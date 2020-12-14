Получится ли эффективно выстрелить из лука несколькими стрелами

Чего только не увидишь в кино! Например, в ряде фильмов можно увидеть, как тот или иной герой пускает из лука сразу несколько стрел. Отсюда возникает закономерный вопрос: а является ли подобное в принципе возможным на практике, без использования «магии кинематографа»? Не менее интересно и другое – несколько эффективна подобная стрельба из лука, если бы она все-таки была возможной.
Правда или трюк? /Фото: yandex.ru.
Две стрелы пускал Леголас в кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец», шестью стрелами стрелял Робин Гуд в знаменитой комедии Мэлла Брукса «Мужчины в трико». Наверняка, подобный трюк в кинопроизведениях проворачивал еще кто-то. Важно другое, что выстрелить из лука двумя, тремя, четырьмя или даже пятью стрелами за раз – вполне реально. Однако, как известно, все самое интересное начинается после слова «но».
Стрелять так можно. /Фото: screenmusings.org.
Самое простое объяснение, почему из лука не стреляют даже двумя стрелами, лежит в охотничьей и военной практике. Совершенно очевидно, что раз предки ничего подобного не практиковали, то подобные выкрутасы просто не эффективны. Убедиться в этом можно и в наше время, взяв в руки лук и попытавшись пустить несколько стрел разом. Результат получится занятный – стрелы летят. Однако, точность таких выстрелов явно оставляет желать лучше. Как правило, стрелы достаточно сильно разлетаются в стороны.
При желании можно все. /Фото: lukpro.com.
Но главная проблема даже не в этом. А в том, что в таком случае существенно сокращается количество кинетической энергии, которая вкладывается тетивой в каждую отдельную стрелу. В результате падает сила выстрела, сокращается эффективность попадания, падает точность и скорость полета боеприпаса. Кроме того, пускать даже две стрелы за раз просто не удобно и не рационально.
Но лучше по старинке. /Фото: port-snaryazhenie.ru.
Интересно, что в разное время предки действительно пытались превратить метательное оружие (коим является и лук) в средство массового поражения живой силы противника. Например, в Китае и Корее пробовали делать большие станковые арбалеты (на подобие баллист), которые заряжались множеством стрел или даже целым пучками стрел. Однако даже в таком виде результат стрельбы оказывался весьма сомнительным.
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