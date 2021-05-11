Что за картинки с девушками украшали советские гитары, и почему они пользовались популярностью

Импортные товары вызывали интерес у граждан Советского Союза / Фото: tainyvselennoi.ru

Картинки с изображением актрис, спортсменок, звезд телевидения в рамках выпускали в ГДР / Фото: karhu53.livejournal.com

livejournal.com В СССР многие желали купить такие наклейки / Фото: da-pensioner.livejournal.com

Где их вообще брали

ГДРовские наклейки-переводки в СССР привозили военные, командировочные, спортсмены / Фото: back-in-ussr.com

Процедура наклеивания

Процедура наклеивания была несложная и занимала немного времени / Фото: drive2.com

Наклейки аккуратно приклеивали на поверхность / Фото: Twitter

Куда картинки с девушками наклеивали

Лица девушек украшали не только гитары, но и мебель, бытовую технику / Фото: musicforums.ru

Наклейки можно было увидеть с кабине водителя автобуса или в салоне автомобиля / Фото: yaplakal.com