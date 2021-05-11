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Что за картинки с девушками украшали советские гитары, и почему они пользовались популярностью


Что за картинки с девушками украшали советские гитары, и почему они пользовались популярностью


В поздний период СССР популярными среди населения были картинки-переводки из ГДР, на которых были изображены девушки. Клеили их практически на все гладкие и ровные поверхности. Конечно же, особенно старались владельцы гитар.

Импортные товары вызывали интерес у граждан Советского Союза / Фото: tainyvselennoi.ru

Импортные товары вызывали интерес у граждан Советского Союза / Фото: tainyvselennoi.ru

 

Стоит сразу отметить, что в Союзе Советских Социалистических Республик народу явно не хватало всевозможных сувениров, безделушек, безобидных мелочей, которые приносят людям радость. Естественно, все яркое, красивое и необычное вызывало у людей восхищение и желание им обладать. Заграничные вещи, и не только эти наклейки, но джинсы, майки, жевательные резинки именно по этой причине притягивали к себе внимание и вызывали желание приобрести.
Картинки с изображением актрис, спортсменок, звезд телевидения в рамках выпускали в ГДР / Фото: karhu53.livejournal.com

Картинки с изображением актрис, спортсменок, звезд телевидения в рамках выпускали в ГДР / Фото: karhu53.livejournal.com

 

Ярким представителем того времени стали переводки в виде картинок в рамках с лицами красивых девушек. Выпускали их в ГДР. На фото красовались певицы, актрисы, спортсменки, звезды телевидения. Ничего двусмысленного в таких изображениях не было. Они были приличными и совершенно безобидными.
В СССР многие желали купить такие наклейки / Фото: da-pensioner.livejournal.com

В СССР многие желали купить такие наклейки / Фото: da-pensioner.
livejournal.com

 

Сегодня подобные наклейки вряд ли вызвали бы желание их приобрести, но в СССР за ними даже «охотились». И возраст значения не имел. Большое число граждан хотело ими обладать.

Где их вообще брали


ГДРовские наклейки-переводки в СССР привозили военные, командировочные, спортсмены / Фото: back-in-ussr.com

ГДРовские наклейки-переводки в СССР привозили военные, командировочные, спортсмены / Фото: back-in-ussr.com

 

Наклейки-переводки, как правило, в Союз привозили армейцы, которые во время службы проживали в Германии. Кроме них были еще и командировочные, спортсмены, дипломаты, которые время от времени посещали ГДР, а также ряд других государств соцблока.

Процедура наклеивания


Процедура наклеивания была несложная и занимала немного времени / Фото: drive2.com

Процедура наклеивания была несложная и занимала немного времени / Фото: drive2.com

 

Картинку нужно было поместить в теплую воду, где она от температуры и влаги принимала форму трубочки. Затем ее аккуратно вытаскивали, снимали пленку с картинкой и переносили запланированное для поклейки место – на любой предмет с ровной поверхностью. Пленка тщательно расправлялась, воздушные пузыри удалялись. В итоге обычная вещь трансформировалась в эксклюзивную.
Наклейки аккуратно приклеивали на поверхность / Фото: Twitter

Наклейки аккуратно приклеивали на поверхность / Фото: Twitter

 

Куда картинки с девушками наклеивали


Лица девушек украшали не только гитары, но и мебель, бытовую технику / Фото: musicforums.ru

Лица девушек украшали не только гитары, но и мебель, бытовую технику / Фото: musicforums.ru

 

Фантазия у граждан была отменная. Лица девушек красовались на шкафах и сервантах, трюмо и зеркалах, которые висели в ванной комнате, крышки чемоданов и холодильники, бензобаки мопедов и мотоциклов.
Наклейки можно было увидеть с кабине водителя автобуса или в салоне автомобиля / Фото: yaplakal.com

Наклейки можно было увидеть с кабине водителя автобуса или в салоне автомобиля / Фото: yaplakal.com

 

Их можно было увидеть в кабине водителей автобусов и автомобилей. И, само собой, практически все, у кого имелись гитары, старались немного их украсить таким вот образом.

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Что за картинки с девушками украшали советские гитары, и почему они пользовались популярностью

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Что за картинки с девушками украшали советские гитары, и почему они пользовались популярностьюПодписаться на мой Instagram
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