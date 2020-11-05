Ни в коем случае не делайте этого, если вы заблудились в лесу

Сезон походов на природу в самом разгаре. Каждый год огромное количество граждан выбирается в лес для времяпрепровождения на свежем воздухе. Печальная практика такова, что каждый год число заблудившихся в лесу только растет. К сожалению, вовремя отыскать и спасти получается далеко не всех. Именно по этой причине важно знать, чего точно не стоит делать в лесу, если все-таки потерялся.
1. Бродить
Если есть абсолютная уверенность в том, что где-то рядом находятся люди и вас будут искать, то бесцельно бродить – не самая лучшая идея. Лучше всего оставаться на одном месте и непрерывно звать к себе на помощь.
2. Использовать телефон
Телефон может стать главным средством спасения в наше время. Однако, если прямо сейчас и прямо здесь нет сигнала, то следует повременить с использованием своего гаджета. Лучше выбраться на какое-нибудь открытое место (желательно возвышенность) и уже там попытаться использовать телефон для вызова помощи или обозначения своего местоположения.
3. Верить приметам
Ни в коем случае не стоит верить приметам, так или иначе касающихся нахождения в лесу. Ничего общего со спасением себя любимого в сложной ситуации они не имеют. Следование «народным» приметам в опасной для жизни ситуации, скорее всего, закончится трагедий. Оказавшись в такой ситуации, следует слушать лишь голос разума.
4. Молчать
Заблудившись в лесу, ни в коем случае не стоит молчать. Постоянно зовите на помощь. Само собой, крик отнимает достаточно много сил, поэтому звать на выручку стоит с определенной периодичностью. Кроме того, настоятельно рекомендуется отзываться на любой подозрительный шум.
5. Лазать по деревьям
Ни в коем случае не стоит пытаться залезть на дерево, чтобы осмотреться вокруг. Есть немаленькая вероятность того, что не слишком проворный турист просто сорвется вниз. Нужно ли говорить, что закончится подобно может крайне плохо. Полученные в результате падения травмы могут существенно усложнить ситуацию и даже стать причиной смерти человека.
6. Пить из луж
Даже если очень хочется, делать этого не стоит. Во всяком случае, если с собой в рюкзаке нет специального туристического фильтра. Закончится питье из лужи (скорее всего) пищевым отравлением. Живот будет болеть так сильно, что делать что-либо дальше уже ничего не получится.
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