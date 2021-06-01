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Как вернуть носкам прежнюю белизну

Белые носки имеют тенденцию загрязняться очень и очень быстро. На них ярче всего видны любые пятна и грязь. Чтобы вернуть белым носочкам первозданную белизну, не нужно их кипятить — можно пойти и другим путём.
Как вернуть носкам прежнюю белизну
Прежде всего, носки следует предварительно постирать в машинке, как обычно. После этого они всё ещё будут с серо-желтыми пятнами, однако, часть загрязнений уйдёт. Далее, в таз наберите горячую воду (не кипяток). Каждый носок намыльте хозяйственным мылом (можно с отбеливающим эффектом). Простирайте каждый носок вручную.
Как вернуть носкам прежнюю белизну
Затем воду поменяйте и добавьте в неё 2 ст. л. соды и 2 ст. л. нашатырного спирта.
Как вернуть носкам прежнюю белизну
Переложите мыльные носки в таз. Оставьте на 2 часа минимум. Если носки очень грязные, то можно оставить и на ночь.
Как вернуть носкам прежнюю белизну
Затем просто прополосните носки под тёплой водой и высушите. Белизна сразу же возвращается!
Как вернуть носкам прежнюю белизну
Подробнее о том, как вернуть носкам белоснежный цвет без кипячения, смотрите в видео ниже:


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белизнаНоски
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