С нами не соскучишься!

7 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Самые абсурдные законы Великобритании

Самые абсурдные законы Великобритании

Наш мир полон абсурдов, полно их и в мире законов. Представляем 10 самых абсурдных законов, найденных в британском законодательстве.

Самые абсурдные законы Великобритании

В Великобритании, депутатам парламента запрещено… умирать в здании этого самого парламента.

Самые абсурдные законы Великобритании

Шотландские законодатели были, должно быть, весьма гостеприимными особами, так как один из законов, действовавших до недавнего времени, обязывал впускать в дом каждого, кто хотел воспользоваться туалетом.

Самые абсурдные законы Великобритании

Законодательство Великобритании запрещает приклеивание марки с изображением королевы вверх ногами. Стоит ли говорить, насколько обременительным является слежение за соблюдением этого запрета для исполнительного производства.

Самые абсурдные законы Великобритании

По закону, житель Шотландии имеет право быть убитым, но только лишь в том случае, если будет иметь при себе лук и стрелы.

Самые абсурдные законы Великобритании

В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах.

Самые абсурдные законы Великобритании

Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю.

Самые абсурдные законы Великобритании

В Оксфорде, всем женщинам старше 16-ти лет запрещено обнажаться перед объективом фотографа, если он является мужчиной.

Самые абсурдные законы Великобритании

До сих пор действует закон, запрещающий прогон скота по улицам Лондона.


Самые абсурдные законы Великобритании

Во время Рождества в Англии запрещено потребление паштетиков с мясом.

Самые абсурдные законы Великобритании

Беременная женщина имеет право решить свои физиологические проблемы в любом месте. В случае необходимости, она может справить малую нужду… в полицейский шлем.

c


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Как перебороть неуверенность?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как перебороть неуверенность?

Читать
Высиживая "теплым местом" "Жемчужину"
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Высиживая "теплым местом" "Жемчужину"

Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России

Пятеро жителей Иванова предстанут перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Пятеро жителей Иванова предстанут перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр

В Госдуме назвали логичным решение о денонсации Договора по открытому небу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Госдуме назвали логичным решение о денонсации Договора по открытому небу

Меган Маркл обвинили во лжи из-за фото с Кейт Миддлтон
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Меган Маркл обвинили во лжи из-за фото с Кейт Миддлтон

Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам

СМИ сообщили о возможной отмене санкций США против "Северного потока — 2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

СМИ сообщили о возможной отмене санкций США против "Северного потока — 2"

Reuters: администрация Байдена снимет санкции против "Северного потока — 2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Reuters: администрация Байдена снимет санкции против "Северного потока — 2"

СМИ сообщили о решении Вашингтона снять санкции с Nord Stream 2 AG
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

СМИ сообщили о решении Вашингтона снять санкции с Nord Stream 2 AG

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Россиянам рассказали, куда обращаться в случае присасывания клещей

В Турции готовы обеспечить безопасность российских туристов после вспышки коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В Турции готовы обеспечить безопасность российских туристов после вспышки коронавируса

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Вашингтон может снять относящиеся к "Северному потоку — 2" санкции

Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

В Уфе насмерть сбили ребенка на велосипеде
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Уфе насмерть сбили ребенка на велосипеде

Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум в Хабаровске
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум в Хабаровске

Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, обещавшего «убить одноклассника, как Галявиев»
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, обещавшего «убить одноклассника, как Галявиев»

Госдума изменила график работы в июне
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Госдума изменила график работы в июне

Муниципальным округам уточнят полномочия
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Муниципальным округам уточнят полномочия

Reuters: США снимут санкции с компании-оператора "Северного потока-2" и ее главы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Reuters: США снимут санкции с компании-оператора "Северного потока-2" и ее главы

Учеников казанской школы представят к наградам за героизм
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Учеников казанской школы представят к наградам за героизм

Reuters сообщил о возможном снятии санкций по "СП-2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Reuters сообщил о возможном снятии санкций по "СП-2"

Лавров обсудил возможные поставки российской вакцины "Спутник V" в Таджикистан
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Лавров обсудил возможные поставки российской вакцины "Спутник V" в Таджикистан

Лев: «Сборная Германии не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких целей на ЧЕ-2020»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Лев: «Сборная Германии не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких целей на ЧЕ-2020»

Путин наградил Пумпянского почетной грамотой
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Путин наградил Пумпянского почетной грамотой

Предприятия Петербурга производят более 16% всей фармпродукции в России
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Предприятия Петербурга производят более 16% всей фармпродукции в России

Матвиенко оценила необходимость нового локдауна в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Матвиенко оценила необходимость нового локдауна в России

СМИ узнали, что Байден планирует снять санкции с Nord Stream 2 AG
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

СМИ узнали, что Байден планирует снять санкции с Nord Stream 2 AG

Кулеба возмутился, что РФ эвакуировала украинских граждан из Непала
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Кулеба возмутился, что РФ эвакуировала украинских граждан из Непала

Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах

Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире

Дмитрий Певцов заявил о "дебилизации населения" высокорейтинговыми шоу
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дмитрий Певцов заявил о "дебилизации населения" высокорейтинговыми шоу

«Рассчитываю на эффективное выполнение поручений»: Путин о реализации положений послания Федеральному собранию
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Рассчитываю на эффективное выполнение поручений»: Путин о реализации положений послания Федеральному собранию

В РФ одобрили новый проект водоснабжения Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

В РФ одобрили новый проект водоснабжения Крыма

Житель Славянска в эфире украинского ТВ жестко рубанул «правду-матку»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Житель Славянска в эфире украинского ТВ жестко рубанул «правду-матку»

Axios: США готовятся снять санкции с «Северного потока – 2»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Axios: США готовятся снять санкции с «Северного потока – 2»

Американский аналитик назвал фатальную ошибку США, за которую в последний раз расплатится Украина
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Американский аналитик назвал фатальную ошибку США, за которую в последний раз расплатится Украина

Германия выдавливает проиранскую «Хизбаллу»: запрещены три ассоциации
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Германия выдавливает проиранскую «Хизбаллу»: запрещены три ассоциации

Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...

Картина дня

наверх