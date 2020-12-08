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Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

Наверняка каждый автомобилист обращал внимание на то, что поверхность новеньких покрышек буквально усеяна огромным количеством каких-то резиновых хвостиков. Что это такое и зачем оно нужно? Как часто бывает, не знающие подлинного ответа на вопрос сограждане предлагают на этот счет самые разные и порой весьма занимательные версии. В действительности же все куда проще и интереснее.

Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

Для чего же они нужны? /Фото: drivenn.ru. Как отметил один из пользователей в интернете под статьей на одном весьма популярном мужском издании: «Долгое время моя жена полагала, что это и есть те самые шипы, о которых столько шума». Конечно же, резиновые хвостики на поверхности новеньких покрышек – это совсем не «те самые шипы». Впрочем, и сами автомобилисты во время выдвижения всевозможных теорий не ограничивают себя в фантазии.

Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

Ни для чего не нужны. Это результат вулканизации. /Фото: yandex.com. Так, кто-то считает, что это штуковины помогут определять срок годности покрышки: как только они стачиваются – резину нужно менять. Иные уверены, что это какой-то показатель уровня качества. Третьи полагают, что имеющиеся выпуклости помогают колесу улучшить сцепление с поверхностью дороги. И вообще версий разной степени правдоподобности о ворсинках очень много.
Абсолютное большинство из них не имеет ничего общего с действительностью.

Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

Постепенно они сотрутся. /Фото: drive2.com. Ирония в том, что эти ворсинки нужны колесу не для чего. Неожиданно, не правда ли? Появляются они естественным образом во время производства покрышки, а конкретно – в процессе ее вулканизации. В пресс-форме, в которой изготавливается шина, имеются технические отверстия. Вот в них то и устремляется раскаленная резина, находясь под высоким давлением. А так как никакой пользы или опасности от ворсинок нет, никто не тратит силы и время на их удаление с колеса. Сами сотрутся, причем уже очень скоро.

Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

С началом езды их быстро не станет. /Фото: bibicars23.ru. Кстати, можно считать, что наличие таких выпуклостей на новом колесе – действительно признак высокого качества. Так как если на резине есть ворсинки – это означает, что в материале во время производства совсем не осталось воздуха. И это очень хорошо.

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Для чего нужны маленькие резиновые хвостики на покрышках

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