Любопытные факты о жизни норвежцев

Норвегия - страна, чьи устои и быт разительно отличаются от жизни даже в близлежащих государствах. Такое ощущение, что у норвежцев особый взгляд на вещи. Особенно нестандартно там относятся к воспитанию детей. Об этом и многом другом поведает материал.



1. Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка

2. Тяготы полярной ночи переживают при помощи баров с огромными лампами

3. Норвежцы живут по принципу всеобщего доверия и недопустимости преступлений

4. За товары можно рассчитаться бутылками

5. Помог государству или терпел неудобства - получи деньги