Как вернуть носкам прежнюю белизну

Белые носки имеют тенденцию загрязняться очень и очень быстро. На них ярче всего видны любые пятна и грязь. Чтобы вернуть белым носочкам первозданную белизну, не нужно их кипятить — можно пойти и другим путём.



Прежде всего, носки следует предварительно постирать в машинке, как обычно. После этого они всё ещё будут с серо-желтыми пятнами, однако, часть загрязнений уйдёт. Далее, в таз наберите горячую воду (не кипяток). Каждый носок намыльте хозяйственным мылом (можно с отбеливающим эффектом). Простирайте каждый носок вручную.



Затем воду поменяйте и добавьте в неё 2 ст. л. соды и 2 ст. л. нашатырного спирта.



Переложите мыльные носки в таз. Оставьте на 2 часа минимум. Если носки очень грязные, то можно оставить и на ночь.



Затем просто прополосните носки под тёплой водой и высушите. Белизна сразу же возвращается!



Подробнее о том, как вернуть носкам белоснежный цвет без кипячения, смотрите в видео ниже:

