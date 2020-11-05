Ни в коем случае не делайте этого, если вы заблудились в лесу

Сезон походов на природу в самом разгаре. Каждый год огромное количество граждан выбирается в лес для времяпрепровождения на свежем воздухе. Печальная практика такова, что каждый год число заблудившихся в лесу только растет. К сожалению, вовремя отыскать и спасти получается далеко не всех. Именно по этой причине важно знать, чего точно не стоит делать в лесу, если все-таки потерялся.



1. Бродить

2. Использовать телефон

3. Верить приметам

4. Молчать

5. Лазать по деревьям

6. Пить из луж