень приятно.
Вряд ли современные подростки поймут, зачем советские дети коллекционировали фантики от конфет. Это, кстати, относилось и к девочкам, и к мальчикам, а порой и ко взрослым. увлекались как девочки, так и юноши. Фантики не только собирали, в них играли, и победитель получал свой куш в виде тех же оберток. Надо было подкинуть фантик так, чтобы он накрыл чужой. Когда появилась импортная жевательная резинка, многие стали собирать обложки и вкладыши от жвачек. Это было весело, и к тому же бумага сохраняла приятный запах.
Стержни для шариковых ручек: рубль за бирюзовый!
Шариковые ручки тоже были предметом коллекционирования. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Когда в школах перестали писать перьевыми ручками, а затем и так называемыми «поршневками», началась эпоха шариковых ручек. Стержни, которые вставлялись в нее, могли иметь разный цвет — синий для письма, красный для выставления учителем оценок, зеленый для подчеркивания слов.
Среди подростков появилось новое увлечение — коллекционирование ручек, благо стоили они не слишком дорого. Самым распространенным вариантом в 80 годы был обычный «шарик» за 36 копеек. Ценились сложные ручки, например, в которых было сразу несколько стержней, так называемая «ракета». Не меньшим спросом пользовались стержни с необычным цветом. Например, если среди стандартного синего или фиолетового удавалось найти бирюзовый, это было настоящим праздником. Такой стержень мог стоит очень дорого, целый рубль. Но и попадался он очень редко.
Плакаты с Майклом Джексоном и Аллой Пугачевой
Плакаты со знаменитостями украшали комнаты школьников. /Фото: i.ebayimg.com
Открытки с известными актерами продавались в советское время всегда. А вот плакаты стали выпускать в девяностых годах. Это был настоящий бум. Каждый уважающий себя школьник просто обязан был повесить на стену огромную фотографию любимого ансамбля, певца или актера. Коммерсанты быстро поняли, насколько это прибыльное дело, и стали со скоростью света штамповать изображения известных отечественных и зарубежных певцов и актеров. В переходах метро на вас смотрела Алла Пугачева и Юрий Шатунов, Мадонна и Майкл Джексон. Стоили такие картинки не слишком дешево — от рубля до трех. Но, на что только не пойдешь, чтобы быть в тренде?
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